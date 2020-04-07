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РИА НовостиРИА НовостиРоструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля

"Поскольку нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, оплата труда работников, которые продолжают работать в этот период, производится в обычном, а не повышенном размере", — сказали в Роструде. При этом принцип оплаты труда не меняется, добавили в ведомстве.
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Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля

Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда. В ведомстве напомнили, что эти дни объявлены нерабочими, но с сохранением зарплаты.
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