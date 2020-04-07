Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда. По указу президента РФ дни с 4 апреля по 30 апреля 2020 года объявлены нерабочими с сохранением за работниками заработной платы.

Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату

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