Ростуризм за девять месяцев 2019 года исполнил расходы в рамках федерального бюджета на уровне 29,9%, что составляет порядка 6,9 млрд рублей. Об этом говорится в оперативном докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.

Ростуризм исполнил федеральный бюджет за девять месяцев на 30%

Происшествия В Москве иностранец заплатил за поездку на такси 41 тысячу рублей В Москве иностранцу пришлось заплатить за поездку в такси 41 тысячу рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Технологии В Китае заявили о начале разработки стандарта сотовой связи 6G Министерство науки и технологий Китая заявило о начале разработки стандарта сотовой связи 6G.

Общество Росгвардия представила новую эмблему В проекте приказа об утверждении новой петличной эмблемы, подписанного командующим Росгвардией Виктором Золотовым, не уточняется, в каких случаях будет использоваться старая эмблема, а в каких — новая.

Общество Умер правозащитник Сергей Шаров-Делоне Умер российский правозащитник Сергей Шаров-Делоне. Об этом сообщил его сын Александр Шаров в Facebook.

Происшествия Пять человек пострадали при ЧП на нефтебазе в Новороссийске Пять человек пострадали во время ЧП на нефтебазе «Грушовая» в Новороссийске.

Политика Героя сюжета украинского канала арестовали по доносу журналиста В Луганской области житель города Рубежное неаккуратно рассказал журналисту телеканала ICTV все, что думает о ситуации в современной Украине.

Политика Помпео: борьбой с коррупцией на Украине займутся США Как сообщает RT, государственный секретарь США Майк Помпео, выступая перед журналистами на совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Хайко Маасом, заявил, что в числе прочих задач американского внешнеполитического ведомства значится противодействие растущему уровню коррупции на Украине.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк опубликовала фото с мужем в своем Instagram В Инстаграм аккаунте актрисы появилось фото с ее мужем, фигуристом Петром Чернышевым.В подписи к фотографиям говорится: "От всей нашей семьи хотим пожелать им гладкого льда, вдохновения и теплого зрительского приема!".

Политика Зеленский пожаловался на усталость от работы на посту президента Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что работа на посту главы государства отнимает у него все силы, а в конце дня он чувствует себя не человеком, а организмом, который не хочет ни думать, ни что-то делать, даже иногда не понимает, о чем говорит семья.

Футбол Экс-капитан «Зенита» Вернидуб возглавил солигорский «Шахтер» «Шахтер» из Солигорска объявил о назначении Юрия Вернидуба на пост главного тренера команды.

Культура В сети появился документальный фильм про Децла В сети появился документальный фильм про рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого, ушедшего из жизни в феврале этого года.

Экономика Мировой долг достиг рекордных $188 трлн Объем мирового долга (государственного и частного) достиг 230% мирового ВВП, в абсолютном значении — $188 трлн, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Транспорт Стартуют продажи билетов на поезда в Крым Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.

Шоу-бизнес Оксана Самойлова могла сделать ЭКО, чтобы родить мальчика Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова прибегла к процедуре ЭКО, чтобы родить мальчика.

Политика Макрон назвал три сценария развития России В интервью журналу The Economist президент Франции Эмманюэль Макрон изложил свой взгляд на развитие России.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой.

Шоу-бизнес «Противно слышать»: Тарасов бьет женщин, Канделаки заступается Слова Тарасова задели не только его бывших жен, но и генерального продюсера «Матч ТВ» Тину Канделаки.

Политика Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2» Украина, Польша и страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток – 2», несмотря на намерения властей Германии спасти газопровод.