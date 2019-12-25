Общество

РИА НовостиРИА НовостиРоструд разъяснил порядок оплаты труда в новогодние праздники

Для сотрудников со сдельной оплатой труда предусмотрено дополнительное вознаграждение за праздничные дни. Размер и порядок выплат устанавливается коллективным договором или другими нормативными актами. В 2020 году россияне будут отдыхать с 1 по 8 января включительно.
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с чего всё началось

В Роструде рассказали, как должен оплачиваться отдых в новогодние каникулы

Остальным работникам (речь идет о тех, кому установлена сдельная оплата труда) за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к труду, выплачивается дополнительное вознаграждение, - рассказал "РГ" заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Российская газетавчера в 19:00

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В Роструде объяснили порядок выплаты зарплаты за январь

RT на русском01:45

Роструд напомнил об оплате труда в новогодние каникулы

ТАСС00:56

В Роструде рассказали, как должен оплачиваться отдых в новогодние каникулы

Российская газетавчера в 19:00

Роструд напомнил о сохранении зарплаты в новогодние каникулы

Известия01:25

Роструд объяснил порядок оплаты труда в новогодние праздники

РБКвчера в 22:29

В Роструде рассказали, как должны оплачиваться новогодние каникулы

URA.Ruвчера в 21:11

Роструд разъяснил порядок оплаты труда в новогодние праздники

РИА Новости00:37
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Происшествия

Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае

BFM.ru 01:22
Происшествия

После конфликта со стрельбой в саратовском кафе госпитализированы двое

В Саратове в результате вчерашней стрельбы в кафе на улице Чернышевского за медицинской помощью обратились два человека.
Коммерсантъ Саратов 02:19
Общество

В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57

В Хабаровском крае упал истребитель Т-50 (Су-57), сообщает ТАСС со ссылкой на представителей местных властей.
РБК 23 декабря в 22:53
Общество

Первый поезд из Петербурга в Крым прибыл в Севастополь

Пассажирский поезд «Таврия» из Санкт-Петербурга, который первым проследовал по железнодорожной части Крымского моста, прибыл на вокзал Севастополя.
RT на русском 01:39
Армия и оружие

Немецкое СМИ уличило НАТО в «репетиции» наступления на Россию

РИА Новости 02:17
Происшествия

Обвинение просит 3,5 года колонии участнику акции 27 июля Раджабову

RT на русском 23 декабря в 11:25
Политика

Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой

Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
RT на русском вчера в 16:26
Общество

Названы знаки Зодиака, которым повезет в 2020 году

Руководитель Школы научной астрологии Сергей Безбородный рассказал, каким знакам зодиака повезет в 2020 году.
Shraibikus News 22 декабря в 05:41
Армия и оружие

Российские и турецкие военные провели патрулирование на границе Сирии

REGNUM 23 декабря в 09:49
Футбол

Брестское «Динамо» подписало Шкурина, но он перейдет в ЦСКА

ProstoProSport вчера в 13:32
Происшествия

У побережья Канады произошло землетрясение магнитудой 6,3

ТАСС вчера в 23:01
Общество

Голикова назвала ужасным проведение оптимизации в здравоохранении

Ранее, в начале ноября, Голикова уже сообщала о том, что, по ее мнению, оптимизацию здравоохранения во многих российских регионах «провели неудачно».
РБК вчера в 22:49
Общество

В правительстве РФ предложили пересадить чиновников на такси

Правительственная комиссия по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов предложила рассмотреть возможность использования такси с помощью агрегаторов вместо служебных автомобилей чиновников, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
Интерфакс вчера в 13:57
Происшествия

Брянец застрелил жену и покончил с собой

Интерфакс вчера в 23:35
Транспорт

РЖД разрешили пассажирам с верхних мест сидеть на нижних полках

В новых электронных билетах, дизайн которых представили РЖД, содержится разрешение для пассажиров, которые едут на верхних полках, сидеть на нижних в дневное время.
РБК 00:42
Происшествия

Американец ограбил банк и разбросал деньги, пожелав хорошего Рождества

РИА Новости вчера в 18:32
Транспорт

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Росбалт 00:12
Общество

В Госдуме предложили создать «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину обращение с инициативой создать "новогодний капитал".
Газета.Ru вчера в 22:58
Происшествия

Суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка

Басманный суд Москвы во вторник арестовал замначальника управления в центральном аппарате Федеральной таможенной службы (ФТС) Алексея Серебро по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости вчера в 11:42
Шоу-бизнес

Тигран Кеосаян пришел к Борису Корчевникову с двумя женами

Известный кинорежиссер Тигран Кеосаян пришел в студию программы «Судьба человека» к Борису Корчевнику с двумя женами.
Актуальные Новости вчера в 02:00
Происшествия

Прокуратура подтвердила задержание и. о. прокурора Норильска

Коммерсантъ вчера в 22:34
Политика

Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Российская газета вчера в 05:58
Общество

Медведев поручил ограничить распространение никотиносодержащих смесей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, включая интернет.
Известия вчера в 13:15
Армия и оружие

Минобороны планирует создать пять бригад для второй ветки БАМа

Создать пять железнодорожных бригад вне состава вооруженных сил России для строительства Байкало-Амурской магистрали планируют Минобороны и администрация президента.
EastRussia вчера в 20:41
Спорт

WADA приняло к сведению решение общего собрания членов РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло к сведению решение общего собрания членов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о несогласии с санкциями.
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Политика

Социологи выяснили предпочтения жителей России на выборах в Госдуму

Опрос проводился 12−18 декабря 2019 года с участием 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше, проживающих в городской и сельской местности в 137 населенных пунктах 50 субъектов России.
REGNUM 00:01
Политика

Зеленский рассказал о мерзнущих украинцах

Президент прямо заявил – украинцы мерзнут. Но, очевидно, далеко не всех чиновников это беспокоит.
РЕН ТВ вчера в 23:27
Происшествия

Дацика арестовали по делу о незаконном пересечении границы

РИА Новости 02:01
Общество

Военком объяснил призыв в армию Шаведдинова из ФБК

Заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев прокомментировал сообщения о направлении на несение срочной службы Руслана Шаведдинова, сотрудника ФБК, который пропал после обыска в своем доме накануне и, как выяснилось, был отправлен в воинскую часть на Новой Земле.
Московский Комсомолец вчера в 13:44
Технологии

В МТС создали «умную» колонку с голосовым помощником

ФедералПресс 01:07
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