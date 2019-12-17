Общество
Газета.RuРоструд сообщил, сколько коротких рабочих недель будет в 2020 году
Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец сообщил, что в 2200 году будет восемь сокращенных рабочих недель из-за праздников и переноса нерабочих праздничных дней, которые будут выпадать на выходные, передает РИА "Новости". По его словам, после Новогодних каникул будет два рабочих дня.
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с чего всё началось
Россиян в 2020 году ожидают восемь коротких рабочих недель, об этом рассказали РИА Новости в Роструде. Как пояснил замглавы ведомства Иван Шкловец, россияне будут меньше трудиться в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные.РИА Новостивчера в 22:25
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