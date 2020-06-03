Общество
Российская газетаРостуризм назвал сроки открытия пляжей Кубани и Крыма
На юге России пляжи могут открыться в течение ближайших двух недель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова.
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Общество
В институте Минобороны успешно испытали вакцину от коронавируса
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны к концу июля завершат все клинические испытания вакцины против COVID-19, сообщил начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич в интервью газете "Красная звезда".
РИА Новости вчера в 17:06
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Здоровье
Мишустин распорядился возобновить плановую медпомощь населению
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении плановой медпомощи в клиниках.
РБК 07:42
Футбол
Дату возобновления чемпионата России по футболу перенесли
Дату возобновления розыгрыша Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу перенесли.
Lenta.ru вчера в 06:38
Общество
Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса
Список возможных лекарств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых насчитывает 15 препаратов, сообщили в Министерстве здравоохранения.
RT на русском 08:20
Политика
Песков оценил безопасность проведения голосования по поправкам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при голосовании по поправкам в Конституцию 1 июля угроз здоровью граждан не будет при соблюдении правил санитарно-эпидемиологической безопасности.
RT на русском 06:19
Технологии
Google удалил ставшее хитом «антикитайское» приложение
Магазин Google удалил индийский сервис со своей "витрины". На портале TechCrunch заявили, что причиной стали нарушенные приложением правила.
Экономика сегодня 08:00
Политика
Общественник резко раскритиковал Навального за оскорбление ветерана
Член Общественной Палаты Российской Федерации Илья Ремесло резко раскритиковал оппозиционера Алексея Навального за оскорбление ветерана Великой Отечественной войны.
РЕН ТВ вчера в 08:05
Спорт
Epic Games Store будет раздавать Total War: Troy бесплатно
В течение первых 24 часов после выхода игру можно будет получить абсолютно бесплатно в интернет-магазине Epic Games Store.
ИнфоСМИ вчера в 13:44
Наука
Исследованы причины образования ямальского кратера в вечной мерзлоте
Naked Science 06:52
Космос
На Солнце произошла мощнейшая с 2017 года вспышка
NASA сообщает, что обсерватория солнечной динамики SDO зафиксировала мощнейшую с октября 2017 года вспышку на Солнце.
Московский Комсомолец 01 июня в 12:53
Происшествия
Экспертиза установила причину смерти Джорджа Флойда
В Миннеаполисе завершилась судебно-медицинская экспертиза по делу о гибели Джорджа Флойда в результате инцидента с участием офицера полиции.
Вечерняя Москва 01 июня в 18:23
Происшествия
Крымчанину предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве ребёнка
Ленинский район, Крым, 3 июня 2020, 14:09 — REGNUM Ранее судимому жителю крымского посёлка Ленино предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки.
REGNUM 07:09
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах
"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет".
Вести.Ru вчера в 11:12
Наука
Фланель и полиэстер защитили от вирусоподобных частиц не хуже медицинского респиратора
Из широкодоступных материалов лучше всего защитили от вирусоподобных наночастиц махровая ткань, стеганый хлопок и фланель в комбинации с полипропиленом, полиэстером и полиарамидом.
N+1 вчера в 14:21
Футбол
Педро может продолжить карьеру в «Роме»
«Рома» претендует на нападающего «Челси» Педро, сообщает Football Italia.
Спорт-Экспресс 07:58
Происшествия
В Нижневартовске учитель физкультуры несколько лет насиловал школьниц
"В настоящее время следователями проверяются еще несколько эпизодов преступной деятельности подозреваемого, а также факты сокрытия преступлений руководством школы, которому сведения о непристойном поведении учителя ранее сообщали ученицы", - отметили в Следкоме.
Газета.Ru 06:03
Шоу-бизнес
Вера Брежнева призналась, что прорыдала целую неделю
Вера Брежнева, которая несколько последних недель не выходила на связь с подписчиками своего блога, наконец прервала молчание и призналась, что в последнее время её морально-психологическое состояние оставляло желать лучшего.
Bimru.ru вчера в 06:39
Авто
В России введут штраф за брошенные автомобили
За мойку автомобиля в неположенном месте предполагается штраф на сумму 1-2 тысячи рублей.
RuNews24.ru 01 июня в 16:08
Происшествия
В штате Миссури во время беспорядков убили главу полиции города
Начальник полиции города Молин-Эйкерс и отставной капитан полиции Сент-Луиса (штат Миссури) Дэвид Дорн был застрелен во время беспорядков, начавшихся после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского, сообщает телеканал ABC.
РИА Новости 08:21
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель
Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе.
Газета.Ru 01:53
Хоккей
Плющев похвалил Панарина за отсутствие реакции на беспорядки в США
Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением об Артемии Панарине и Илье Брызгалове.
ProstoProSport 06:29
Кино
Актеры «Властелина колец» воссоединились на YouTube
Москва 24 вчера в 03:50
Происшествия
В Шуе начальник отдела полиции попал под уголовное дело
«Следственным отделом по г. Шуя следственного управления СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника МО МВД России «Шуйский» о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ)», — говорится в сообщении.
REGNUM 07:29
Общество
Сенатор Сулейман Керимов подал в суд на Forbes и «Ведомости»
Член Совета Федерации (сенатор от Дагестана) Сулейман Керимов подал иски в Гагаринский районный суд о защите чести и достоинства к трем российским СМИ, информация об этом содержится в картотеке судебных дел.
Ведомости 03:03
Политика
Бальбек оценил идею Киева направить корабли НАТО в Керченский пролив
Ранее сообщалось, что представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич заявил, что корабли стран НАТО могли бы "мониторить" ситуацию в Керченском проливе.
РИА Новости вчера в 13:10