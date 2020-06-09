Путешествия

Lenta.ruLenta.ruРостуризм назвал дату начала полноценного курортного сезона в России

Курортный сезон в России в полном объеме может начаться с 1 июля. Об этом во вторник, 9 июня, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова, передает ТАСС. По ее словам, первый месяц лета уйдет на «мягкий старт» перед полноценным запуском и на подготовку туристической инфраструктуры.
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Что известно о начале полноценного курортного сезона в России

RT на русском17:18

Ростуризм ожидает начала полноценного курортного сезона с 1 июля

Коммерсантъ08:05

Ростуризм рассчитывает, что с 1 июля россияне смогут свободно путешествовать по стране

Интерфакс07:23

Ростуризм назвал дату начала полноценного курортного сезона в России

РИА Новости07:40

Ростуризм назвал дату начала полноценного курортного сезона в России

Московский Комсомолец07:36

В Ростуризме рассчитывают на полноценный старт турсезона с 1 июля

Российская газета07:47

Глава Ростуризма рассчитывает на старт полноценного туристического сезона с 1 июля

ТАСС07:21
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Столетие со дня рождения прославленного советского летчика трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба, которое отмечаем сегодня, 8 июня 2020 года, вновь подняло волну споров о том, кто на самом деле одержал большее число воздушных побед в годы Второй мировой войны.
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Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

Газета.Ru 16:25
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