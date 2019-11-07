Уровень исполнения расходов федерального бюджета в январе—сентябре 2019 года оказался достаточно низким — всего 62,9%, причем он стал самым низким в сравнении с аналогичными периодами прошлых годов, начиная с 2010 года.

Общество Губерниев назвал Тарасова чудаком «на очень большую букву М» Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова экс-полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова, который заявил, что можно применять физическую силу по отношению к женщинам.

Общество Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.

Культура В сети появился документальный фильм про Децла В сети появился документальный фильм про рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого, ушедшего из жизни в феврале этого года.

Политика Макрон заявил о необходимости пересмотра отношений с Россией Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью журналу Economist, что Европе необходимо пересмотреть отношения с Россией, чтобы установить мир в Европе и вернуть стратегическую независимость.

Общество Шоумен Андрей Молочный рассказал о разгуливающих по Киеву фашистах Молочный напомнил, что 6 ноября 1943 года войска 1-го Украинского фронта в ходе Киевской наступательной операции освободили от фашистских оккупантов город Киев.

Общество Махачкала стала самым пыльным городом России Самым пыльным городом России признана Махачкала, где средний уровень запыленности превышает норму более чем в четыре раза, сообщается в ежегоднике Росгидромета.

Армия и оружие В России командиров армии смогут увольнять за плохое настроение солдат Во всех военных округах России появятся социологические центры, которые будут следить за настроением и поведением солдат и офицеров.

Шоу-бизнес Юлия Меньшова попала в неприятную ситуацию в аэропорту Оказалось, что она просто пропустила свой самолёт, хотя приехала в аэропорт заблаговременно и все полтора часа просидела в кафе напротив входа на посадку.

Здоровье Доктор Мясников рассказал о головной боли при раке мозга Доктор Мясников рассказал в очередном выпуске программы, как правильно бороться с обычной головной болью, в каким количествах следует принимать обезболивающие препараты в месяц, и какая именно головная боль может свидетельствовать о наличии опухоли мозга, аневризме или случившемся инсульте.

Общество Счетная палата предупредила о риске сокращения населения России Россия может не достигнуть национальной цели устойчивого естественного роста численности населения, говорится в докладе Счетной палаты.

Политика МИД Украины направил ноту протеста России из-за гумпомощи в Донбасс МИД Украины направил России ноту протеста в связи с доставкой 7 ноября 90-го конвоя с партией гуманитарной помощи для жителей Донбасса.

Экономика Мировой долг достиг рекордных $188 трлн Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.

Общество Россия может передать Франции останки соратника Наполеона Летом под Смоленком нашли останки соратника Наполеона генерала Гюдена. Тесты ДНК подтвердили их подлинность.

Шоу-бизнес В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.

Армия и оружие Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35 Издание пишет, что бомбардировщик-ракетоносец оказался в поле радаров истребителей, причем вторые не смогли приблизиться к первому, который внезапно установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.

Политика Медведев и депутаты договорились обсудить четырехдневку в 2020 году На встрече с председателем правительства Дмитрием Медведевым депутаты договорились провести обсуждение о четырехдневной рабочей неделе.

Наука Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет Отмечается, что открытие первого нового штамма было сделано впервые с 2000 года, когда были разработаны основные принципы классификации подтипов.

Общество В Китае детям запретили ночью играть в онлайн-игры Власти Китая ввели запрет для несовершеннолетних геймеров – теперь они не могут играть по ночам, пишет CNN.

Политика Меркель и Столтенберг не согласились с Макроном о смерти мозга НАТО Канцлер Германии Ангела Меркель осудила высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО.

Экономика Малый бизнес приблизился к стагнации Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.

Происшествия В Австрии задержали бывшего чиновника Минкультуры России Ранее о задержании в Австрии экс-чиновника Минкультуры заявили в Национальной полиции Испании.

Политика Зеленский признался в несовершенном владении украинским языком "Есть ошибки с ударениями и с некоторыми словами", - признался Зеленский.

Экономика Ротенберг закрыл сделку по продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома» За сколько Ротенберг продал "Стройгазмонтаж" Сделка по продаже Аркадием Ротенбергом компании "Стройгазмонтаж" закрыта.

Транспорт Продажа билетов на поезда в Крым начнется 8 ноября В пятницу, 8 ноября, начинается продажа билетов на пассажирские поезда, которые будут курсировать по Крымскому мосту на материк и обратно.