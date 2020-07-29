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Россияне смогут получить туристический кешбэк только при покупке путевки через интернет, сообщили в Федеральном агентстве по туризму. Обязательным условием служит оплата поездки с помощью платежной системы "Мир" на странице туроператора или гостиницы.В источнике
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