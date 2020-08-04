Ростуризм оценил потери от закрытия российских границ для иностранцев
Глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью "Аргументам и фактам" заявила, что потери отрасли из-за отсутствия иностранных туристов в России в 2020 году составили около 500 млрд рублей.В источнике
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Зарина Догузова: россиянам возместят до 20% от стоимости тура внутри страны
Куда ехать, зачем и как получить помощь от государства для этого, «АиФ» рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова. Главное — карта "Мир" Дарья Буравчикова, АиФ.ru: Зарина Валерьевна, на днях стало известно, что всем тем, кто решит отдохнуть в России, "доплатят" за поддержку отечественных курортов.
Аргументы и Факты00:01
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Комсомольская правда04:42