Экономика
ТАССРостуризм исполнил федеральный бюджет за девять месяцев на 30%
Ростуризм за девять месяцев 2019 года исполнил расходы в рамках федерального бюджета на уровне 29,9%, что составляет порядка 6,9 млрд рублей. Об этом говорится в оперативном докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.
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В Минкомсвязи объяснили низкое исполнение расходов на нацпроект «Цифровая экономика»
Будущее России. Национальные проекты16:00
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Помпео: борьбой с коррупцией на Украине займутся США
Как сообщает RT, государственный секретарь США Майк Помпео, выступая перед журналистами на совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Хайко Маасом, заявил, что в числе прочих задач американского внешнеполитического ведомства значится противодействие растущему уровню коррупции на Украине.
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Асмус рассказала о съёмках скандальной сцены фильма «Текст»
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Объем мирового долга (государственного и частного) достиг 230% мирового ВВП, в абсолютном значении — $188 трлн, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
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Стало известно время выхода на лед российских фигуристок в короткой программе на Гран-при в Китае, стартующее 8 ноября.
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Ученые разрабатывают изделия из биополимеров для лечения атеросклероза
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