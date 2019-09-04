Экономика
РИА НовостиРостуризм надеется на скорое утверждение стратегии развития туризма
Глава Ростуризма Зарина Догузова надеется, что в ближайшее время утвердят стратегию развития туризма РФ до 2035 года, разработанную министерством экономического развития и Федеральным агентством по туризму.
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 22:49, Вашингтон
Политика
Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины
Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.
Вести.Ru 19:27
Хоккей
«Спартак» переиграл «Локомотив» в Ярославле впервые с 2013 года
Красно-белые в последний раз побеждали железнодорожников в Ярославле 18 сентября 2013 года, когда выиграли по буллитам (2:1 Б). В своем следующем матче «Локомотив» 6 сентября сыграет с «Торпедо».
Sportbox.RU 14:27
Авто
Дайджест дня: самый оригинальный Mini, Panamera в каршеринге и другие события автоиндустрии
Авторевю 19:21
Шоу-бизнес
Микки Рурк изменился до неузнаваемости из-за пластических операций
Экономика сегодня вчера в 15:39
Происшествия
Пассажир самолета EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота
Пассажир самолета британской авиакомпании ЕаsуJет, направлявшегося из Манчестера в испанский Аликанте, заменил не вышедшего на рейс пилота.
РИА Новости 14:26
Политика
В России предлагают запретить блокираторы замков ремней безопасности
Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предлагает запретить в России использование блокираторов замков ремней безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее обращение депутата на имя министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева.
Радио Sputnik 20:00
Политика
Агроэкспорт в Саудовскую Аравию может превысить $2 млрд
Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев посетил с рабочим визитом Королевство Саудовская Аравия во главе делегации, в которой представлены крупнейшие российские компании зерновой, мясомолочной и кондитерской отраслей, сообщает ИА "Светич" со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РФ.
SveticH.info 17:35
Политика
Лавров заявил об осложнении международных отношений
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Известия» заявил, что международные отношения продолжают осложняться, на этот счёт появляются такие высказывания, как «со дна постучали».
RT на русском 11:10
Политика
Абэ хочет вывести переговоры по мирному договору с РФ на новый уровень
Комсомольская правда 02:00
Кино
«Джокера» назвали лучшим кинокомиксом в истории
Piter.tv 10:56
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек
Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс 18:51
Общество
В Нижнем Новгороде сделали кесарево сечение питону Альбине
Нижегородские ветеринары провели кесарево сечение питону. Об этом сообщает паблик "Типичный Нижний Новгород" в социальной сети "ВКонтакте".
Life.ru 11:37
Происшествия
Альпинист из Москвы получил травму на Эльбрусе
Альпинист из Москвы получил травму на Эльбрусе. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии (КБР).
РБК 22:39
Общество
Неформальная занятость россиян резко выросла во втором квартале
Во втором квартале 2019 года число россиян, которые заняты в неформальном секторе экономики, достигло 15,25 млн человек.
Коммерсантъ 18:27
Гаджеты
Apple выпустит бюджетный iPhone
Apple планирует весной 2020 года представить новый iPhone бюджетной категории, который продолжит линейку SE.
BFM.ru 11:26
Политика
Бедрос Киркоров обвинил Болгарию в «разжигании огня» против России
Народный артист России и Болгарии певец Бедрос Киркоров отреагировал на заявление болгарского МИДа, который призвал не содействовать распространению "сомнительного исторического тезиса" о том, что противодействие Советского союза нацизму привело к освобождению Европы.
Газета.Ru 21:49
Общество
ЦБ предупредил о новом способе хищения денег через соцсети
Заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев рассказал, что Банк России обнаружил новый способ похищения денег россиян через социальные сети.
Газета.Ru 04:03
Политика
Джонсон отказался от борьбы с законопроектом о переносе Brexit
Британское правительство во главе с Борисом Джонсоном решило не противодействовать принятию законопроекта о переносе Brexit без отсутствия сделки с ЕС, лорды успеют принять его в пятницу, заявил член палаты от лейбористов Филип Хант.
РИА Новости 21:59
Энергетика
Иностранцы пока не проявили интереса к проектам на шельфе
Иностранные компании пока не высказали заинтересованности в инвестиционных проектах на шельфе Арктики.
Российская газета 20:06
Хоккей
Washington Post: НХЛ и «Яндекс» заключили соглашение о показе матчей
НХЛ согласилась заключить многолетнюю сделку с «Яндексом» по трансляции всех матчей, начиная с этого сезона, сообщает Washington Post.
Спорт-Экспресс 20:50
Футбол
ЦСКА был готов платить Боласи больше 3,9 млн фунтов в год
По данным Daily Mail, московский клуб был готов платить 30-летнему конголезцу больше той суммы, 75 тысяч фунтов в неделю (3,9 млн фунтов в год), которые он получал в Англии.
Sport24.ru 13:22
Происшествия
Водитель BMW сбил насмерть двух подростков во Владимирской области
Двое детей умерли в результате наезда автомобиля BMW-320 в поселке Мелехово Владимирской области.
ТАСС 14:51
Политика
ЕС приостановил импорт украинских яблок и груш
В Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) сообщили, что с 1 сентября 2019 импортёры фруктов в странах ЕС приостановили закупки яблок и груш с Украины и других стран, не входящих в Евросоюз.
RT на русском 18:09
Политика
США и Китай назначили новый раунд торговых переговоров
Вашингтон и Пекин условились провести новый раунд торгово-экономических переговоров в американской столице в начале октября, сообщает Центральное телевидение КНР.
Взгляд.ру 22:39
Волейбол
Сборная России проиграла Италии в четвертьфинале чемпионата Европы
Сборная России по волейболу не смогла выйти в полуфинал чемпионата Европы среди женских команд.
Нева Спорт 14:28
Футбол
Экс-нападающий «Рубина» Жонатас находится в Москве
Sportbox.RU 13:39
Кино
Безруков предложил брать деньги за прокат в России западных фильмов
Народный артист России Сергей Безруков высказал мнение, что по российскому телевидению надо показывать больше отечественных фильмов, особенно детских, а за показ западного кино брать сбор.
Петербургский дневник 11:24