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РИА НовостиРИА Новости
Роструд уточнил обязательства по выплатам зарплат на фоне коронавируса
Комсомольская правда
  • Ариг Ус1:38
  • Piter.tv0:45
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В Роструде пояснили, как должна выплачиваться зарплата в апреле и при каких условиях возможно увольнение неработающих сотрудников. Об этом сообщается в Telegram-канале сайта стопкоронавирус.рф.В источнике
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С чего всё начиналось
«Размер сохраненной заработной платы должен соответствовать тому, который работник получил бы, если бы отработал эти дни полностью (отработал норму рабочего времени при повременной оплате, выполнил норму труда при сдельной оплате)», — говорится в сообщении Роструда, которое привел Telegram-канал «стопкоронавирус.рф».
Телеканал 360° 11:58
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В Роструде уточнили обязательства по выплатам зарплат на фоне коронавируса

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