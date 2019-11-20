Каких именно - "РГ" рассказали в Роструде. Согласно статье 122 Трудового кодекса (ТК) право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у одного работодателя. Человек может уйти в него и раньше - по соглашению сторон.

с чего всё началось

Если гражданин работает у индивидуального предпринимателя или физлица, порядок предоставления отпуска определяется по соглашению с работодателем. Новогодние каникулы в 2020 году продлятся на два дня меньше, чем в предыдущие два года.

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