Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому россиянам будет начисляться кэшбек за покупку туров по России продолжительностью не менее пяти ночей. Ростуризм объяснил, на каких условиях казна вернет часть стоимости таких путешествий.

Ростуризм уточнил условия получения кэшбека за туры по России

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