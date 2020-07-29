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Деловое.ТВ

Ростуризм назвал условия для получения кешбэка за туры по России

Россияне смогут получить туристический кешбэк только при покупке путевки через интернет, сообщили в Федеральном агентстве по туризму. Обязательным условием служит оплата поездки с помощью платежной системы "Мир" на странице туроператора или гостиницы.В источнике
Подробнее о событии
RT на русском

Ростуризм назвал условия для получения кешбэка за туры по России

RT на русском03:53
РБК

Ростуризм назвал новое условие для получения туристического кешбэка

РБК05:06
РИА Новости

Ростуризм назвал условия для получения кешбэка за поездки по России

РИА Новости04:50
Интерфакс

Ростуризм разъяснил, как получить кэшбек за туры по России

Интерфакс05:32
ТАСС

Ростуризм уточнил условия получения кешбэка за туры по России

ТАСС03:22
АиФ Санкт-Петербург

Не нужен нам берег турецкий? Сколько денег вернут за отдых в Москве и Крыму

АиФ Санкт-Петербургвчера в 07:57
Открытая Дубна

До 15 000 рублей можно будет вернуть за отдых в России

Открытая Дубнавчера в 07:00
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Пентагон отметил, что передислокация из ФРГ усилит США на Черном море

"Эскадрилья истребителей и элементы истребительного авиакрыла будут передислоцированы (из ФРГ - ИФ) в Италию, они будут перемещены ближе к региону Черного моря и активнее проводить там операции, а также обеспечивать ротационное развертывание на юго-восточном фланге НАТО", - сказал Эспер на пресс-конференции.
Интерфакс10:34
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Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости27 июля в 13:59
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Планировавшие убийства силовиков сторонники ИГ задержаны в Петербурге

Участники террористической ячейки группировки «Исламское государство»*, выходцы одной из среднеазиатских республик, готовившие убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, были задержаны в Санкт-Петербурге.
RT на русском08:58
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Сбербанк увеличит долю в капитале Rambler Group до 55%

Сбербанк сообщил о планах выкупить у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, ранее приобретенную группой у финансового инвестора Era Capital, а также 1,5% банк приобретет у компании A&NN Александра Мамута, второго акционера Rambler Group.
BFM.ru09:22
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Минпросвещения хочет отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку

Напомним, ЕГЭ по иностранному языку, согласно федеральным государственным образовательным стандартам, должен был стать обязательным условием для получения школьного аттестата уже в 2022 году.
Российская газета11:12
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«Квантовая отрицательность» увеличит точность измерений

Обнаруженное учеными свойство под названием «квантовая отрицательность» может в перспективе помочь более точно измерить множество параметров — от расстояний между атомами до сигналов от гравитационных волн.
Индикатор11:19
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«Яндекс» самовольно установил пользователям неудаляемый «Телемост»

Негатив простых пользователей понятен — мало кому хочется иметь перед глазами лишнее напоминание того, что современные приложения давно перестали быть полностью подконтрольны владельцу компьютера.
Популярная механика00:03
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Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО

Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости10:07
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Псковский театр покажет «Ревизора» жюри «Золотой маски» уже сегодня

29 июля в 19:00 труппа Псковского академического театра драмы имени Пушкина покажет спектакль режиссёра Петра Шерешевского «Ревизор» жюри театральной премии «Золотая маска».
Псковское агентство информации12:00
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