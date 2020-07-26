В Ростуризме рассказали, при выполнении каких условий люди смогут получить возврат части средств за туры по России в рамках программы кешбэка. Об этом говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что возврат средств возможен только в случае приобретения путёвки в интернете и оплаты картой «Мир».

Ростуризм назвал условия для получения кешбэка за туры по России

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