Коронавирус
Вести.RuРоструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату
Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда. По указу президента РФ дни с 4 апреля по 30 апреля 2020 года объявлены нерабочими с сохранением за работниками заработной платы.
Читать в источнике
Оценить3K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7134 источника, обновлено в 11:29, Ашберн
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Политика
Путин заявил, что пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден
Пик эпидемии COVID-19 в России еще не прошел, заявил президент РФ Владимир Путин.
Футбол
США обвинили чиновников ФИФА во взятке за поддержку ЧМ-2018 в России
Министерство юстиции Соединенных Штатов подало в окружной суд США по восточному округу Нью-Йорка обвинительный акт, в котором утверждается, что члены исполкома Международной федерация футбола (ФИФА) получили взятки за голоса в пользу России и Катара при выборе мест проведения чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.
Происшествия
В Волгограде рассказали о распределении новых случаев COVID-19
Волгоград, 7 апреля 2020, 17:06 — REGNUM Среди 11 выявленных за последние сутки случаев COVID-19 шесть приходится на Волгоград.
Кино
Сальма Хайек рассказала о новом фильме Marvel
Американская актриса Сальма Хайек снимется в новом фильме Marvel «Вечные». Она вместе с другими «неудачниками» будет спасать Вселенную.
Общество
Джоан Роулинг сообщила, что переболела коронавирусом
Политика
Евросоюз не считает пандемию основанием для снятия санкций с России
Брюссель, 6 апреля 2020, 17:33 — REGNUM Руководство Европейского союза не видит необходимости в отмене санкций, введённых в отношении России, из-за пандемии коронавируса.
Армия и оружие
Ударный дрон сжег транспортный самолет сразу после посадки в Ливии
По некоторым данным, речь идет о самолете Ан-12. Дрон поразил его сразу же после совершения посадки.
Футбол
Селюк резко высказался об отъезде Смолова в Россию во время карантина
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал ситуацию с возвращением форварда испанской «Сельты» Фёдора Смолова в Россию во время пандемии коронавируса.
Футбол
Медведева приняла участие в челлендже Криштиану Роналду
Армия и оружие
В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек
2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире (203 миллиметра).
Экономика
«Нафтогаз» подготовил новые претензии к «Газпрому» на $17 млрд
«Нафтогаз» планирует предъявить новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд.
Общество
Замглавы Минпромторга объяснил свое поведение в ижевском аэропорту
Ранее РЕН ТВ сообщал, что Овсянникова в аэропорту Ижевска, откуда он должен был вылететь в Москву, просили пройти через рамку металлодетектора, который срабатывал несколько раз, а затем — предъявить посадочный талон, объяснив, что из-за коронавируса войти в аэровокзал можно только так.
Политика
Путин назвал непростым этапом для России ситуацию с коронавирусом
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 является непростым этапом в жизни России, но если действовать грамотно, страна преодолеет коронавирус с минимальными потерями.
Происшествия
СК возбудил дело по факту фейка о создании коронавируса в России
Следователи возбудили уголовное дело в связи с распространением в социальных сетях фейка: сообщалось, что коронавирус якобы был создан в лаборатории «Вектор».
Здоровье
В Москве около 1700 человек лечатся от коронавируса дома
В настоящее время около 1700 человек в Москве проходят лечение от коронавирусной инфекции на дому, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам.
Здоровье
В Петербурге в Покровской больнице выявлено шесть случаев коронавируса
Шесть случаев заболевания COVID-19 зафиксировали в одной из больниц Санкт-Петербурга.
Общество
Сеть «Спортмастер» закрывает магазины
Сеть магазинов "Спортмастер" временно закроет все свои магазины, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в копании.
Происшествия
МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей
Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Общество
В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом
Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Экономика
ВОЗ и ВТО обеспокоены введением квот Россией на экспорт зерна
Всемирная торговая организация (ВТО) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразили беспокойство из-за введения Россией квот на экспорт зерна, сообщает французское издание Valeurs actuelles.
Общество
В Сети появилось видео, на котором Эзра Миллер нападает на фанатку
В Сети опубликовали видео, на котором американский актер Эзра Миллер набрасывается на фанатку, сообщает Mirror.
Хоккей
Нападающий СКА Барабанов подписал контракт с «Торонто»
Армия и оружие
Морпехи и армия США начали бороться с лишним весом боеприпасов
Энергетика
Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.
Общество
Forbes опубликовал список богатейших людей мира
Политика
Кадыров ответил на слова Мишустина о закрытии границ регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова премьер-министра России Михаила Мишустина, который назвал недопустимым перекрытие административных границ в российских регионах.
Наука
Найден оптимальный возраст для занятия собственным бизнесом
Чжао пришёл к выводу, что средний возраст – это сложное время для начала бизнеса.
Здоровье
Портрет типичной жертвы коронавируса COVID-19 составлен
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на ATS Journals, большая часть летальных исходов на первоначальном этапе вспышки коронавируса пришлась на пациентов-мужчин в возрасте от 50 лет с неинфекционными хроническими заболеваниями.