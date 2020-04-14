с чего всё началось

Москва, 14 апреля 2020, 18:58 — REGNUM Работодатель не имеет права отправлять работников в отпуск без сохранения заработной платы на время нерабочих дней до 30 апреля. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда.

Роструд заявил о незаконности неоплачиваемого отпуска на самоизоляции

Политика США приостановили финансирование Всемирной организации здравоохранения Еще неделю назад американский президент Дональд Трамп критиковал меры ВОЗ и грозился приостановить взносы. 111

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Экономика Российские операторы связи предупредили о росте тарифов Рост тарифов на связь в 2020 г. может оказаться выше, чем прогнозировали аналитики в конце прошлого года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос Telecom Daily, в котором участвовали 114 руководителей компаний и организаций телекоммуникационного сектора, за исключением федеральных операторов сотовой связи, из 15 городов, включая Москву и Санкт-Петербург. 2,5K

Политика Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times. 310

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Общество Коронавирус может передаваться между людьми на расстоянии 4 метров Вирус COVID-19 может передаться от одного человека до другого на расстоянии 4 м, следует из исследования специалистов Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). 1,2K

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Здоровье Комаровский рассказал что может защитить от заражения коронавирусом Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что благодаря местному иммунитету человек может избежать заражения коронавирусом, даже находясь в тесном контакте с заболевшим COVID-19. 3

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Общество Вывозной рейс доставил россиян из Бангкока в Новосибирск Вывозной рейс авиакомпании S7 Airlines из Бангкока во вторник прибыл в новосибирский международный аэропорт "Толмачево", следует из данных онлайн-табло аэропорта. 98

Происшествия Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 100 «В Республике Бурятия на 15 апреля 2020 года зарегистрировано 100 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019», — указано в заявлении. 77

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Политика МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США "Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации. 3,1K