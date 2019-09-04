Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРостуризм надеется на скорое утверждение стратегии развития туризма

Глава Ростуризма Зарина Догузова надеется, что в ближайшее время утвердят стратегию развития туризма РФ до 2035 года, разработанную министерством экономического развития и Федеральным агентством по туризму.
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