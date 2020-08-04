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Газета.Ru
Газета.Ru

Ростуризм оценил потери от закрытия российских границ для иностранцев

Глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью "Аргументам и фактам" заявила, что потери отрасли из-за отсутствия иностранных туристов в России в 2020 году составили около 500 млрд рублей.В источнике
С чего всё началось
Аргументы и Факты

Зарина Догузова: россиянам возместят до 20% от стоимости тура внутри страны

Куда ехать, зачем и как получить помощь от государства для этого, «АиФ» рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова. Главное — карта "Мир" Дарья Буравчикова, АиФ.ru: Зарина Валерьевна, на днях стало известно, что всем тем, кто решит отдохнуть в России, "доплатят" за поддержку отечественных курортов.
Аргументы и Факты00:01
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РБК

Потери от закрытия границ для иностранных туристов оценили в ₽500 млрд

РБК05:19
ТАСС

Глава Ростуризма рассказала об убытках из-за отсутствия иностранных туристов

ТАСС05:11
REGNUM

Потери туристической отрасли в России составят 500 млрд рублей — Ростуризм

REGNUM03:40
Говорит Москва

Потери России от закрытия границ оценили в 500 млрд рублей

Говорит Москва04:34
Коммерсантъ

Потери России от закрытия границ для туристов оценили в 500 млрд рублей

Коммерсантъ03:53
Комсомольская правда

Сколько денег Россия потеряла в 2020 году из-за отсутствия туристов, сообщила глава Ростуризма

Комсомольская правда04:42
Интерфакс

Ростуризм оценил в 500 млрд рублей потери от закрытия границ для иностранных туристов

Интерфакс02:31
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Белоруссия стянула войска к границе с Россией

Активность белорусских военных на границе с Россией, считают специалисты, может быть связана с опасениями Минска по поводу "вторжения в страну российских наемников", якобы планирующих организацию массовых беспорядков накануне выборов, пишет "Московский комсомолец".
Псковская Лента Новостей01:15
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ЛДПР намерена выдвинуть Дегтярева на выборах в Хабаровском крае

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подтвердил намерения партии выдвигать врио губернатора Михаила Дегтярева на выборах главы региона в 2021 году, если ли бывший Сергей Фургал будет приговорен к лишению свободы.
РИА Новостивчера в 15:48
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Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБКвчера в 12:59
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Опубликованы новые записи задержания Джорджа Флойда

Миннеаполис, США, 4 августа 2020, 11:23 — REGNUM Записи с нательных камер офицеров полиции, участвовавших в задержании жителя американского Миннеаполиса, темнокожего Джорджа Флойда, опубликованы британским изданием Daily Mail.
REGNUM04:23
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МИД КНР отреагировал на требование Трампа продать TikTok

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь прокомментировал требование американского лидера Дональда Трампа продать американское подразделение китайской социальной сети TikTok американской компании, иначе соцсеть прекратит работу на территории США.
RT на русском04:20
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Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну

Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, тем самым разрешая въезд в страну без дополнительных условий.
Известия04:59
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В Самарской области рассказали о возможности второй волны коронавируса

Руководитель регионального информационного центра по COVID-19 Николай Ренц ответил на вопрос о возможности второй волны подъема заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Самарской области.
SamRU.ru02:19
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