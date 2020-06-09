Путешествия

Lenta.ruLenta.ruРостуризм назвал дату начала полноценного курортного сезона в России

Курортный сезон в России в полном объеме может начаться с 1 июля. Об этом во вторник, 9 июня, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова, передает ТАСС. По ее словам, первый месяц лета уйдет на «мягкий старт» перед полноценным запуском и на подготовку туристической инфраструктуры.
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Ростуризм ожидает начала полноценного курортного сезона с 1 июля

Коммерсантъ08:05

В Ростуризме рассчитывают на полноценный старт турсезона с 1 июля

Российская газета07:47

Глава Ростуризма рассчитывает на старт полноценного туристического сезона с 1 июля

ТАСС07:21

Ростуризм назвал дату начала полноценного курортного сезона в России

Московский Комсомолец07:36

Глава Ростуризма рассчитывает на старт туристического сезона с 1 июля

RT на русском07:25

Ростуризм рассчитывает, что с 1 июля россияне смогут свободно путешествовать по стране

Интерфакс07:23

Ростуризм назвал дату начала полноценного курортного сезона в России

РИА Новости07:40
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Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 16:19, Ашберн
Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым заявила, что не пойдет на мировую

Супруга Сергея Захарова, погибшего в ДТП в Москве, заявила, что не пойдет на мировую с представителями актера Михаила Ефремова, она считает, что он должен сидеть в тюрьме.
РИА Новости 14:37
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Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
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Происшествия

Полиция задержала Михаила Ефремова после допроса

Полиция задержала актера Михаила Ефремова, который стал участником смертельного ДТП в центре Москвы, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.
РИАМО 11:58
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Происшествия

За изготовление бомб под Красноярском задержаны трое подростков

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии, в отношении троих 14-летних подростков, проходивших обучение с целью террористической деятельности, было возбуждено уголовное дело.
Главный региональный 07:13
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Происшествия

В Донбассе подорвался автомобиль с украинскими военными

Газета.Ru 13:55
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Игры

Sony объявила дату презентации PlayStation 5

Компания Sony объявила новую дату презентации игровой консоли Sony PlayStation 5, ранее отмененную из-за беспорядков, которые происходят в США в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
Деловое.ТВ 07:41
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Происшествия

Охлобыстин прокомментировал инцидент с Ефремовым

Советский, российский актер, сценарист и шоумен Иван Охлобыстин прокомментировал инцидент со своим другой и коллегой - актером и режиссером Михаилом Ефремовым.
Российская газета 10:38
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Общество

Конституционный суд предписал проводить митинги только в гайд-парках

Конституционный суд предписал проводить митинги только в специально отведенных для этого местах — в гайд-парках.
Новая газета 14:11
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Экономика

Три крупнейших банка России выбыли из рейтинга лучших по версии Forbes

По сравнению с прошлогодней версией рейтинга, список лучших покинули все три крупнейших по размеру активов банка России — Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, а также занимающий шестое место Россельхозбанк.
РБК 11:05
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Экономика

Обязательная маркировка обуви и лекарств будет введена в РФ с 1 июля

В России с 1 июля начнет действовать требование об обязательной маркировке лекарств и обуви.
Росбалт вчера в 18:59
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Автоспорт

«Мерседес» с Боттасом провёл первые тесты после карантина

Чемпионат 14:58
Культура

Amazon купил российский мультсериал «Дракоша Тоша»

Amazon Prime Video — стриминговая платформа Amazon, она работает более чем в 200 странах.
Коммерсантъ 07:00
Здоровье

Российские звезды приняли участие в акции ко дню донора

Заместитель министра здравоохранения Олег Салагай, телеведущий Дмитрий Дибров, рэпер ST, певец Bahh Tee, блогер Люся Чеботина приняли участие в акции, посвященной Всемирному дню донора.
Взгляд.ру 14:08
Армия и оружие

За сутки украинская армия пять раз нарушила перемирие в ДНР

Новостной фронт 02:43
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Общество

Приложение «Социальный мониторинг» продолжит работать в Москве

Власти Москвы пока что не намерены отказываться от приложения «Социальный мониторинг», которое должны устанавливать заразившиеся коронавирусом граждане и их родственники.
РБК 15:53
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Политика

Румыния может признать Россию враждебным государством

Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru 13:23
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Авто

Компания Subaru продемонстрировала обновленный Crosstrek

Crosstrek в комплектации Limited получил современные системы безопасности, вроде системы автоматического торможения, мониторинга «слепых зон», удержания в полосе движения и автоматического переключения на дальний свет.
CarsWeek.ru 10:32
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Происшествия

В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу

Ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека.
Российская газета 09:02
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Политика

Австрийскому полковнику дали три года как российскому шпиону

Земельный суд Зальцбурга приговорил 71-летнего отставного полковника вооруженных сил Австрии к трем годам лишения свободы за шпионаж в пользу России.
Вести.Ru 15:51
Происшествия

В Воронеже полицейский сбил трех пешеходов на тротуаре

Сотрудник полиции в нерабочее время выехал на тротуар на Ленинском проспекте в Воронеже, в результате ДТП один пешеход погиб, двое получили травмы.
ТАСС 15:00
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Происшествия

Валуев высказался о ДТП с участием Ефремова

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
Газета.Ru 04:40
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Здоровье

Как избежать перегрева в жару: отвечает Роспотребнадзор

Метеорологи прогнозируют в Саратовской области жару до +34°С. В связи с установившейся жаркой погодой специалисты Роспотребнадзора рекомендуют соблюдать ряд простых, но эффективных профилактических мер: 1. Ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки до минимума.
Саратов 24 04:08
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Политика

В Кремле прокомментировали снятие режима ограничений в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал снятие мэром Москвы Сергеем Собяниным режима ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19, в столице.
RT на русском вчера в 08:27
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Общество

Netflix зарегистрировал «Космические войска» раньше правительства США

Речь идет о космических вооруженных силах, чье формирование было объявлено президентом Дональдом Трампом в марте 2018 года – они также носят то же название, что и «Космические войска США».
Evo-rus.com 13:55
Единоборства

Макгрегор мог подраться с Фергюсоном на турнире UFC 249

Газета.Ru 16:05
Происшествия

Дочь Ефремова отреагировала на аварию с участием отца

Дочь российского актера Михаила Ефремова Анна-Мария отреагировала в беседе с Telegram-каналом Life Shot на аварию с участием ее отца.
Lenta.ru вчера в 16:43
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Политика

Трамп поручил разработать программу строительства ледоколов

Известия 13:27
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Экономика

ФНС запустила сервис по проверке налоговых льгот

Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила сервис, где налогоплательщики могут узнать, освобождены ли они от уплаты налогов и авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам во II квартале 2020 года в связи с пандемией.
Российская газета 13:11
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Общество

В большом интервью Беглов рассказал о снятии ограничений в Петербурге

Губернатор Петербурга рассказал, когда и как Петербург вернется к нормальной жизни. Большое интервью Александр Беглов дал агентству ТАСС.
Газета Metro 12:17
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Авто

«Автотор» приостановит сборку автомобилей BMW

Автоновости дня вчера в 14:07
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