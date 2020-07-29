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Вместе-РФ
Вместе-РФ

Ростуризм уточнил условия получения кешбэка за покупку туров по стране

Ростуризм уточнил условия получения кешбэка за покупку туров по стране. Поездка или проживание в гостинице должны составлять не менее пяти дней. Субсидия до 15 тысяч рублей - это максимально возможная сумма возврата.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Ростуризм назвал новое условие для получения туристического кешбэка

РБК05:06
РИА Новости

Ростуризм назвал условия для получения кешбэка за поездки по России

РИА Новости04:50
ТАСС

Ростуризм уточнил условия получения кешбэка за туры по России

ТАСС03:22
Газета.Ru

Ростуризм уточнил условия получения кешбэка за путешествия по России

Газета.Ru03:53
Известия

В Ростуризме назвали условие для получения кешбэка за туры по России

Известия03:46
RT на русском

Ростуризм назвал условия для получения кешбэка за туры по России

RT на русском03:53
Будущее России. Национальные проекты

Кешбэк можно получить на поездки по РФ, совершенные до 20 декабря 2020 года

Будущее России. Национальные проекты03:42

Сын экс-чиновника из Дагестана арестован по делу об убийстве студентки

Сын бывшего главы правительства Республики Дагестан Мухтара Меджидова Муртузали Меджидов арестован решением Басманного суда Москвы по делу об убийстве студентки МГИМО Томирис Байсафа, которое было совершено в 2018 году.
Сын экс-чиновника из Дагестана арестован по делу об убийстве студентки
Известия08:48
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Попова сообщила о неспособности коронавируса размножаться в воде

«Вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться, и наш плотный мониторинг — около 800 исследований — показывает, что таких рисков пока нет», — заявила глава Роспотребнадзора.
RT на русском09:19
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«Яндекс» самовольно установил пользователям неудаляемый «Телемост»

Негатив простых пользователей понятен — мало кому хочется иметь перед глазами лишнее напоминание того, что современные приложения давно перестали быть полностью подконтрольны владельцу компьютера.
Популярная механика00:03
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Финский МИД запросил объяснения о нарушении границ российскими Су-27

"Министерство иностранных дел Финляндии связалось с посольством России в Хельсинки и запросило объяснения относительно предполагаемого нарушения воздушного пространства", - говорится в сообщении финского МИД в Twitter.
РИА Новости08:52
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Новейший российский истребитель сможет развивать скорость в 5 МАХ

Речь идёт об истребителе-перехватчике нового поколения МиГ-41, который помимо своей невероятно большой скорости, сможет также подниматься и на практически запредельную высоту – 30 километров над уровнем земли, что делает его абсолютно неуязвимым для большинства существующих средств ПВО.
Avia.pro06:35
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Нурмагомедов объявил о бое с Сен-Пьером в апреле 2021 года

С учетом недавних слов главы UFC Даны Уайта о том, что свой последний поединок в карьере Нурмагомедов проведет против Сен-Пьера, не исключено, что россиянин в апреле следующего года может объявить о завершении карьеры.
Российская газета08:13

Идею передачи неиспользуемых земель Минобороны в собственность региона поддержал Александр Козлов

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис обсудил с министром РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Козловым вопросы развития северного региона.
Би-порт08:28
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