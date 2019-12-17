Общество

Газета.RuГазета.RuРоструд сообщил, сколько коротких рабочих недель будет в 2020 году

Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец сообщил, что в 2200 году будет восемь сокращенных рабочих недель из-за праздников и переноса нерабочих праздничных дней, которые будут выпадать на выходные, передает РИА "Новости". По его словам, после Новогодних каникул будет два рабочих дня.
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Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году

Россиян в 2020 году ожидают восемь коротких рабочих недель, об этом рассказали РИА Новости в Роструде. Как пояснил замглавы ведомства Иван Шкловец, россияне будут меньше трудиться в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные.
РИА Новостивчера в 22:25

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Роструд напомнил о 8 коротких рабочих неделях в 2020 году

Коммерсантъвчера в 22:30

Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году

РИА Новостивчера в 22:25

Роструд рассказал, сколько коротких рабочих недель будет в 2020 году

Радио Sputnikвчера в 19:00

Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году

Известиявчера в 20:48

Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году

RT на русскомвчера в 19:58

Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в 2020 году

Life.ruвчера в 19:58

Россияне в 2020 году будут трудиться восемь коротких рабочих недель

РБКвчера в 21:49
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Происшествия

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На Украине обнародовали текст законопроекта о децентрализации власти

В понедельник, 16 декабря, на сайте Верховной рады был опубликован законопроект о децентрализации власти, который внес на рассмотрение парламента президент Украины Владимир Зеленский.
Известия вчера в 09:35
Политика

Путин обсудил с Меркель перспективы транзита газа через Украину

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РИА Новости вчера в 19:20
Политика

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Вхождение РФ в тройку самых могущественных стран мира в рейтинге американского журнала вполне естественно, без нашей страны невозможно решить ни один вопрос в современном мире, заявил РИА Новости в понедельник член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.
РИА Новости вчера в 02:28
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Режиссер «Великого Гэтсби» экранизирует «Мастера и Маргариту»

Ревизор.ру 15 декабря в 10:36
Экономика

Бизнес попросил проверить тарифы банков на обслуживание касс

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РБК вчера в 23:00
Армия и оружие

Военные России и Сирии начали совместные учения в Средиземном море

Газета.Ru вчера в 21:35
Происшествия

В Ленобласти при обыске в доме многодетной семьи нашли арсенал оружия

Российская газета вчера в 23:20
Кино

Российский мультфильм попал в шорт-лист премии «Оскар»

Помимо 16-минутного отечественного мультфильма в список вошли еще девять других мультипликационных работ.
РБК вчера в 21:51
Общество

Минтруд предложил сократить сроки выдачи маткапитала

Минтруд предложил сократить сроки рассмотрения заявления на получение материнского капитала и сроки выдачи средств из него.
RT на русском вчера в 11:24
Шоу-бизнес

Бывший муж Даны Борисовой забрал у нее дочь

Бывший муж телеведущей Даны Борисовой пришел к ней домой в сопровождении полиции и забрал дочь. Об этом Борисова сообщила в Instagram.
Радио Sputnik вчера в 09:21
Происшествия

В ОСК прояснили судьбу авианосца «Адмирал Кузнецов» после пожара

Авианосец "Адмирал Кузнецов" после пожара будет отремонтирован и возвращен в состав ВМФ России, заявил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Газета.Ru вчера в 05:39
Наука

Учёные раскрыли тайну каменных истуканов с острова Пасхи

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Шоу-бизнес

В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала

Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
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Политика

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Помощник президента России в кулуарах съезда прокомментировал встречу в «нормандском формате», заявив, что не видит принципиальной разницы между командами Порошенко и Зеленского.
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Общество

Еще одну дорогу закрыли из-за гололеда на Сахалине

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Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.
Российская газета 15 декабря в 17:00
Происшествия

В Челябинской области на трассе М-5 вспыхнул рейсовый автобус с людьми

Другой рейсовый автобус 9 декабря по дороге из Челябинска в Троицк чуть не перевернулся около Коркино, потеряв два колеса.
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В США разведку просят оценить последствия возможного выхода из СНВ-3

Трое сенаторов конгресса США обратились к и.о. директора Национальной разведки Джозефу Магуайру с просьбой предоставить анализ возможных последствий от вероятного отказа США продлевать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
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Президент подписал закон о запрете на выезд экс-сотрудникам ФСБ

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Вьетнамские умные телевизоры скоро появятся на российском рынке

Вьетнамская компания Vsmart представила для российского рынка линейку так называемых, "умных" телевизоров.
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Forbes включил россиянку в список новых миллиардеров

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Общество

Boeing решила приостановить выпуск самолетов 737 MAX

Американская корпорация Boeing приняла решение приостановить производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года.
РБК вчера в 18:30
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