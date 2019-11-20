Каких именно - "РГ" рассказали в Роструде. Согласно статье 122 Трудового кодекса (ТК) право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у одного работодателя. Человек может уйти в него и раньше - по соглашению сторон.

с чего всё началось

В России сотрудник может уйти в отпуск в любой день, в том числе 9 января, заранее договорившись с работодателем. Об этом «Российской газете» заявили в Роструде.

Общество Глава Верховного суда Татарстана выступил за смертную казнь Глава Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов выразил мнение, что в России нужно вернуть смертную казнь. Об этом сообщает "Татар-информ".

Общество Postimees сообщила о переводе Абызовым в офшоры сотен миллионов долларов Бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов много лет был крупным клиентом эстонского филиала Swedbank и перевел через него в офшоры сотни миллионов долларов, сообщила газета Postimees.

Кино Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам» Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.

Транспорт Первых пассажиров МЦД без валидации карты «Тройка» штрафовать не будут Ранее сообщалось, что пассажирам необходимо будет перепрограммировать в кассах или автоматах по продаже билетов карту "Тройка" для возможности оплаты проезда на Московских центральных диаметрах и бесплатной пересадки на них с метро и МЦК.

Общество Медсправка для получения водительских прав станет «золотой» Уже с этой пятницы, 22 ноября, вступает в силу приказ Минздрава РФ от 10.09.2019 года № 731н "О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)".

Экономика Мосгордума приняла закон об инвестиционном налоговом вычете Московская городская дума приняла в трех чтениях закон об инвестиционном налоговом вычете для организаций, получивших статус московских инвесторов.

Экономика В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт Центробанк хочет, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями.

Общество Россиян предложили штрафовать за шум в ночное время В новый проект Кодекса об административных правонарушениях могут быть внесены изменения, касающиеся ответственности физических лиц за нарушение тишины в ночное и дневное время.

Футбол Григорьянц: «Волгарь» оштрафован на 65 тысяч рублей Футбольный клуб "Волгарь" оштрафован на 65 тысяч рублей за необеспечение безопасности в матче 18-го тура Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с махачкалинским "Легион Динамо", сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

Общество Депутаты внесли в Госдуму свой законопроект об ОСАГО Депутаты от всех фракций во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым внесли в нижнюю палату свой вариант законопроекта об ОСАГО.