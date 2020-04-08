Коронавирус
Парламентская газетаРоструд разъяснил, за что могут уволить во время пандемии
Отсутствие прибыли у компании не может быть основанием для увольнения сотрудников даже в период пандемии, рассказали в Роструде. Об этом пишет «Российская газета».
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с чего всё началось
Отсутствие прибыли у компании, пострадавшей из-за коронавируса, еще не повод для расторжения трудового договора с сотрудниками. Уволить подчиненных работодатель может только по основаниям, предусмотренным трудовым кодексом.Российская газетавчера в 20:00
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В Роструде разъяснили, за что могут уволить в период пандемии коронавируса
Российская газетавчера в 20:00
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Букмекеры назвали фаворита в матче FaZe Clan — NAVI на ESL Pro League
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Российский лидер Владимир Путин на совещании с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса отметил необходимость создания условий для возвращения компаний к нормальному графику работы.
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Агентство Fitch изменило прогноз по 15 российским банкам на негативный
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Ранее местные СМИ писали, что передача осужденной в России за наркотики жительницы Израиля Наамы Иссахар на родину может состояться благодаря тому, что власти Израиля согласились передать России собственность Александровского подворья.
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Здоровье
Коронавирус подтвердили еще у 18 жителей Липецкой области
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Общество
Сбербанк намерен вернуться в обычный режим работы с 9 апреля
Сбербанк сообщил, что с 9 апреля переводит все свои отделения в обычный режим работы. Об этом говорится на сайте финансовой организации.
Политика
Генпрокурор Украины открыла дело против Порошенко по ряду статей УК
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Политика
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Политика
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Россия не раз проходила через серьёзные испытания, победит и «коронавирусную заразу».
Общество
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Общество
Минпросвещения рассматривает досрочное завершение учебного года
Минпросвещения допускает, что школы могут досрочно завершить учебный год, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Спорт
Чемпионка России по плаванию Ксения Верещагина скончалась в 32 года
Верещагина умерла после продолжительной болезни, подчеркнули в ВФП. Спортсменка победила на чемпионате России по плаванию в 2006 году.
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Дело возбуждено по факту обрушения дома в Вачском районе
Как сообщает СУ СК по Нижегородской области, по факту обрушения перекрытий дома в Вачском районе возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Общество
В Астраханской области сменился министр здравоохранения
Федор Орлов подал заявление об отставке «по собственному желанию» сегодня, после заседания экспертного совета по оценке качества медпомощи гражданам в условиях распространения нового коронавируса в Астраханской области, сообщает местное издание «Южная волна».
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В Кремле ждут эффекта от режима самоизоляции на следующей неделе
Эффект от введения режима самоизоляции будет заметен к концу следующей недели, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Кино
Культовому сериалу «Твин Пикс» исполнилось 30 лет
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Армия и оружие
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Как сообщает ToDay News Ufa, нельзя не отметить, что истребитель Су-57 был опробован в реальных боевых условиях в Сирии.
Политика
Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса
В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.
Здоровье
Жителям Алтайского края официально запретили посещение больниц
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко утвердил изменения в указ о мерах против распространения COVID-19, принятый 31 марта.