Общество
Lenta.ruРоструд объяснил правила продления новогодних каникул
В России сотрудник может уйти в отпуск в любой день, в том числе 9 января, заранее договорившись с работодателем. Об этом «Российской газете» заявили в Роструде.
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с чего всё началось
Каких именно - "РГ" рассказали в Роструде. Согласно статье 122 Трудового кодекса (ТК) право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у одного работодателя. Человек может уйти в него и раньше - по соглашению сторон.Российская газетавчера в 19:15
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В Роструде объяснили, можно ли присоединить отпуск к новогодним каникулам
Российская газетавчера в 19:15
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Американский энтомолог нашел на Марсе змей и пчел
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Сан-Марино — Россия 0:5
Общество
Postimees сообщила о переводе Абызовым в офшоры сотен миллионов долларов
Бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов много лет был крупным клиентом эстонского филиала Swedbank и перевел через него в офшоры сотни миллионов долларов, сообщила газета Postimees.
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Ранее Карапин рассказал, что у клуба серьезные финансовые проблемы, и футболисты длительное время не получают зарплату.
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Президент России Владимир Путин отметил, что зарплаты россиян увеличиваются. Об этом сообщает РИА "Новости".
Кино
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Кабмин вернул проект модернизации электричек на доработку
Комиссия правительства вернула на доработку модель модернизации пригородных электропоездов, представленную «Российскими железными дорогами».
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В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя
В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Общество
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Уже с этой пятницы, 22 ноября, вступает в силу приказ Минздрава РФ от 10.09.2019 года № 731н "О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)".
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Сын Елены Яковлевой решил избавиться от татуировок.
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Мосгордума приняла закон об инвестиционном налоговом вычете
Московская городская дума приняла в трех чтениях закон об инвестиционном налоговом вычете для организаций, получивших статус московских инвесторов.
Экономика
В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт
Центробанк хочет, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями.
Наука
Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий
Общество
Россиян предложили штрафовать за шум в ночное время
В новый проект Кодекса об административных правонарушениях могут быть внесены изменения, касающиеся ответственности физических лиц за нарушение тишины в ночное и дневное время.
Общество
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Наука
Облучение при компьютерной томографии провоцирует возникновения рака
Облучение, полученной от компьютерной томографии, может повышать у пациента риск развития рака щитовидной железы и лейкемии.
Происшествия
Вандалы осквернили памятник Жукову в Харькове
Вандалы облили красной краской памятник маршалу Георгию Жукову в Харькове.
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Футбольный клуб "Волгарь" оштрафован на 65 тысяч рублей за необеспечение безопасности в матче 18-го тура Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с махачкалинским "Легион Динамо", сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.
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На Урале силовики задержали девушку, заманив ее на фотосессию
В Екатеринбурге сотрудники ФСИН задержали девушку, находившуюся в розыске, пригласив ее на фотосессию.
Общество
Депутаты внесли в Госдуму свой законопроект об ОСАГО
Депутаты от всех фракций во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым внесли в нижнюю палату свой вариант законопроекта об ОСАГО.
Общество
Госдума одобрила законопроект о предустановке российского софта
Госдума приняла во втором чтении законопроект об обязательной предустановке российского софта на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».