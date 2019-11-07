Экономика
ТАССРостуризм исполнил федеральный бюджет за девять месяцев на 30%
Ростуризм за девять месяцев 2019 года исполнил расходы в рамках федерального бюджета на уровне 29,9%, что составляет порядка 6,9 млрд рублей. Об этом говорится в оперативном докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.
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Федеральный бюджет направил на «дорожный» нацпроект за девять месяцев 72,4 млрд рублей
Будущее России. Национальные проектывчера в 16:00
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Экономика
ЦБ видит потенциал для снижения ключевой ставки
Глава регулятора подчеркнула, что ЦБ будет перед каждым заседанием совета директоров оценивать влияние на инфляцию прошлых решений по снижению ключевой ставки, а также учитывать данные о состоянии российской и мировой экономик, проинфляционные риски и решения в области бюджетной политики.
ТАСС 02:44
Экономика
Малый бизнес приблизился к стагнации
Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
РБК вчера в 22:04
Происшествия
СК опубликовал видео покушения на адвоката в Кемерове
Следственный комитет обнародовал видео с камер наблюдения, запечатлевших нападение на кемеровского юриста Сергея Учителя.
Российская газета 02:10
Игры
Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии
Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.
NewInform 05 ноября в 13:53
Общество
Счетная палата рассказала о сокращении населения России
"Ускоряющаяся четвертый год подряд естественная убыль населения создает существенные риски для реализации национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации", - сообщается в докладе.
Газета.Ru 02:02
Политика
Комитет солдатских матерей уволил руководителя
Коммерсантъ вчера в 18:04
Общество
Главврача больницы в Миассе уволили после умывания пациентки тряпкой
Главный врач миасской городской больницы № 2 Денис Маханьков был уволен с 7 ноября, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.
РБК 02:26
Экономика
Apple возглавила рейтинг российских «дочек» иностранных ИТ-компаний
Отмечается, что в всего в прошлом году совокупная выручка 50 крупнейших российских офисов иностранных IT-компаний составила 965 млрд рублей, что на 27% выше, чем в годом ранее.
REGNUM 02:43
Общество
Глава Гидрометцентра призвал СМИ не пугать «страшилками» о погоде
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал СМИ не пугать людей в своих материалах «страшилками» о погоде.
REGNUM 02:45
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
Происшествия
Толпа россиян насмерть забила инвалида за отказ дать денег
В Уфе компания парней жестоко избила инвалида, который отказался дать им деньги.
Lenta.ru 03:00
Общество
На Красной площади начался марш в честь парада 1941 года
Только что на Красной площади начался торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года.
Российская газета 02:00
Гаджеты
В России теперь можно арендовать iPhone
За ежемесячную плату от 3940 рублей в месяц в России можно пользоваться моделями iPhone XS, XS Max, iPhone 11, 11 Pro и Pro Max, пишет «Российская газета».
BFM.ru 05 ноября в 04:32
Хоккей
«Рейнджерс» обыграли «Детройт» в матче НХЛ, Панарин набрал два очка
РИА Новости вчера в 23:33
Политика
В МИД назвали домыслами сообщения СМИ о «российских наемниках» в Ливии
Замглавы МИД Сергей Рябков прокомментировал сообщение The New York Times о том, что в Ливию якобы прибыли около 200 «российских наемников», передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 02:11
Культура
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Виталий Жигалин
Радио Sputnik вчера в 04:44
Армия и оружие
Россия в ближайшие месяцы поставит Сербии ЗРПК «Панцирь-С»
Коммерсантъ 05 ноября в 21:52
Футбол
Что сказал Сёмин после матча «Локомотив» — «Ювентус» в Лиге чемпионов
По окончании матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Ювентусом» состоялась пресс-конференция с участием главного тренера хозяев.
RT на русском вчера в 15:43
Футбол
«Побольше бы нам таких руководителей!» Какой след оставила в российском футболе Ольга Смородская?
Смородская возглавляла «Локомотив» шесть лет и еще почти две недели сверху (29 июля 2010 — 10 августа 2016).
Матч ТВ 01:00
Армия и оружие
Американский истребитель F-16 в Японии в полете выронил учебную ракету
Истребитель F-16 ВВС Соединенных Штатов во время тренировочного полета в японской префектуре Аомори выронил учебную гранату.
Известия вчера в 23:53
Происшествия
В Новороссийске пять человек пострадали при пожаре на нефтебазе
Пять человек пострадали при пожаре на нефтебазе "Грушовая" в Новороссийске Краснодарского края, возгорание удалось локализовать на площади порядка 200 квадратных метров, сообщили РИА Новости в МЧС.
РИА Новости 02:09
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка»
«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 7 ноября 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Чувашкредитпромбанк» (Публичное акционерное общество) АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО, рег. №1280, город Чебоксары», — говорится в сообщении.
RT на русском 00:45
Общество
Ветхие дома в России предложили ремонтировать за счет граждан
Ветхое жилье предлагают ремонтировать за счет граждан до тех пор, пока оно не получит статус аварийного.
Известия вчера в 16:41
Общество
Экс-депутат, избивший DJ Smash, выйдет из колонии по УДО
КП - Пермь 01:25
Экономика
ВТБ собрал половину долгов «Мечела»
Самую жесткую позицию занимал Сбербанк: если к лету 2015 года ВТБ и Газпромбанк согласились реструктурировать долг «Мечела», то глава Сбербанка Герман Греф до апреля 2016 года продолжал публично критиковать владельца компании Игоря Зюзина и настаивать на получении контроля над компанией.
РБК вчера в 16:00
Происшествия
Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова
Lenta.ru вчера в 08:35
Происшествия
Двое россиян утонули на одном и том же пляже за два дня в Таиланде
У пляжа Карон Бич на таиландском острове Пхукет утонули двое граждан России в течение двух разных дней.
Газета.Ru 02:12
Армия и оружие
В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы
В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
REGNUM 01:09
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане оказались сторонниками ИГ
Газета.Ru вчера в 05:46