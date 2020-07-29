Ростуризм уточнил условия получения кешбэка за покупку туров по стране
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Ростуризм уточнил условия получения кешбэка за покупку туров по стране. Поездка или проживание в гостинице должны составлять не менее пяти дней. Субсидия до 15 тысяч рублей - это максимально возможная сумма возврата.В источнике
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Кешбэк можно получить на поездки по РФ, совершенные до 20 декабря 2020 года
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