Коронавирус

Парламентская газетаПарламентская газетаРоструд разъяснил, за что могут уволить во время пандемии

Отсутствие прибыли у компании не может быть основанием для увольнения сотрудников даже в период пандемии, рассказали в Роструде. Об этом пишет «Российская газета».
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В Роструде разъяснили, за что могут уволить в период пандемии коронавируса

Отсутствие прибыли у компании, пострадавшей из-за коронавируса, еще не повод для расторжения трудового договора с сотрудниками. Уволить подчиненных работодатель может только по основаниям, предусмотренным трудовым кодексом.
Российская газетавчера в 20:00

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В Роструде назвали причины для увольнения в период пандемии коронавируса

Известия07:58

Роструд разъяснил, за что могут уволить во время пандемии

РИА Новости07:01

В Роструде разъяснили, за что могут уволить в период пандемии коронавируса

Российская газетавчера в 20:00

Роструд разъяснил, за что могут уволить при пандемии

Московский Комсомолец06:34

В Роструде назвали основания для увольнения сотрудников

RT на русском06:24

Роструд разъяснил, за что могут уволить во время пандемии

Вести.Ru04:00

В Роструде рассказали, за что могут уволить в период пандемии коронавируса

Комсомольская правда06:58
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Политика

«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга из партии

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Российская газета 06:37
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Кремль прокомментировал сроки режима самоизоляции в России

Решение по срокам режима самоизоляции в России еще только предстоит принять, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя итоги совещания президента Владимира Путина с вирусологами.
Lenta.ru 05:34
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Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

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В марте в России выросли продажи новых автомобилей

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей на российском рынке выросли по итогам марта на 4% по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года.
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Трансферная стоимость «Зенита» упала на € 41 млн

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В Екатеринбурге при обрушении строящейся школы пострадали рабочие

В Екатеринбурге рухнула опалубка перекрытия во время проведения строительных работ в одной из городских школ.
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Игры

Cyber-Up Your PC: создатели Cyberpunk 2077 запустили необычный конкурс

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НАН республики разработала проект российско-белорусского спутника

Сроки запуска аппарата пока не определены Директор НИРУП «Геоинформационные системы» НАН Беларуси Сергей Золотой рассказал, что проект российско-белорусского спутника готов, но сроки запуска еще предстоит определить.
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Подавший сигнал тревоги A320 из Тюмени приземлился в Москве

Подавший сигнал тревоги самолет из Тюмени приземлился в «Шереметьево».
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Акцию «Бессмертный полк» предложили провести онлайн

Организаторы акции "Бессмертный полк" призвали воздержаться от проведения массовых мероприятий 9 мая вне зависимости от ситуации с распространением коронавируса.
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РИА Новости 06 апреля в 04:51
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Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы

Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.
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Рейс со 177 россиянами вылетел с Мальдив в Москву

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Офис премьера Британии рассказал о состоянии Джонсона

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На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова возбудила дело против бывшего президента Петра Порошенко из-за возможных противоправных действий при назначении судей Верховного суда, сообщила пресс-служба офиса генпрокурора.
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«Ковидофобия»: столичные психологи открыли новое заболевание

Все чаще москвичи обращаются в службу психологической помощи из-за страха перед коронавирусом.
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Трамп не исключает сокращение добычи нефти со стороны США

Во время трансляции, которая велась из Белого дома, Дональд Трамп заявил, что ему пока не поступали предложения о том, чтобы Штаты снизили объемы добываемой нефти, однако решение о необходимости этих мер еще предстоит принять.
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Украина подготовила новые претензии к Газпрому

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Политика

La Stampa оскорбил ответ Минобороны России на ее публикации

Одна из популярнейших газет Италии La Stampa заявила, что ее оскорбила критика Министерством обороны РФ ее публикаций о том, что российская помощь для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19 "на 80% бесполезна".
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Задержанный за выгул собаки москвич с женой задолжали миллионы за ЖКХ

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Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

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"Министерство финансов Российской Федерации сообщает, что аукцион по размещению облигаций федерального займа с переменным купонным доходом выпуска № 29013RMFS 8 апреля 2020 года признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен", - говорится в сообщении.
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Глава администрации Южно-Курильского района Вячеслав Власенко извинился перед муниципальными депутатами за свое поведение на видеоконференции.
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У российских строителей Белорусской АЭС нашли коронавирус

У пятнадцати сотрудников трех субподрядных организаций, приехавших на строительство Белорусской АЭС, нашли коронавирус, сообщили в инжиниринговом дивизионе "Росатома".
РИА Новости 07:10
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Коронавирус подтвержден еще у 18 жителей Липецкой области

В Липецкой области резко выросло число заболевших коронавирусной инфекцией. Диагноз подтвердился у 18 жителей региона.
ГТРК Липецк 03:51
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