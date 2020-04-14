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В Роструде пояснили, как должна выплачиваться зарплата в апреле и при каких условиях возможно увольнение неработающих сотрудников. Об этом сообщается в Telegram-канале сайта стопкоронавирус.рф.