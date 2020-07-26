Путешествия

RT на русскомRT на русскомРостуризм назвал условия для получения кешбэка за туры по России

В Ростуризме рассказали, при выполнении каких условий люди смогут получить возврат части средств за туры по России в рамках программы кешбэка. Об этом говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что возврат средств возможен только в случае приобретения путёвки в интернете и оплаты картой «Мир».
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Ростуризм назвал новые условия для получения туристического кешбэка

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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 04:49, Ашберн
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В Казахстане продлили карантин из-за коронавируса

«В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле месяце и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах Касым-Жомарт Токаев поручил Государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением»,— сообщается на сайте президента Казахстана.
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