Коронавирус

Вести.RuВести.RuРоструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату

Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда. По указу президента РФ дни с 4 апреля по 30 апреля 2020 года объявлены нерабочими с сохранением за работниками заработной платы.
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В Роструде напомнили об обычной зарплате за нерабочий месяц

РБК06:59

Работающие в апреле россияне получат обычную зарплату

РИА Новости08:32

В Минтруде разъяснили схему начисления зарплаты в нерабочие дни

RT на русском07:23

Работающие в апреле россияне получат обычную зарплату

Газета.Ru10:46

Роструд рассказал о зарплатах для россиян за период с 4 по 30 апреля

Известия06:57

Россиянам объяснили, как будут начислять зарплату в нерабочий месяц

URA.Ru06:38

Работающие в апреле россияне получат зарплату в одинарном размере

ТАСС06:20
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Автоматически обработаны 7134 источника, обновлено в 11:29, Ашберн
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Lenta.ru 07:27
Политика

Путин заявил, что пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден

Пик эпидемии COVID-19 в России еще не прошел, заявил президент РФ Владимир Путин.
Моя Москва.онлайн 10:02
Футбол

США обвинили чиновников ФИФА во взятке за поддержку ЧМ-2018 в России

Министерство юстиции Соединенных Штатов подало в окружной суд США по восточному округу Нью-Йорка обвинительный акт, в котором утверждается, что члены исполкома Международной федерация футбола (ФИФА) получили взятки за голоса в пользу России и Катара при выборе мест проведения чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.
РБК 04:00
Происшествия

В Волгограде рассказали о распределении новых случаев COVID-19

Волгоград, 7 апреля 2020, 17:06 — REGNUM Среди 11 выявленных за последние сутки случаев COVID-19 шесть приходится на Волгоград.
REGNUM 10:06
Кино

Сальма Хайек рассказала о новом фильме Marvel

Американская актриса Сальма Хайек снимется в новом фильме Marvel «Вечные». Она вместе с другими «неудачниками» будет спасать Вселенную.
Телеканал 360° 06:17
Общество

Джоан Роулинг сообщила, что переболела коронавирусом

Super.ru вчера в 10:43
Политика

Евросоюз не считает пандемию основанием для снятия санкций с России

Брюссель, 6 апреля 2020, 17:33 — REGNUM Руководство Европейского союза не видит необходимости в отмене санкций, введённых в отношении России, из-за пандемии коронавируса.
REGNUM вчера в 10:33
Армия и оружие

Ударный дрон сжег транспортный самолет сразу после посадки в Ливии

По некоторым данным, речь идет о самолете Ан-12. Дрон поразил его сразу же после совершения посадки.
Российская газета вчера в 07:41
Футбол

Селюк резко высказался об отъезде Смолова в Россию во время карантина

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал ситуацию с возвращением форварда испанской «Сельты» Фёдора Смолова в Россию во время пандемии коронавируса.
RT на русском 09:08
Футбол

Медведева приняла участие в челлендже Криштиану Роналду

РИА Новости 05 апреля в 13:05
Армия и оружие

В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек

2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире (203 миллиметра).
РИА Новости вчера в 20:19
Экономика

«Нафтогаз» подготовил новые претензии к «Газпрому» на $17 млрд

«Нафтогаз» планирует предъявить новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд.
Известия 09:46
Общество

Замглавы Минпромторга объяснил свое поведение в ижевском аэропорту

Ранее РЕН ТВ сообщал, что Овсянникова в аэропорту Ижевска, откуда он должен был вылететь в Москву, просили пройти через рамку металлодетектора, который срабатывал несколько раз, а затем — предъявить посадочный талон, объяснив, что из-за коронавируса войти в аэровокзал можно только так.
РИА Новости 06:23
Политика

Путин назвал непростым этапом для России ситуацию с коронавирусом

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 является непростым этапом в жизни России, но если действовать грамотно, страна преодолеет коронавирус с минимальными потерями.
RT на русском 11:09
Происшествия

СК возбудил дело по факту фейка о создании коронавируса в России

Следователи возбудили уголовное дело в связи с распространением в социальных сетях фейка: сообщалось, что коронавирус якобы был создан в лаборатории «Вектор».
RT на русском 10:07
Здоровье

В Москве около 1700 человек лечатся от коронавируса дома

В настоящее время около 1700 человек в Москве проходят лечение от коронавирусной инфекции на дому, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам.
Интерфакс 09:57
Здоровье

В Петербурге в Покровской больнице выявлено шесть случаев коронавируса

Шесть случаев заболевания COVID-19 зафиксировали в одной из больниц Санкт-Петербурга.
Online47.ru 08:02
Общество

Сеть «Спортмастер» закрывает магазины

Сеть магазинов "Спортмастер" временно закроет все свои магазины, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в копании.
Kaluga-poisk.ru 10:00
Происшествия

МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей

Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 10:35
Общество

В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом

Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Газета.Ru вчера в 15:11
Экономика

ВОЗ и ВТО обеспокоены введением квот Россией на экспорт зерна

Всемирная торговая организация (ВТО) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразили беспокойство из-за введения Россией квот на экспорт зерна, сообщает французское издание Valeurs actuelles.
Политическая Экспертиза 10:58
Общество

В Сети появилось видео, на котором Эзра Миллер нападает на фанатку

В Сети опубликовали видео, на котором американский актер Эзра Миллер набрасывается на фанатку, сообщает Mirror.
РИА Новости вчера в 13:16
Хоккей

Нападающий СКА Барабанов подписал контракт с «Торонто»

Pravda.Ru 09:40
Армия и оружие

Морпехи и армия США начали бороться с лишним весом боеприпасов

Популярная механика вчера в 23:15
Энергетика

Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.
Известия 07:03
Общество

Forbes опубликовал список богатейших людей мира

Российская газета 10:47
Политика

Кадыров ответил на слова Мишустина о закрытии границ регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова премьер-министра России Михаила Мишустина, который назвал недопустимым перекрытие административных границ в российских регионах.
RT на русском 00:16
Наука

Найден оптимальный возраст для занятия собственным бизнесом

Чжао пришёл к выводу, что средний возраст – это сложное время для начала бизнеса.
Популярная механика 10:44
Здоровье

Портрет типичной жертвы коронавируса COVID-19 составлен

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на ATS Journals, большая часть летальных исходов на первоначальном этапе вспышки коронавируса пришлась на пациентов-мужчин в возрасте от 50 лет с неинфекционными хроническими заболеваниями.
ToDay News Ufa вчера в 08:28
Шоу-бизнес

Представитель Бабкиной заявил об отсутствии у певицы коронавируса

Известия 08:03
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