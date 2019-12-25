Общество

РИА НовостиРИА НовостиРоструд разъяснил порядок оплаты труда в новогодние праздники

Для сотрудников со сдельной оплатой труда предусмотрено дополнительное вознаграждение за праздничные дни. Размер и порядок выплат устанавливается коллективным договором или другими нормативными актами. В 2020 году россияне будут отдыхать с 1 по 8 января включительно.
Читать в источнике
Комментировать18
с чего всё началось

В Роструде рассказали, как должен оплачиваться отдых в новогодние каникулы

Остальным работникам (речь идет о тех, кому установлена сдельная оплата труда) за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к труду, выплачивается дополнительное вознаграждение, - рассказал "РГ" заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Российская газетавчера в 19:00

Подробнее о событии

Роструд напомнил о сохранении зарплаты в новогодние каникулы

Известия01:25

Роструд напомнил об оплате труда в новогодние каникулы

ТАСС00:56

Роструд разъяснил порядок оплаты труда в новогодние праздники

РИА Новости00:37

В Роструде объяснили порядок выплаты зарплаты за январь

RT на русском01:45

Роструд объяснил порядок оплаты труда в новогодние праздники

РБКвчера в 22:29

В Роструде рассказали, как должны оплачиваться новогодние каникулы

URA.Ruвчера в 21:11

В Роструде рассказали, как должен оплачиваться отдых в новогодние каникулы

Российская газетавчера в 19:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 05:31, Ашберн
Происшествия

Совершивший вынужденную посадку в Красноярском крае Ми-8 был новым

ТАСС 05:05
Происшествия

В Татарстане троих полицейских уволили после учений со школьниками

Трое полицейских отдела МВД России по Тукаевскому району Татарстана уволены, ещё пятеро предупреждены о неполном служебном соответствии после инцидента с привлечением девятиклассников к участию в тактико-строевых занятиях местного отдела МВД, сообщает МВД по Татарстану.
РИА Новости 05:06
Политика

На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост

Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
Известия 05:10
Авто

Русский Tesla Cybertruck выставили на продажу за 666 тыс. рублей

Разработчики самодельного, прославившегося в нашей стране пикапа, хотят получить за него 666 666 рублей.
Pnzdrive 03:44
Политика

Скончался президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев

Президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев скончался на 97-м году жизни, сообщили в полпредстве Татарстана в России.
Интерфакс 04:32
Происшествия

Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль

Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления.
Ведомости вчера в 20:00
Происшествия

Избитую девочку из Ингушетии выписали из больницы

Семилетнюю девочку из Ингушетии, которой ампутировали руку после истязаний тети, выписали из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве в среду, передает корреспондент РИА Новости из больницы.
РИА Новости 03:01
Политика

Кремль прокомментировал отправку в армию уклониста из ФБК Шаведдинова

Не повлияет ли «спецоперация» по отправке в армию сотрудника ФБК (признан иногаентом) Руслана Шаведдинова на имидж призывной кампании, ответил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Экономика сегодня 05:03
Происшествия

В Забайкалье двое юношей убили и расчленили подростка

В Агинском районе Забайкальского края задержали двоих 18-летних местных жителей по подозрению в убийстве и расчленении 17-летнего юноши.
Газета.Ru 04:09
Гаджеты

IPhone 8 признан самым опасным для здоровья смартфоном

Как сообщает Evo-rus.com, корейские и американские производители телефонов Samsung и Apple признаны очень опасными для здоровья.
Evo-rus.com 22 декабря в 12:35
Армия и оружие

Пентагон может сократить количество воинского контингента в Африке

Глава Пентагона Марк Эспер раздумывает над сокращением количества американских войск в нескольких странах Африки, а также выводе американцев из региона.
iReactor вчера в 11:01
Футбол

Роналду сменил имидж и сделал подарок к Рождеству своему стилисту

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду поменял имидж в честь католического Рождества.
Sport24.ru 00:30
Политика

На сербском участке «Турецкого потока» завершили укладку труб

Сербия завершила укладку труб на своем участке газопровода "Турецкий поток".
ТАСС 03:08
Кино

Трамп назвал честью появление в фильме «Один дома 2»

РБК вчера в 18:22
Кино

Анджей Сапковский с восторгом отозвался о сериале «Ведьмак»

Автор фэнтезийного цикла книг "Ведьмак" Анджей Сапковский вновь подтвердил свой статус фаната номер один одноимённого сериала Netflix.
Российская газета 03:48
Общество

Мантуров назвал маловероятным уход Apple с российского рынка

Российский рынок интересен Apple, американская компания вряд ли решит покинуть его после того, как в стране вступит в силу закон о предустановке на гаджеты российского программного обеспечения.
РБК вчера в 19:15
Политика

Большинство европейцев выступают за улучшение отношений с Россией

Большинство жителей Германии, Италии, Франции и Великобритании выступают за налаживание двусторонних отношений Европейского союза и России, свидетельствуют данные опроса.
Газета.Ru 05:04
Происшествия

В посольстве подтвердили гибель российской пианистки в Венгрии

Газета.Ru 04:14
Происшествия

Россиянин пришел в приемную ФСБ на Лубянке и оказался в психбольнице

Россиянин в неадекватном состоянии пришел в приемную ФСБ на Лубянке в столице.
Lenta.ru 04:20
Политика

Кремль прокомментировал заявления Лукашенко о покупке газа реверсом

Если у Белоруссии есть более выгодные варианты покупки газа, чем у России, то она вольна ими воспользоваться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о реакции Кремля на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о покупке газа реверсом.
Экономика сегодня 04:52
Общество

В России испытали изготовленный на 3D-принтере авиадвигатель

В рамках проекта создана технология изготовления деталей МГТД и прочих газотурбинных установок методом послойного лазерного сплавления с использованием металлопорошковых композиций жаропрочного и алюминиевого сплавов.
РИА Новости 04:40
Энергетика

Козак назвал выплату Газпромом $2,9 млрд Украине «каплей в море»

Как сообщало ИА REGNUM, Россия согласилась прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему в объеме 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд кубометров в 2021—2024 годах.
REGNUM 03:29
Экономика

Людмила Коган получила 81,8% акций банка «Уралсиб»

Людмила Коган - вдова бывшего владельца банка "Уралсиб" Владимира Когана - получила 81,809% акций кредитной организации.
ТАСС вчера в 01:49
Экономика

Правительство обсуждает выход ЦБ из Сбербанка

Правительство России обсуждает вопрос выхода Центробанка из активов Сбербанка, рассказал журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Коммерсантъ вчера в 11:10
Экономика

Совет директоров «Газпрома» утвердил новую дивидендную политику

Совет директоров "Газпрома" утвердил дивидендную политику компании в новой редакции, сообщает пресс-служба компании.
Российская газета вчера в 13:36
Кино

Майкл Б. Джордан пообещал сыграть Супермена правильно

Просто хочу отметить, что все, во что я погружаюсь, должно быть сделано правильно. Любая роль должна быть полна подлинности.
Kinonews.ru 03:22
Армия и оружие

Украина обвинила Россию в имитации ракетных ударов по эсминцам США

Газета.Ru вчера в 14:41
Шоу-бизнес

Андрей Черкасов впервые станет отцом

Андрей Черкасов всегда подчеркивал, что очень хотел бы стать отцом.
StarHit.ru вчера в 08:40
Кино

В сети представлен трейлер картины про «русского Хатико»

Piter.tv вчера в 14:38
Происшествия

СК проверит данные о бизнесмене, пытавшемся продать село с жителями

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству красноярского следственного управления проверить информацию СМИ о местном бизнесмене, который попытался продать поселок вместе с его жителями, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 02:26
Как работают Яндекс.Новости?
Новый ГодБольше новостей по теме
Главное