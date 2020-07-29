Путешествия
RT на русскомРостуризм назвал условия для получения кешбэка за туры по России
В Ростуризме рассказали, при выполнении каких условий люди смогут получить возврат части средств за туры по России в рамках программы кешбэка. Об этом говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что возврат средств возможен только в случае приобретения путёвки в интернете и оплаты картой «Мир».
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Общество
В России исследовали популяционный иммунитет к коронавирусу
Популяционный иммунитет к коронавирусу в десяти регионах РФ составляет от 17% до 28%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 07:42
Общество
Россияне с детьми от 16 до 18 лет получат выплату в 10 тысяч рублей
Денежные выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 16 до 18 лет получат российские семьи.
Экономика сегодня вчера в 07:17
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
Здоровье
Мясников рассказал, как худеть правильно и не набирать вес обратно
Для правильного похудения нельзя прибегать к изнуряющим диетам, поскольку после возвращения к обычному режиму питания вы вновь наберете былые кг.
Evo-rus.com 07:46
Общество
МТС получил первую лицензию на 5G в России
Якутия 24 02:32
Общество
Минтруд предложил упростить выплату пособий для матерей и больничных
Минтруд подготовил законопроект, который позволит упростить получение выплат по материнству.
НТВ вчера в 05:32
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Голикова рассказала о прогнозах на эпидемический сезон
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в эпидемический сезон 2020-2021 годов ожидается сочетанная циркуляция вирусов А и В гриппа и COVID-19.
РИА Новости 07:46
Общество
Мишустин объявил о начале эксперимента во всех регионах РФ
Москва, 27 июля 2020, 11:27 — REGNUM В августе 2020 года во всех регионах России начнётся эксперимент.
REGNUM 27 июля в 04:27
Экономика
Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа
С 1 августа в силу вступает ряд законодательных инициатив, среди которых есть регламентирующие повышение пенсий для трех категории граждан.
Деловое.ТВ 26 июля в 09:37
Общество
За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность
Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ru 27 июля в 04:51
Общество
В Минздраве заявили о снижении числа госпитализаций с коронавирусом
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о снижении числа госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:33
Общество
На Украине вводятся новые ограничения из-за коронавируса
С 1 августа на Украине будут действовать новые карантинные правила, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в Киеве.
Коммерсантъ 07:12
Финансы
Доллар в августе может подорожать до 75 рублей
Аналитики отмечают, что российская валюта может подорожать по отношению к доллару, если вырастет цена нефти, но вероятность этого крайне мала.
Мир новостей 04:35
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
Шоу-бизнес
Мама Тимати переживает, как сложатся его отношения с дочерью
Мама Тимати, звездная бабушка Симона, призналась, что переживает, как в будущем сложатся отношения артиста с дочерью Алисой.
Летидор 05:20
Экономика
В России количество выданных автокредитов выросло
По данным Объединенного кредитного бюро, в июне 2020 года количество выданных автокредитов увеличилось до 47,3 млрд рублей в денежном выражении или до 58,9 тыс. единиц в количественном.
32CARS.ru 07:00
Экономика
Минфин России допустил появление «пузыря» на рынке ипотеки
В июне президент России Владимир Путин предложил увеличить кредитный лимит по программе льготной ипотеки с 8 млн до 12 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленобласти, и с 3 млн до 6 млн рублей - в других регионах.
Интерфакс вчера в 09:01
Экономика
Сбербанк объявил о получении контроля над Rambler Group
По словам генерального директора Rambler Group Рафаэля Абрамяна, «привлечение дополнительного финансирования, а также усиление синергий со Сбербанком позволит агрессивнее наращивать рыночные доли всех проектов компании».
РБК 02:54
Армия и оружие
Эксперт: Россия сможет в короткие сроки восстановить ядерные полигоны
РИА Новости вчера в 17:50
Общество
«СПАР Миддл Волга» открыл первый магазин сети в Санкт-Петербурге
Нижегородский ритейлер «СПАР Миддл Волга» запускает первый магазин Eurospar в Санкт-Петербурге.
Retailer.ru 06:08
Общество
Мишустин подписал закон о дополнительной поддержке женщин с детьми
Правительство Российской Федерации одобрило законопроект о трудоустройстве женщин с детьми которые находятся на декрете.
Лезги газет 00:31
Экономика
Комфортный для обслуживания ипотеки доход снизился на 10,4%
Сегодня, 29 июля 2020 года, стало известно, что комфортный для обслуживания ипотечного кредита доход за полгода снизился на 10,4%, до 63,3 тысячи рублей.
Саминвестор 05:52
Гаджеты
Samsung Galaxy Note20 получит разогнанную версию SoC Exynos 990
Новым флагманским смартфонам Samsung приписывают однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 865 Plus, при этом выйдут версии на чипсете Samsung Exynos 990.
Anonsens 05:30
Наука
Высокий уровень тромбоцитов в крови может указывать на онкологию
Высокий уровень тромбоцитов зачастую свидетельствует о наличии рака лёгких и колоректального рака.
Evo-rus.com 07:06
Шоу-бизнес
Кузьмин рассказал о мечте детства, которую исполнила Пугачева
Народный артист РФ Владимир Кузьмин заявил, что Алла Пугачёва ещё в 1984 году исполнила его давнюю мечту.
Территория новостей вчера в 01:16
Шоу-бизнес
Маргарита Грачева раскрыла дату скорой свадьбы
Бывший муж Грачевой Дмитрий отбывает наказание в тюрьме. Как пишет "СтарХит", он продолжает угрожать бывшей супруге и ее родителям.
Вести.Ru 06:29
Наука
В России разработали аналог «змеиного зрения»
РИА Новости вчера в 20:00
Политика
AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 18:13