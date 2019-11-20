Общество

РБКРБКРоструд разъяснил правила продления новогодних каникул за счет отпуска

Если гражданин работает у индивидуального предпринимателя или физлица, порядок предоставления отпуска определяется по соглашению с работодателем. Новогодние каникулы в 2020 году продлятся на два дня меньше, чем в предыдущие два года.
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с чего всё началось

В Роструде объяснили, можно ли присоединить отпуск к новогодним каникулам

Каких именно - "РГ" рассказали в Роструде. Согласно статье 122 Трудового кодекса (ТК) право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у одного работодателя. Человек может уйти в него и раньше - по соглашению сторон.
Российская газетавчера в 19:15

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Роструд объяснил правила продления новогодних каникул за счёт отпуска

RT на русском01:26

Россиянам рассказали, как продлить новогодние каникулы

URA.Ruвчера в 22:20

Роструд разъяснил правила продления новогодних каникул за счет отпуска

РБК00:39

В Роструде рассказали о способе продления новогодних каникул

РЕН ТВ01:39

В Роструде рассказали о способе продлить новогодние каникулы

Известиявчера в 23:16

В Роструде рассказали о правилах продления новогодних каникул

РИА Новости01:19

В Роструде объяснили, можно ли присоединить отпуск к новогодним каникулам

Российская газетавчера в 19:15
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Политика

Шойгу рассказал о новой технике, которую покажут на Параде Победы-2020

Московский Комсомолец 06:27
Политика

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РИА Новости 07:15
Транспорт

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РИАМО 07:22
Армия и оружие

Американский вертолет разбился в Афганистане, погибли двое военных

Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство "Пажвок", в результате происшествия погибли два военнослужащих США.
РЕН ТВ вчера в 23:58
Политика

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Президент России Владимир Путин назвал причину распада Советского Союза, выступая на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!" в Москве.
Sputnik Таджикистан 06:52
Общество

ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда

Благодаря поправкам ГАИ сможет досрочно и без решения суда прекратить срок действия водительского удостоверения.
Российская газета 06:00
Общество

РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 02:01
Происшествия

Адвокат сестер Хачатурян просит проверить связи их отца в прокуратуре

Адвокаты сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, обратились в Генпрокуратуру, Следственный комитет и ФСБ с просьбой проверить связи погибшего с высокопоставленными сотрудниками прокуратуры.
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Политика

Путин оценил современные технологии добычи сланцевой нефти

Сегодняшние технологии добычи сланцевой нефти и газа являются варварскими с точки зрения экологии и России они не нужны, несмотря на все экономические преимущества, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме ВТБ Капитала "Россия зовет!".
РИА Новости 07:42
Политика

Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".
Газета.Ru 04:50
Общество

Россияне выстроились в очереди из-за подорожания медсправок для водителей

Сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав.
Lenta.ru 06:06
Общество

В Гидрометцентре рассказали о регионах с теплой погодой в декабре

Ранее в Росгидромете рассказали, что в январе температура будет соответствовать норме во всех регионах, кроме Якутии.
РИА Новости вчера в 21:50
Общество

Центр изучения коррупции рассказал о 70 офшорах Абызова

Экс-министр по делам Открытого правительства РФ Михаил Абызов, ставший фигурантом дела о хищении, создал целую сеть офшорных компаний со счетами в Swedbank.
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Силуанов и Орешкин поспорили о минусах низкой инфляции

Реальные доходы растут На самом деле низкая инфляция "дает больше реальных доходов не только населению, но и предприятиям", возразил Силуанов.
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Новый фильм «Ангелы чарли», режиссером которого стала актриса Элизабет Бэнкс, стартовал в прокате не с самыми лучшими результатами.
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Продюсер Андрей Разин вмешался в конфликт Леры Кудрявцевой и Дмитрия Шепелева.
Московский Комсомолец 03:45
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Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС

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Под Воронежем пьяная врач не смогла сделать ребенку рентген

Газета.Ru 06:23
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«Тоттенхэм» назначил главным тренером Моуринью

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Россия за год улучшила на две позиции положение в мировом рейтинге гражданств, сообщили в компании Henley & Partners, которая составляет рейтинг.
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Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа

Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
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Россия проиграла Испании в матче Кубка Дэвиса

Мужская сборная России не сумела обыграть команду Испании в матче группового этапа Кубка Дэвиса.
Чемпионат вчера в 19:58
Политика

Москва и Минск не смогли согласовать треть карт по интеграции

Как прошли переговоры в Горках Во вторник, 19 ноября, премьер-министр Дмитрий Медведев в подмосковных Горках принимал белорусского коллегу Сергея Румаса — в рамках традиционного ежегодного заседания Совета министров Союзного государства России и Белоруссии.
РБК вчера в 14:07
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Черчесов ответил болельщикам, оскорблявшим Дзюбу с трибун

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Disney озвучила даты выхода новых фильмов Marvel

Студия Disney поделилась датами выхода следующих фильмов киновселенной Marvel. Однако, что это будут за фильмы, пока не уточняется.
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Путин прокомментировал вопрос строительства ВСМ: Нужно посчитать

Президент России Владимир Путин прокомментировал тему строительства высокоскоростных магистралей в стране.
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Срочно госпитализирован советский и российский актер Юрий Соломин. В тяжелом состоянии его положили в одну из московских больниц.
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