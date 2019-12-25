Общество
РИА НовостиРоструд разъяснил порядок оплаты труда в новогодние праздники
Для сотрудников со сдельной оплатой труда предусмотрено дополнительное вознаграждение за праздничные дни. Размер и порядок выплат устанавливается коллективным договором или другими нормативными актами. В 2020 году россияне будут отдыхать с 1 по 8 января включительно.
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с чего всё началось
Остальным работникам (речь идет о тех, кому установлена сдельная оплата труда) за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к труду, выплачивается дополнительное вознаграждение, - рассказал "РГ" заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.Российская газетавчера в 19:00
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В Роструде рассказали, как должен оплачиваться отдых в новогодние каникулы
Российская газетавчера в 19:00
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