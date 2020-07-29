В Ростуризме рассказали, при выполнении каких условий люди смогут получить возврат части средств за туры по России в рамках программы кешбэка. Об этом говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что возврат средств возможен только в случае приобретения путёвки в интернете и оплаты картой «Мир».

Ростуризм назвал условия для получения кешбэка за туры по России

Общество В России исследовали популяционный иммунитет к коронавирусу Популяционный иммунитет к коронавирусу в десяти регионах РФ составляет от 17% до 28%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Экономика Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине. 1,8K

Здоровье Голикова рассказала о прогнозах на эпидемический сезон Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в эпидемический сезон 2020-2021 годов ожидается сочетанная циркуляция вирусов А и В гриппа и COVID-19.

Общество За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода. 765

Общество На Украине вводятся новые ограничения из-за коронавируса С 1 августа на Украине будут действовать новые карантинные правила, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в Киеве.

Финансы Доллар в августе может подорожать до 75 рублей Аналитики отмечают, что российская валюта может подорожать по отношению к доллару, если вырастет цена нефти, но вероятность этого крайне мала.

Экономика В России количество выданных автокредитов выросло По данным Объединенного кредитного бюро, в июне 2020 года количество выданных автокредитов увеличилось до 47,3 млрд рублей в денежном выражении или до 58,9 тыс. единиц в количественном. 1

Экономика Минфин России допустил появление «пузыря» на рынке ипотеки В июне президент России Владимир Путин предложил увеличить кредитный лимит по программе льготной ипотеки с 8 млн до 12 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленобласти, и с 3 млн до 6 млн рублей - в других регионах. 55

Экономика Сбербанк объявил о получении контроля над Rambler Group По словам генерального директора Rambler Group Рафаэля Абрамяна, «привлечение дополнительного финансирования, а также усиление синергий со Сбербанком позволит агрессивнее наращивать рыночные доли всех проектов компании». 38

Экономика Комфортный для обслуживания ипотеки доход снизился на 10,4% Сегодня, 29 июля 2020 года, стало известно, что комфортный для обслуживания ипотечного кредита доход за полгода снизился на 10,4%, до 63,3 тысячи рублей.

Гаджеты Samsung Galaxy Note20 получит разогнанную версию SoC Exynos 990 Новым флагманским смартфонам Samsung приписывают однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 865 Plus, при этом выйдут версии на чипсете Samsung Exynos 990.

Шоу-бизнес Маргарита Грачева раскрыла дату скорой свадьбы Бывший муж Грачевой Дмитрий отбывает наказание в тюрьме. Как пишет "СтарХит", он продолжает угрожать бывшей супруге и ее родителям. 41