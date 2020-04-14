Коронавирус
REGNUMРоструд заявил о незаконности неоплачиваемого отпуска на самоизоляции
Москва, 14 апреля 2020, 18:58 — REGNUM Работодатель не имеет права отправлять работников в отпуск без сохранения заработной платы на время нерабочих дней до 30 апреля. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда.
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«Размер сохраненной заработной платы должен соответствовать тому, который работник получил бы, если бы отработал эти дни полностью (отработал норму рабочего времени при повременной оплате, выполнил норму труда при сдельной оплате)», — говорится в сообщении Роструда, которое привел Telegram-канал «стопкоронавирус.рф».Телеканал 360°11:58
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