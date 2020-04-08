Отсутствие прибыли у компании, пострадавшей из-за коронавируса, еще не повод для расторжения трудового договора с сотрудниками. Уволить подчиненных работодатель может только по основаниям, предусмотренным трудовым кодексом.

с чего всё началось

Отсутствие прибыли у компании не может быть основанием для увольнения сотрудников даже в период пандемии, рассказали в Роструде. Об этом пишет «Российская газета».

Роструд разъяснил, за что могут уволить во время пандемии

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