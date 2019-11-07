Экономика
РосбалтСчетная палата раскритиковала исполнение бюджета РФ
Уровень исполнения расходов федерального бюджета в январе—сентябре 2019 года оказался достаточно низким — всего 62,9%, причем он стал самым низким в сравнении с аналогичными периодами прошлых годов, начиная с 2010 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Федеральный бюджет направил на «дорожный» нацпроект за девять месяцев 72,4 млрд рублей
Будущее России. Национальные проектывчера в 16:00
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 13:39, Ашберн
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Общество
Губерниев назвал Тарасова чудаком «на очень большую букву М»
Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова экс-полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова, который заявил, что можно применять физическую силу по отношению к женщинам.
Спорт БИЗНЕС Online 13:30
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
Культура
В сети появился документальный фильм про Децла
В сети появился документальный фильм про рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого, ушедшего из жизни в феврале этого года.
Газета.Ru 11:01
Политика
Макрон заявил о необходимости пересмотра отношений с Россией
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью журналу Economist, что Европе необходимо пересмотреть отношения с Россией, чтобы установить мир в Европе и вернуть стратегическую независимость.
РИА Новости 07:39
Общество
Шоумен Андрей Молочный рассказал о разгуливающих по Киеву фашистах
Молочный напомнил, что 6 ноября 1943 года войска 1-го Украинского фронта в ходе Киевской наступательной операции освободили от фашистских оккупантов город Киев.
Известия 10:53
Происшествия
Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова
Lenta.ru вчера в 08:35
Общество
Махачкала стала самым пыльным городом России
Самым пыльным городом России признана Махачкала, где средний уровень запыленности превышает норму более чем в четыре раза, сообщается в ежегоднике Росгидромета.
Российская газета 12:59
Армия и оружие
В России командиров армии смогут увольнять за плохое настроение солдат
Во всех военных округах России появятся социологические центры, которые будут следить за настроением и поведением солдат и офицеров.
ФедералПресс вчера в 21:29
Шоу-бизнес
Юлия Меньшова попала в неприятную ситуацию в аэропорту
Оказалось, что она просто пропустила свой самолёт, хотя приехала в аэропорт заблаговременно и все полтора часа просидела в кафе напротив входа на посадку.
Суть событий 09:34
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о головной боли при раке мозга
Доктор Мясников рассказал в очередном выпуске программы, как правильно бороться с обычной головной болью, в каким количествах следует принимать обезболивающие препараты в месяц, и какая именно головная боль может свидетельствовать о наличии опухоли мозга, аневризме или случившемся инсульте.
Ugpressa.ru 00:10
Общество
Счетная палата предупредила о риске сокращения населения России
Россия может не достигнуть национальной цели устойчивого естественного роста численности населения, говорится в докладе Счетной палаты.
Ведомости вчера в 20:06
Политика
МИД Украины направил ноту протеста России из-за гумпомощи в Донбасс
МИД Украины направил России ноту протеста в связи с доставкой 7 ноября 90-го конвоя с партией гуманитарной помощи для жителей Донбасса.
RT на русском 11:46
Экономика
Мировой долг достиг рекордных $188 трлн
Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.
ТАСС 09:02
Общество
Россия может передать Франции останки соратника Наполеона
Летом под Смоленком нашли останки соратника Наполеона генерала Гюдена. Тесты ДНК подтвердили их подлинность.
Российская газета 08:22
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru 08:54
Политика
Украина закрыла пункт пропуска «Каланчак» на границе с Крымом
Украинская сторона закрыла автомобильный пункт пропуска «Каланчак», пишет РИА Новости.
Политическая Экспертиза 05:02
Армия и оружие
Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35
Издание пишет, что бомбардировщик-ракетоносец оказался в поле радаров истребителей, причем вторые не смогли приблизиться к первому, который внезапно установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Lenta.ru 11:42
Политика
Медведев и депутаты договорились обсудить четырехдневку в 2020 году
На встрече с председателем правительства Дмитрием Медведевым депутаты договорились провести обсуждение о четырехдневной рабочей неделе.
Известия 12:41
Наука
Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет
Отмечается, что открытие первого нового штамма было сделано впервые с 2000 года, когда были разработаны основные принципы классификации подтипов.
Газета.Ru вчера в 21:55
Общество
В Китае детям запретили ночью играть в онлайн-игры
Власти Китая ввели запрет для несовершеннолетних геймеров – теперь они не могут играть по ночам, пишет CNN.
Ореанда-Новости 09:28
Политика
Меркель и Столтенберг не согласились с Макроном о смерти мозга НАТО
Канцлер Германии Ангела Меркель осудила высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО.
РБК 12:19
Экономика
Малый бизнес приблизился к стагнации
Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
РБК вчера в 22:04
Происшествия
В Австрии задержали бывшего чиновника Минкультуры России
Ранее о задержании в Австрии экс-чиновника Минкультуры заявили в Национальной полиции Испании.
РИА Новости 10:30
Политика
Зеленский признался в несовершенном владении украинским языком
"Есть ошибки с ударениями и с некоторыми словами", - признался Зеленский.
Газета.Ru 13:20
Экономика
Ротенберг закрыл сделку по продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома»
За сколько Ротенберг продал "Стройгазмонтаж" Сделка по продаже Аркадием Ротенбергом компании "Стройгазмонтаж" закрыта.
РБК 12:03
Транспорт
Продажа билетов на поезда в Крым начнется 8 ноября
В пятницу, 8 ноября, начинается продажа билетов на пассажирские поезда, которые будут курсировать по Крымскому мосту на материк и обратно.
Российская газета 09:40
Авто
АвтоВАЗ запатентовал интерьер преемника Lada 4x4
Lada Vision 4x4 считается прообразом следующего поколения внедорожника Lada 4x4, хотя в интервью корреспонденту "РГ" Стив Маттин (главный дизайнер АвтоВАЗа) утверждал, что Vision 4x4 отражает лишь поиск стиля будущего преемника классической "Нивы" - и не факт, что серийная машина экстерьером и интерьером воспроизведет концепт.
Российская газета 09:48