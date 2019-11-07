Экономика

РосбалтРосбалтСчетная палата раскритиковала исполнение бюджета РФ

Уровень исполнения расходов федерального бюджета в январе—сентябре 2019 года оказался достаточно низким — всего 62,9%, причем он стал самым низким в сравнении с аналогичными периодами прошлых годов, начиная с 2010 года.
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Счетная палата РФ прогнозирует рост неиспользуемых остатков бюджета к концу года

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Федеральный бюджет направил на «дорожный» нацпроект за девять месяцев 72,4 млрд рублей

Будущее России. Национальные проектывчера в 16:00
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 13:39, Ашберн
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Самым пыльным городом России признана Махачкала, где средний уровень запыленности превышает норму более чем в четыре раза, сообщается в ежегоднике Росгидромета.
Российская газета 12:59
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Во всех военных округах России появятся социологические центры, которые будут следить за настроением и поведением солдат и офицеров.
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Доктор Мясников рассказал в очередном выпуске программы, как правильно бороться с обычной головной болью, в каким количествах следует принимать обезболивающие препараты в месяц, и какая именно головная боль может свидетельствовать о наличии опухоли мозга, аневризме или случившемся инсульте.
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Россия может не достигнуть национальной цели устойчивого естественного роста численности населения, говорится в докладе Счетной палаты.
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Мировой долг достиг рекордных $188 трлн

Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.
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В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
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Представлена форма сборной России на Евро-2020 по футболу

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На встрече с председателем правительства Дмитрием Медведевым депутаты договорились провести обсуждение о четырехдневной рабочей неделе.
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Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет

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Власти Китая ввели запрет для несовершеннолетних геймеров – теперь они не могут играть по ночам, пишет CNN.
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Меркель и Столтенберг не согласились с Макроном о смерти мозга НАТО

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Экономика

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Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
РБК вчера в 22:04
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