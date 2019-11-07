Экономика
ТАССРостуризм исполнил федеральный бюджет за девять месяцев на 30%
Ростуризм за девять месяцев 2019 года исполнил расходы в рамках федерального бюджета на уровне 29,9%, что составляет порядка 6,9 млрд рублей. Об этом говорится в оперативном докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.
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Федеральный бюджет направил на «дорожный» нацпроект за девять месяцев 72,4 млрд рублей
Будущее России. Национальные проектывчера в 16:00
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Политика
Украина закрыла КПП на границе с Крымом
Общество
Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан
Изношенные более чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома предложили ремонтировать за счет жильцов.
Экономика
ВТБ собрал половину долгов «Мечела»
Самую жесткую позицию занимал Сбербанк: если к лету 2015 года ВТБ и Газпромбанк согласились реструктурировать долг «Мечела», то глава Сбербанка Герман Греф до апреля 2016 года продолжал публично критиковать владельца компании Игоря Зюзина и настаивать на получении контроля над компанией.
Кино
Создатели четвертых «Мстителей» нарушили правила вселенной ради Капитана Америки
Создатели «Мстителей» в недавнем интервью Slashfilm признались, что ради удивительного эпизода в «Финале» им пришлось поступиться деталями, а именно заставить молот Тора работать не так, как все привыкли.
Политика
Украина потребовала от The New York Times исправить карту с Крымом
Посольство Украины в Вашингтоне призвало американское издание The New York Times, которое опубликовало карту Украины без Крыма, исправить ошибку.
Политика
Комитет солдатских матерей уволил руководителя
Флера Салиховская работала в организации с 1989 года, сама она себя уволенной не считает.
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
Происшествия
Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения России
По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Космос
Астрономы разглядели в главном поясе астероидов самую маленькую карликовую планету
Происшествия
В мэрии Каспийска проводятся обыски
В рамках какого дела проходят обыски официального сообщения нет.
Шоу-бизнес
Асмус рассказала о съёмках скандальной сцены фильма «Текст»
Ранее News.ru сообщал, что Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
Энергетика
Независимые нефтяники выступили против налога на ПНГ
Объединение независимых нефтегазовых компаний «Ассонефть» выразило недовольство планами Минфина ввести налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ).
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка»
«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 7 ноября 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Чувашкредитпромбанк» (Публичное акционерное общество) АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО, рег. №1280, город Чебоксары», — говорится в сообщении.
Кино
Постер «Полицейского с Рублевки» задал новогоднее настроение
Общество
Главврача больницы в Миассе уволили после умывания пациентки тряпкой
Главный врач миасской городской больницы № 2 Денис Маханьков был уволен с 7 ноября, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.
Хоккей
Панарин получил два очка в победной встрече «Рейнджерс» на НХЛ
Общество
РКН удалил оскорбительное изображение триколора с сайта LiveInternet
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры России потребовал удалить оскорбительное изображение флага России со страницы портала LiveInternet.ru.
Происшествия
Наводнение в Новгородской области: число эвакуированных растёт
В Новгородской области, по данным на 22:00 сегодняшнего дня, 6 ноября, остаются подтопленными территории 11 районов региона.
Гаджеты
Xiaomi представила свои первые умные часы Mi Watch
Сегодня состоялось мероприятие Xiaomi, на котором представлен новый телевизор компании и флагманский Xiaomi Mi CC9 Pro.
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Политика
МИД сообщил о реакции США на приглашение Путина Трампу посетить Москву
В США с интересом отнеслись к приглашению президента Дональда Трампа, сделанному российским коллегой Владимиром Путиным, приехать в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Футбол
«Манчестер Сити» перевёл Уолкера на позицию вратаря
Пресс-служба «Манчестер Сити» подшутила над защитником команды Кайлом Уолкером, переведя его на позицию вратаря.
Происшествия
В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой
Происшествия
Против укравших Дзюбу девушек возбуждено уголовное дело
Экономика
Названа причина бедности большинства людей
Расплачиваются за такую политику, по его словам, бедные люди, например, пенсионеры или получатели социальных пособий.
Экономика
Стоимость гречки в РФ в октябре выросла на 7,3%
В 48 регионах цена увеличилась на 7,3%. Ранее в России цены на гречневую крупу с 14 по 21 октября увеличились на 2,6%.
Наука
Новый штамм ВИЧ обнаружен впервые за почти 20 лет
Группа учёных обнаружила новый штамм ВИЧ впервые почти за 20 лет, сообщает The Wall Street Journal.
Кино
«Терминатор» возглавил американский прокат
Мировая премьера фильма состоялась 23 октября. Первые зрители пришли от нового "Терминатора" в восторг.