с чего всё началось

Работодатели не могут отказаться начислять своим сотрудникам зарплату, ссылаясь на обстоятельства непреодолимой силы из-за ограничений для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram-канале стопкоронавирус.рф со ссылкой на Роструд.

Роструд уточнил обязательства по выплатам зарплат на фоне вируса

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