Коронавирус

Парламентская газетаПарламентская газетаРоструд разъяснил, за что могут уволить во время пандемии

Отсутствие прибыли у компании не может быть основанием для увольнения сотрудников даже в период пандемии, рассказали в Роструде. Об этом пишет «Российская газета».
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В Роструде разъяснили, за что могут уволить в период пандемии коронавируса

Отсутствие прибыли у компании, пострадавшей из-за коронавируса, еще не повод для расторжения трудового договора с сотрудниками. Уволить подчиненных работодатель может только по основаниям, предусмотренным трудовым кодексом.
Российская газетавчера в 20:00

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В Роструде назвали причины для увольнения в период пандемии коронавируса

Известия07:58

Роструд разъяснил, за что могут уволить во время пандемии

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В Роструде рассказали, за что могут уволить в период пандемии коронавируса

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RT на русском06:24

Роструд разъяснил, за что могут уволить во время пандемии

Вести.Ru04:00

В Роструде разъяснили, за что могут уволить в период пандемии коронавируса

Российская газетавчера в 20:00
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 11:52, Ашберн
Общество

Пособия по безработице в Москве начнут выплачивать с 9 апреля

Выплата пособий по безработице в упрощенном порядке по заявлению граждан в Москве начнется 9 апреля.
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В России зафиксирован резкий скачок импорта чеснока и имбиря

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Букмекеры назвали фаворита в матче FaZe Clan — NAVI на ESL Pro League

8 апреля FaZe Clan и Natus Vincere встретятся во втором этапе ESL Pro League Season 11 по CS:GO.
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По мнению экспертов, сокращение доходов населения и рост безработицы могут негативно сказаться на качестве розничного кредитования.
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Общество

Владимир Путин предложил новые меры поддержки бизнеса и населения

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Гудвилл.онлайн 09:35
Политика

Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре

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Общество

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В группу со средним уровнем вирусного суверенитета вошли 33 региона – республика Коми оказалась в их числе.
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Общество

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Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
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Баскетбол

Баскетболист «Фенербахче»: одноклубники привезли коронавирус из Москвы

Баскетболисты "Фенербахче", по-видимому, заразились коронавирусом после выезда на матч регулярного чемпионата Евролиги против подмосковных "Химок", заявил греческий защитник турецкого клуба Костас Слукас.
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Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

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Ранее местные СМИ писали, что передача осужденной в России за наркотики жительницы Израиля Наамы Иссахар на родину может состояться благодаря тому, что власти Израиля согласились передать России собственность Александровского подворья.
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Общество

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Сбербанк сообщил, что с 9 апреля переводит все свои отделения в обычный режим работы. Об этом говорится на сайте финансовой организации.
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Политика

Генпрокурор Украины открыла дело против Порошенко по ряду статей УК

Генпрокурор Украины открыла дело против бывшего президента страны Петра Порошенко в связи с назначениями судей в 2017 и 2019 годах.
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Политика

Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России»

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BFM.ru 05:49
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Путин пообещал победу над «коронавирусной заразой»

Россия не раз проходила через серьёзные испытания, победит и «коронавирусную заразу».
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Минпросвещения допускает, что школы могут досрочно завершить учебный год, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 09:53
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 14:21
Спорт

Чемпионка России по плаванию Ксения Верещагина скончалась в 32 года

Верещагина умерла после продолжительной болезни, подчеркнули в ВФП. Спортсменка победила на чемпионате России по плаванию в 2006 году.
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Происшествия

Дело возбуждено по факту обрушения дома в Вачском районе

Как сообщает СУ СК по Нижегородской области, по факту обрушения перекрытий дома в Вачском районе возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
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Общество

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ВОЗ ответила Трампу, призвав не прекращать финансирование

Отвечая на вопрос журналистов о возможной приостановке взносов США в бюджет ВОЗ, о чем сообщил американский лидер, Клюге сказал: "Мы все еще находимся в острой фазе пандемии, и сейчас не время сокращать финансирование".
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Политика

В Кремле ждут эффекта от режима самоизоляции на следующей неделе

Эффект от введения режима самоизоляции будет заметен к концу следующей недели, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Кино

Культовому сериалу «Твин Пикс» исполнилось 30 лет

Американскому драматическому сериалу "Твин Пикс" режиссера Дэвида Линча исполнилось 30 лет.
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Армия и оружие

В Китае полагают, что Су-57 положит конец господству ВВС США

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Политика

Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса

В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.
РБК 02:36
Здоровье

Жителям Алтайского края официально запретили посещение больниц

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко утвердил изменения в указ о мерах против распространения COVID-19, принятый 31 марта.
Алтайская правда 11:00
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