Экономика

ТАССТАССРостуризм исполнил федеральный бюджет за девять месяцев на 30%

Ростуризм за девять месяцев 2019 года исполнил расходы в рамках федерального бюджета на уровне 29,9%, что составляет порядка 6,9 млрд рублей. Об этом говорится в оперативном докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.
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Xiaomi представила свои первые умные часы Mi Watch

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В 48 регионах цена увеличилась на 7,3%. Ранее в России цены на гречневую крупу с 14 по 21 октября увеличились на 2,6%.
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«Терминатор» возглавил американский прокат

Мировая премьера фильма состоялась 23 октября. Первые зрители пришли от нового "Терминатора" в восторг.
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