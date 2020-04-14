с чего всё началось

Москва, 14 апреля 2020, 18:58 — REGNUM Работодатель не имеет права отправлять работников в отпуск без сохранения заработной платы на время нерабочих дней до 30 апреля. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда.

Роструд заявил о незаконности неоплачиваемого отпуска на самоизоляции

Общество В Подмосковье выявили более ста нарушителей самоизоляции За сутки в Московской области составили более 100 протоколов по фактам нарушения режима самоизоляции. Об этом сообщают власти региона. 15

Общество Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов. 1,6K

Общество Саудовский принц назвал семейными отношения с Россией Ведущая напомнила, что пять недель назад между Эр-Риядом и Москвой произошел «довольно неприятный развод», и уточнила, в каком состоянии сейчас отношения между странами, спросив, может ли ценовая война потенциально возобновиться через пару лет. 21

Общество В Калининграде вводят обязательные разрешения на передвижение граждан Калининград, 14 апреля 2020, 19:14 — REGNUM В Калининграде и во всей Калининградской области вводятся специальные справки, которые разрешают передвижение жителей в период самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. 87

Общество «МегаФон» подключал платную услугу вместо пропуска Как сообщают «Ведомости», абоненты «МегаФона» из Московской области, которые отправляли смс на номер 0250 для получения электронного пропуска на передвижение в период действия режима самоизоляции, оказались подписаны на платную информационно-развлекательную услугу. 54

Технологии Industries of Titan вышла в ранний доступ Epic Games Store Студия Brace Yourself Games, известная по музыкальному рогалику Crypt of the Necrodancer, объявила, что её симулятор космической колонии Industries of Titan вышел в ранний доступ Epic Games Store.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк поздравила Татьяну Навку Актриса Анастасия Заворотнюк опубликовала новую запись в своём аккаунте в Instagram.В посте Заворотнюк поздравила Татьяну Навку с днём рождения. 19

Общество Минтранс поручил отменить акции по бесплатному перелёту для ветеранов В соответствии с поручением Минтранса России от 10 апреля прошу организовать работу по вопросу отмены проведения запланированных акций по предоставлению ветеранам ВОВ 1941-1945 годов и сопровождающим их лицам права бесплатного проезда по территории РФ в межсубъектном сообщении в период празднования 75-й годовщины победы ВОВ, — говорится в телеграмме Росавиации.

Экономика Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития. 374

Общество Глава Карелии продлил режим самоизоляции в регионе до 25 апреля Глава Карелии Артур Парфенчиков продлил режим полной самоизоляции в регионе до 25 апреля в связи с увеличением числа зараженных коронавирусом. 3

Авто BMW выпустит кроссовер BMW X8 M Компания BMW запатентовала в Германии новое наименование X8 M. Предполагается, что так будет называться сверхроскошная версия кроссовера X7, которая получит четырехместный салон и станет самой дорогой моделью баварской марки. 2

Политика На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ. 462

Происшествия В Астрахани умер первый пациент с коронавирусом Первый случай смерти пациента с подтвержденным коронавирусом зафиксировали в Астраханской области, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения региона во вторник. 2

Происшествия Возбуждено уголовное дело после заражения мигрантов в общежитии в Новосергиевке В Ленинградской области Следком возбудил уголовное дело о нарушении санитарных правил после заражения мигрантов в общежитии в Новосергиевке Всеволожского района.

Политика Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)». 3,6K

Шоу-бизнес Кети Топурия вышла обнаженной в лес Вокалистка российской группы «А’Студио» Кети Топурия поделилась с подписчиками в микроблоге фотографией, на которой она запечатлена обнаженной. 12

Шоу-бизнес 42-летняя Екатерина Климова предстала в образе школьницы Не обошлось и без критиков, которые отметили, что актрисе в её 42 года строить из себя школьницу просто смешно и нелепо. 18

Общество Липецкие власти внедряют в регионе пропускной режим Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией. 64

Здоровье Доктор Комаровский объяснил антибиотиками смертность в Италии Как сообщает ToDay News Ufa, на YouTube-канале доктор и телеведущий Евгений Комаровский озвучил причину высокого уровня гибели итальянцев от коронавируса: это неконтролируемый прием антибиотиков, это спровоцировало устойчивость микроорганизмов к лекарствам. 9

Экономика МВФ прогнозирует сокращение мировой экономики в этом году на 3% "Совокупные потери глобального ВВП за период 2020 и 2021 годов от [мирового экономического] кризиса, вызванного пандемией, могут составить порядка $9 трлн - больше, чем экономики Японии и Германии, если их объединить", - заявила она на пресс-конференции в Вашингтоне. 128

Политика Сенатор прокомментировал заявления Турчинова о возвращении Крыма Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков назвал неадекватным прогноз экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова по возвращении Крыма и Донбасса под украинскую юрисдикцию и заявил, что скорее Украина войдет в состав РФ, чем получит Республику назад. 177