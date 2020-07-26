Путешествия
RT на русскомРостуризм назвал условия для получения кешбэка за туры по России
В Ростуризме рассказали, при выполнении каких условий люди смогут получить возврат части средств за туры по России в рамках программы кешбэка. Об этом говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что возврат средств возможен только в случае приобретения путёвки в интернете и оплаты картой «Мир».
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Общество
В центре «Вектор» рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19
Вакцина вводится только пятерым участникам испытания вакцины от коронавируса, остальные в ходе исследования получают плацебо, рассказал заведующий лабораторией векторных систем центра "Вектор" Ильназ Иматдинов.
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Ракету-носитель «Протон-М» доставили на стартовый комплекс Байконура
ТК Звезда 26 июля в 04:11
Общество
Forbes снова назвал Apple самым дорогим брендом мира
Коммерсантъ 01:41
Интернет
Были перечислены способы избежать слежки Google за пользователями
Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов дал несколько советов о том, как отключить службы надзора Google, при этом не отказываясь от популярного поисковика.
МедиаПоток 01:43
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В Хабаровский край доставили груз с гуманитарной помощью из Москвы
Российская газета 04:33
Общество
В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru вчера в 11:08
Происшествия
В Ингушетии в автомобиле расстреляли сотрудника Росгвардии
Вблизи трассы «Кавказ» в Ингушетии в автомобиле обнаружено тело сотрудника подразделения вневедомственной охраны Росгвардии.
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Общество
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Напомним, что в июне семьи с детьми 3-16 лет получили 10 тысяч рублей единовременно на каждого такого ребенка.
Evo-rus.com 01:34
Политика
Названы готовые принять россиян европейские страны
Хорватия и Мальта выразили готовность принимать туристов из России, сообщает "Вестник АТОР" со ссылкой на источник в одной из европейских дипмиссий.
РИА Новости 03:44
Экономика
Сбербанк увеличил долю в Rambler Group до контрольной
Сбербанк выкупит у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, которую ранее группа приобрела у финансового инвестора Era Capital, и долю 1,5% у компании A&NN (второй акционер Rambler Group).
Коммерсантъ 02:13
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до семи
Количество пострадавших в аварии с автобусом и "Газелью" на юго-востоке Москвы выросло до семи, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Газета.Ru 00:17
Происшествия
Суд перенес на 30 июля предварительное заседание по делу Ефремова
"Предварительные слушания по делу Ефремова перенесены на 30 июля в связи с неявкой адвокатов обвиняемого", - сказали агентству.
ТАСС 04:22
Политика
AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 18:13
Политика
«Ъ»: Дегтярев заявил о взаимопонимании с митингующими в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в целом ситуация в Хабаровске вселяет "осторожный оптимизм".
Газета.Ru 01:29
Общество
Больную коронавирусом жену Шипулина затравили из-за туалета
Жена депутата Госдумы от Свердловской области Антона Шипулина Луиза, заболевшая коронавирусом, записала видео, в котором извиняется за то, что у нее в палате есть туалет.
URA.Ru вчера в 05:15
Политика
Пушков оценил предложение расширить применение санкций против Украины
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал внесение в Госдуму законопроекта, который предлагает расширить применение экономических санкций.
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Общество
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Вне повестки депутаты обсудили неудовлетворительную работу ООО "КВС".
Взгляд-инфо 03:22
Шоу-бизнес
Елена Кондулайнен переведена из реанимации в обычную палату
Актрису Елену Кондулайнен перевели из реанимации в обычную палату, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в "Театре Луны".
Газета.Ru 03:31
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru вчера в 18:51
Происшествия
По делу Авзалова задержан депутат Тукаевского района Мусанниф Ханов
Вслед за руководителем исполкома Тукаевского района задержан местный депутат, директор ООО «Тукай Тепло-Газ» Мусанниф Ханов.
Chelny-biz.ru вчера в 12:37
Здоровье
В Казахстане продлили карантин из-за коронавируса
«В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле месяце и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах Касым-Жомарт Токаев поручил Государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением»,— сообщается на сайте президента Казахстана.
Коммерсантъ 03:17
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости 27 июля в 13:59
Шоу-бизнес
Жигунов рассказал о стрелявшем в него Аверине
Lenta.ru вчера в 19:20
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Тренер Фергюсона ждет срыва боя Хабиба против Гэтжи
Allboxing.ru 03:24
Энергетика
«Норникель» и «Роснефть» будут сотрудничать в области топливообеспечения
"Норникель" и "Роснефть" достигли договоренности о партнерстве в области топливообеспечения.
ТАСС 02:36
Армия и оружие
Украина проведет учения в «неожиданных местах» в ответ на маневры РФ
Украина проведет учения в "довольно неожиданных местах" в ответ на маневры РФ.
Piter.tv 04:09
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл заявил, что недоволен поведением дочери и ее мужа
Маркл добавил, что любит свою дочь, однако не гордиться ее поведением.
RuNews24.ru вчера в 20:02
Футбол
«Црвену Звезду» не устроило предложение «Спартака» по трансферу Дегенека
Белградская "Црвена Звезда" отклонила первое предложение московского "Спартака" по трансферу защитника Милоша Дегенека, сообщает B92.
Газета.Ru 03:24