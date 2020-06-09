Курортный сезон в России в полном объеме может начаться с 1 июля. Об этом во вторник, 9 июня, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова, передает ТАСС. По ее словам, первый месяц лета уйдет на «мягкий старт» перед полноценным запуском и на подготовку туристической инфраструктуры.

Ростуризм назвал дату начала полноценного курортного сезона в России

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