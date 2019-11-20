Общество

Lenta.ruLenta.ruРоструд объяснил правила продления новогодних каникул

В России сотрудник может уйти в отпуск в любой день, в том числе 9 января, заранее договорившись с работодателем. Об этом «Российской газете» заявили в Роструде.
Читать в источнике
Комментировать86
с чего всё началось

В Роструде объяснили, можно ли присоединить отпуск к новогодним каникулам

Каких именно - "РГ" рассказали в Роструде. Согласно статье 122 Трудового кодекса (ТК) право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у одного работодателя. Человек может уйти в него и раньше - по соглашению сторон.
Российская газетавчера в 19:15

Подробнее о событии

В Роструде рассказали о способе продления новогодних каникул

РЕН ТВ01:39

В Роструде рассказали о правилах продления новогодних каникул

РИА Новости01:19

Роструд разъяснил правила продления новогодних каникул за счет отпуска

РБК00:39

Роструд объяснил правила продления новогодних каникул за счёт отпуска

RT на русском01:26

В Роструде рассказали о способе продлить новогодние каникулы

Известиявчера в 23:16

Россиянам рассказали, как продлить новогодние каникулы

URA.Ruвчера в 22:20

В Роструде объяснили, можно ли присоединить отпуск к новогодним каникулам

Российская газетавчера в 19:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 06:30, Вашингтон
Космос

Американский энтомолог нашел на Марсе змей и пчел

Газета.Ru 03:32
Общество

Глава Верховного суда Татарстана выступил за смертную казнь

Глава Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов выразил мнение, что в России нужно вернуть смертную казнь. Об этом сообщает "Татар-информ".
Газета.Ru 04:16
Происшествия

В Москве пассажиры заплатили за поездку на такси 14 тыс. рублей

ТАСС 01:09
Хоккей

Кучеров травмировался в матче с «Сэнт-Луисом»

ГЛАС.RU вчера в 23:51
Политика

Украина потребует от России компенсацию за имущество в портах Крыма

В России ранее собирались потребовать от Украины компенсацию за "более чем двадцатилетнюю оккупацию Крыма".
Газета.Ru 06:18
Футбол

Сан-Марино — Россия 0:5

ProstoProSport вчера в 16:19
Общество

Postimees сообщила о переводе Абызовым в офшоры сотен миллионов долларов

Бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов много лет был крупным клиентом эстонского филиала Swedbank и перевел через него в офшоры сотни миллионов долларов, сообщила газета Postimees.
Интерфакс 04:47
Происшествия

Сына экс-президента Германии убили во время лекции

Известия вчера в 20:21
Здоровье

Сегодня в Бердске откроют детское отделение поликлиники после ремонта

RuNews24.ru 04:12
Футбол

Президент ФК «Ростов» рассказал о ситуации в клубе

Ранее Карапин рассказал, что у клуба серьезные финансовые проблемы, и футболисты длительное время не получают зарплату.
Rostov gazeta 18 ноября в 08:41
Политика

Путин заявил о росте зарплат россиян

Президент России Владимир Путин отметил, что зарплаты россиян увеличиваются. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:19
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru вчера в 14:12
Транспорт

Первых пассажиров МЦД без валидации карты «Тройка» штрафовать не будут

Ранее сообщалось, что пассажирам необходимо будет перепрограммировать в кассах или автоматах по продаже билетов карту "Тройка" для возможности оплаты проезда на Московских центральных диаметрах и бесплатной пересадки на них с метро и МЦК.
ТАСС 04:18
Общество

Кабмин вернул проект модернизации электричек на доработку

Комиссия правительства вернула на доработку модель модернизации пригородных электропоездов, представленную «Российскими железными дорогами».
RT на русском 05:44
Происшествия

В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя

В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
РБК 05:25
Общество

Медсправка для получения водительских прав станет «золотой»

Уже с этой пятницы, 22 ноября, вступает в силу приказ Минздрава РФ от 10.09.2019 года № 731н "О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)".
ТИА 03:47
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой избавляется от татуировок на лице

Сын Елены Яковлевой решил избавиться от татуировок.
StarHit.ru вчера в 23:00
Экономика

Мосгордума приняла закон об инвестиционном налоговом вычете

Московская городская дума приняла в трех чтениях закон об инвестиционном налоговом вычете для организаций, получивших статус московских инвесторов.
Агентство Москва 04:43
Экономика

В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт

Центробанк хочет, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями.
РИА Новости 03:17
Наука

Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий

Волга-Медиа 18 ноября в 20:52
Общество

Россиян предложили штрафовать за шум в ночное время

В новый проект Кодекса об административных правонарушениях могут быть внесены изменения, касающиеся ответственности физических лиц за нарушение тишины в ночное и дневное время.
Газета.Ru 02:42
Общество

В Гидрометцентре рассказали о регионах с теплой погодой в декабре

Ранее в Росгидромете рассказали, что в январе температура будет соответствовать норме во всех регионах, кроме Якутии.
РИА Новости вчера в 21:50
Наука

Облучение при компьютерной томографии провоцирует возникновения рака

Облучение, полученной от компьютерной томографии, может повышать у пациента риск развития рака щитовидной железы и лейкемии.
Ugpressa.ru вчера в 10:23
Политика

Кремль рассказал о подготовке телемоста для запуска «Силы Сибири»

REGNUM 05:50
Культура

Работы Фаберже и придворных ювелиров показывают в Историческом музее

РИА Новости 04:17
Происшествия

Вандалы осквернили памятник Жукову в Харькове

Вандалы облили красной краской памятник маршалу Георгию Жукову в Харькове.
Известия 04:55
Футбол

Григорьянц: «Волгарь» оштрафован на 65 тысяч рублей

Футбольный клуб "Волгарь" оштрафован на 65 тысяч рублей за необеспечение безопасности в матче 18-го тура Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с махачкалинским "Легион Динамо", сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.
РИА Новости 06:19
Происшествия

На Урале силовики задержали девушку, заманив ее на фотосессию

В Екатеринбурге сотрудники ФСИН задержали девушку, находившуюся в розыске, пригласив ее на фотосессию.
URA.Ru 06:05
Общество

Депутаты внесли в Госдуму свой законопроект об ОСАГО

Депутаты от всех фракций во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым внесли в нижнюю палату свой вариант законопроекта об ОСАГО.
Право.ру 03:56
Общество

Госдума одобрила законопроект о предустановке российского софта

Госдума приняла во втором чтении законопроект об обязательной предустановке российского софта на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».
Ведомости вчера в 10:20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное