Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиРоструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля

Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
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Россиянам объяснили, как будут начислять зарплату в нерабочий месяц

URA.Ru06:38

Какую зарплату получат работающие в апреле россияне

НТВ06:33

Евгений Куйвашев объяснил, как сформируют зарплаты за нерабочий апрель

66.ru05 апреля в 10:02

Минтруд разъяснил выплату зарплат на период самоизоляции

News.ru06:11

Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля

РИА Новости06:09

В Минтруде объяснили, сколько денег россияне получат за нерабочий апрель

ПолитРоссиявчера в 06:59

Повышенной не будет. Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты в нерабочий месяц

Life.ru06:32
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Общество

Все магазины «Спортмастер» закрыты из-за коронавируса

Сеть магазинов спортивных товаров "Спортмастер" закрыла все торговые точки после ввода ограничений на торговлю из-за коронавируса, сообщил РИА Новости в "Спортмастере".
РИА Новости 06:11
Политика

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание по развитию ситуации с коронавирусом, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС 05:57
Происшествия

В Уфе упавший рекламный щит насмерть задавил женщину

Женщина погибла на улице в Уфе из-за падения рекламного щита, сообщили в администрации города.
РИА Новости 05:15
Здоровье

В Краснодарском крае коронавирусом заболел 2-летний ребёнок

Из 11 новых заболевших – шесть случаев возникли в результате контакта с теми, кто заболел за границей.
Anapa.life 04:56
Экономика

Правительство РФ назвало условия отсрочки арендных платежей

Условия предоставления отсрочки выплаты арендных платежей, утвержденные Председателем Совета Министров РФ Михаилом Мишустиным, опубликованы 6 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.
ИА Красная Весна вчера в 14:24
Общество

РЖД решили рассаживать пассажиров в поездах в метре друг от друга

РЖД введут особый режим продажи билетов на поезда, который позволит пассажирам держать дистанцию друг от друга не менее 1 м. Об этом пишет корпоративная газета компании «Гудок».
РБК 02:15
Экономика

В России выросло число банкротств граждан

Число банкротств граждан в январе - марте текущего года составило 22,4 тыс. случаев, что на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили «Известия» со ссылкой на данные единые федерального реестра «Федресурс».
Rambler News Service 03:50
Общество

В России зарегистрировали 1154 новых случая заражения коронавирусом

За последние сутки в России подтверждено 1154 новых случая заражения коронавирусом.
Известия 03:32
Политика

Кадыров ответил на слова Мишустина о закрытии границ регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова премьер-министра России Михаила Мишустина, который назвал недопустимым перекрытие административных границ в российских регионах.
RT на русском 00:16
Экономика

ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России

Выигрыш, по оценке ЦМАКП, относительно сценария "жесткий кризис" составит по ВВП 0,5-0,8% в 2020 году и по 0,1-0,3% в 2021 и 2022 годах, по безработице и реальным располагаемым доходам населения тоже довольно велик.
Российская газета 05 апреля в 07:23
Шоу-бизнес

Анна Курникова поделилась редким фото с подросшей младшей дочерью

30 января на свет появилась их дочь Маша. Девочка стала третьим ребенком пары. У девочки есть старший брат Николас и сестра Люси.
Летидор 02:34
Общество

Лукашенко назвал число госпитализированных с COVID-19 в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал число госпитализированных с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.
RT на русском 06:36
Общество

Из Таиланда в Петербург доставят застрявших российских туристов

Во вторник, 7 апреля, «Аэрофлот» выполнит рейсы из Таиланда в Москву и еще один рейс из Таиланда в Петербург.
Петербургский дневник вчера в 14:44
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 21 копейку — до 76,70 рубля. Курс евро увеличился на 37 копеек и составил 83,00 рубля.
RT на русском вчера в 03:03
Энергетика

Ультиматум Эр-Рияда по нефти может сорвать переговоры ОПЕК

Вашингтон, 7 апреля 2020, 11:49 — REGNUM Поставленный Саудовской Аравией ультиматум России затрудняет переговоры по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК.
REGNUM 04:49
Футбол

Форвард «Ахмата»: главная задача — хотя бы не заплыть жиром

Нападающий грозненского "Ахмата" Владимир Ильин назвал главную задачу на время карантина, который был введен из-за пандемии коронавируса, передает Sportbox.ru.
Газета.Ru 04:50
Космос

Самая яркая «кровавая» Луна взойдёт ночью в среду

Взойдёт самая яркая в этом году «кровавая» Луна.
HotGeo 05:08
Здоровье

Назван витамин, нехватка которого усугубляет воздействие коронавируса

Исследователи из Ирландии выяснили, что витамин D играет важную роль в профилактике респираторных инфекций, в том числе, и COVID-19, сокращении использования антибиотиков и укреплении иммунитета в целом.
Российская газета 01:26
Экономика

Букмекерская контора вошла в список системообразующих предприятий РФ

Сформированная правительством комиссия по повышению устойчивости экономики посчитала фирму ООО «Ф.О.Н.» — она же букмекерская контора «Фонбет» — одной из шести сотен системообразующих компаний РФ.
Цифровые закупки вчера в 10:38
Общество

Минпросвещения: ЕГЭ в этом году не отменят

ЕГЭ в этом году отменен не будет. Первый экзамен начнется 8 июня. Решение о повторном переносе сроков экзамена пока не принималось.
Российская газета 04:12
Общество

ЦБ предупредил о новых схемах мошенничества под предлогом коронавируса

Центробанк рекомендует не сообщать посторонним и не вводить на неизвестных сайтах данные банковских карт и пароли, под каким бы предлогом эти данные ни пытались узнать.
РИА Новости 03:21
Происшествия

Дочь Сергея Доренко попала в больницу с ожогами из-за ссоры с соседкой

РИА Новости / Михаил Климентьев Дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина попала в больницу из-за конфликта со знакомой.
РЕН ТВ 06:18
Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке рассказал о пациентах с коронавирусом

На лечении в столичной больнице в Коммунарке находится 201 человек с подтвержденным коронавирусом.
BFM.ru 05 апреля в 02:41
Происшествия

В Курской области девочек задержали за попытку убийства опекунов

В Курской области две девочки-подростка стали фигурантками уголовного дела после попытки убить семью опекунов.
Российская газета 04:30
Общество

WhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, ограничил возможность пересылки пользователями различных сообщений до одного раза на фоне распространения в мире коронавируса нового типа.
ТАСС 06:03
Общество

Власти Хабаровска выясняют причины отмены рейса в Сеул за туристами

Росавиация отозвала ранее выданное разрешение на вылет самолета из Хабаровска за российскими туристами в южнокорейский Сеул, причины отзыва выясняются, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
РИА Новости 05:16
Политика

В Кремле назвали неприемлемыми попытки «приватизации» космоса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми попытки «приватизации» космоса, комментируя указ президента США Дональда Трампа о добыче ресурсов на Луне, передает корреспондент РБК.
РБК 06:07
Экономика

Лукашенко призвал снизить зависимость Белоруссии от «нефтяных игр»

Минск, 7 апреля 2020, 12:32 — REGNUM Белоруссия должна быть максимально независима от «нефтяных игр крупных держав», заявил 7 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании, где обсуждались поставки нефти в страну, сообщило информационное агентство БелТА.
REGNUM 05:32
Происшествия

В даркнете обнаружили конкурента Банка России

Lenta.ru вчера в 19:50
Наука

Найдено старое лекарство, способное уничтожить коронавирус за 48 часов

Испытания показали, что ивермектин в течение 24 часов уничтожает 93% вирусной РНК COVID-19 в клеточной культуре, а через 48 часов коронавирус истребляется практические полностью - на 99,8%.
Ридус 02:20
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