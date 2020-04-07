Коронавирус
РИА НовостиРоструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля
Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
Читать в источнике
Оценить52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7133 источника, обновлено в 06:55, Ашберн
Общество
Все магазины «Спортмастер» закрыты из-за коронавируса
Сеть магазинов спортивных товаров "Спортмастер" закрыла все торговые точки после ввода ограничений на торговлю из-за коронавируса, сообщил РИА Новости в "Спортмастере".
Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание по развитию ситуации с коронавирусом, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Происшествия
В Уфе упавший рекламный щит насмерть задавил женщину
Женщина погибла на улице в Уфе из-за падения рекламного щита, сообщили в администрации города.
Здоровье
В Краснодарском крае коронавирусом заболел 2-летний ребёнок
Из 11 новых заболевших – шесть случаев возникли в результате контакта с теми, кто заболел за границей.
Экономика
Правительство РФ назвало условия отсрочки арендных платежей
Условия предоставления отсрочки выплаты арендных платежей, утвержденные Председателем Совета Министров РФ Михаилом Мишустиным, опубликованы 6 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.
Общество
РЖД решили рассаживать пассажиров в поездах в метре друг от друга
РЖД введут особый режим продажи билетов на поезда, который позволит пассажирам держать дистанцию друг от друга не менее 1 м. Об этом пишет корпоративная газета компании «Гудок».
Экономика
В России выросло число банкротств граждан
Число банкротств граждан в январе - марте текущего года составило 22,4 тыс. случаев, что на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили «Известия» со ссылкой на данные единые федерального реестра «Федресурс».
Общество
В России зарегистрировали 1154 новых случая заражения коронавирусом
За последние сутки в России подтверждено 1154 новых случая заражения коронавирусом.
Политика
Кадыров ответил на слова Мишустина о закрытии границ регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова премьер-министра России Михаила Мишустина, который назвал недопустимым перекрытие административных границ в российских регионах.
Экономика
ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России
Выигрыш, по оценке ЦМАКП, относительно сценария "жесткий кризис" составит по ВВП 0,5-0,8% в 2020 году и по 0,1-0,3% в 2021 и 2022 годах, по безработице и реальным располагаемым доходам населения тоже довольно велик.
Шоу-бизнес
Анна Курникова поделилась редким фото с подросшей младшей дочерью
30 января на свет появилась их дочь Маша. Девочка стала третьим ребенком пары. У девочки есть старший брат Николас и сестра Люси.
Общество
Лукашенко назвал число госпитализированных с COVID-19 в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал число госпитализированных с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.
Общество
Из Таиланда в Петербург доставят застрявших российских туристов
Во вторник, 7 апреля, «Аэрофлот» выполнит рейсы из Таиланда в Москву и еще один рейс из Таиланда в Петербург.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 21 копейку — до 76,70 рубля. Курс евро увеличился на 37 копеек и составил 83,00 рубля.
Энергетика
Ультиматум Эр-Рияда по нефти может сорвать переговоры ОПЕК
Вашингтон, 7 апреля 2020, 11:49 — REGNUM Поставленный Саудовской Аравией ультиматум России затрудняет переговоры по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК.
Футбол
Форвард «Ахмата»: главная задача — хотя бы не заплыть жиром
Нападающий грозненского "Ахмата" Владимир Ильин назвал главную задачу на время карантина, который был введен из-за пандемии коронавируса, передает Sportbox.ru.
Космос
Самая яркая «кровавая» Луна взойдёт ночью в среду
Взойдёт самая яркая в этом году «кровавая» Луна.
Здоровье
Назван витамин, нехватка которого усугубляет воздействие коронавируса
Исследователи из Ирландии выяснили, что витамин D играет важную роль в профилактике респираторных инфекций, в том числе, и COVID-19, сокращении использования антибиотиков и укреплении иммунитета в целом.
Экономика
Букмекерская контора вошла в список системообразующих предприятий РФ
Сформированная правительством комиссия по повышению устойчивости экономики посчитала фирму ООО «Ф.О.Н.» — она же букмекерская контора «Фонбет» — одной из шести сотен системообразующих компаний РФ.
Общество
Минпросвещения: ЕГЭ в этом году не отменят
ЕГЭ в этом году отменен не будет. Первый экзамен начнется 8 июня. Решение о повторном переносе сроков экзамена пока не принималось.
Общество
ЦБ предупредил о новых схемах мошенничества под предлогом коронавируса
Центробанк рекомендует не сообщать посторонним и не вводить на неизвестных сайтах данные банковских карт и пароли, под каким бы предлогом эти данные ни пытались узнать.
Происшествия
Дочь Сергея Доренко попала в больницу с ожогами из-за ссоры с соседкой
РИА Новости / Михаил Климентьев Дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина попала в больницу из-за конфликта со знакомой.
Происшествия
Главврач больницы в Коммунарке рассказал о пациентах с коронавирусом
На лечении в столичной больнице в Коммунарке находится 201 человек с подтвержденным коронавирусом.
Происшествия
В Курской области девочек задержали за попытку убийства опекунов
В Курской области две девочки-подростка стали фигурантками уголовного дела после попытки убить семью опекунов.
Общество
WhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений
Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, ограничил возможность пересылки пользователями различных сообщений до одного раза на фоне распространения в мире коронавируса нового типа.
Общество
Власти Хабаровска выясняют причины отмены рейса в Сеул за туристами
Росавиация отозвала ранее выданное разрешение на вылет самолета из Хабаровска за российскими туристами в южнокорейский Сеул, причины отзыва выясняются, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Политика
В Кремле назвали неприемлемыми попытки «приватизации» космоса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми попытки «приватизации» космоса, комментируя указ президента США Дональда Трампа о добыче ресурсов на Луне, передает корреспондент РБК.
Экономика
Лукашенко призвал снизить зависимость Белоруссии от «нефтяных игр»
Минск, 7 апреля 2020, 12:32 — REGNUM Белоруссия должна быть максимально независима от «нефтяных игр крупных держав», заявил 7 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании, где обсуждались поставки нефти в страну, сообщило информационное агентство БелТА.
Происшествия
В даркнете обнаружили конкурента Банка России
Наука
Найдено старое лекарство, способное уничтожить коронавирус за 48 часов
Испытания показали, что ивермектин в течение 24 часов уничтожает 93% вирусной РНК COVID-19 в клеточной культуре, а через 48 часов коронавирус истребляется практические полностью - на 99,8%.