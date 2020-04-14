Коронавирус
RT на русскомРоструд уточнил условия ухода в неоплачиваемый отпуск в нерабочие дни
Работодатель не может по своей инициативе отправить сотрудника в отпуск без сохранения зарплаты.
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с чего всё началось
«Размер сохраненной заработной платы должен соответствовать тому, который работник получил бы, если бы отработал эти дни полностью (отработал норму рабочего времени при повременной оплате, выполнил норму труда при сдельной оплате)», — говорится в сообщении Роструда, которое привел Telegram-канал «стопкоронавирус.рф».Телеканал 360°11:58
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