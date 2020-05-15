Коронавирус
Вести.RuРостуризм попросил регионы дополнительно поддержать внутренний туризм
Объем недополученных доходов российской туристической отрасли превысил 1,5 трлн рублей. Ростуризм просит власти регионов по возможности выделить дополнительные средства на поддержку внутреннего туризма.
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Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:29
Футбол
Чемпионат Украины возобновится 30 мая
Стала известна дата возобновления чемпионата Украины. По информации Tribuna.com, УПЛ приняла решение возобновить сезон 30 мая.
Sports.ru 07:25
Наука
Обнаружен механизм быстрого образования микрочастиц в атмосфере
Международная группа ученых обнаружила ранее неизвестный механизм, который обуславливает очень быстрое образование частиц в атмосфере при определенных условиях.
Индикатор 13:26
Происшествия
Ликвидирован пожар в жилом доме на Фрунзенской набережной
"Происходит возгорание балконов в жилом здании старой постройки на пятом, шестом и седьмом этажах", - сообщали в ведомстве.
Интерфакс 08:01
Общество
В Белоруссии заявили о выходе на плато по коронавирусу
Замминистра здравоохранения Белоруссии Елена Богдан заявила, что республика выходит на плато инфицирования новым коронавирусом.
РИА Новости 19:01
Общество
В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены
Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru вчера в 21:12
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
«11 мая 2020 г. на 78 году ушла из жизни талантливая актриса театра и кино, актриса театра «Киноактер», Заслуженная артистка России Алла Дмитриевна Мещерякова», — такое сообщение появилось сегодня на официальном сайте Союза кинематографистов России.
Вокруг ТВ 07:25
Общество
СК РФ завел дело из-за фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»
Freepressa.ru 06:42
Игры
Ubisoft планирует выпустить «самую амбициозную» игровую линейку в индустрии
Компания рассказала об успехах своих игр, а также заявила, что до конца следующего фискального года выпустит «самую амбициозную линейку в индустрии».
CyberSport.ru 15:37
Авто
Австрийцы сделали Lada 4x4 без бамперов и в оттенке от Octavia RS
CarsWeek.ru 08:19
Происшествия
В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском вчера в 03:53
Здоровье
В Челябинской области растет заболеваемость внебольничной пневмонией
С учетом высокого уровня заболеваемости пневмониями и большим количеством бессимптомных случаев COVID-19 принято решение о введение масочного режима.
Вечерний Челябинск 13:46
Кино
Риз Уизерспун сыграет в двух ромкомах Netflix
Медиакомпания Риз Уизерспун Hello Sunshine спродюсирует два новых проекта Netflix, в которых сама актриса сыграет главные роли.
ИА InterMedia вчера в 06:18
Общество
Рособрнадзор назвал возможную дату начала сдачи ЕГЭ
В настоящее время рассматривается начало основного периода сдачи ЕГЭ с 19 июня и позже, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
Rambler News Service 09:12
Футбол
Юрий Сёмин отказался стать почётным главным тренером «Локомотива»
Говорит Москва 13:55
Гаджеты
Microsoft назвала системные требования к компьютерам на Windows
Компания Microsoft обновила список системных требований к компьютерам на Windows.
Live24 08:45
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов рассказал, почему они с Ольгой Бузовой не завели детей
Начитавшись откровений о совместной жизни экс-супруги Ольги Бузовой, полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов решил поделиться с журналистами собственной версией событий.
Live24 09:59
Технологии
В Германии рассказали о результатах испытаний вакцины от COVID-19
Позитивные результаты тестов вакцины от COVID-19 получены на доклинической стадии исследования, сообщила в четверг немецкая фармацевтическая компания CureVac, которая в июне планирует начать испытания препарата при участии добровольцев.
РИА Новости 13:44
Политика
Министр образования Фальков переболел коронавирусом
Президент Владимир Путин в ходе совещания по развитию генетических технологий сообщил, что министр образования Валерий Фальков переболел коронавирусом.
Интерфакс 08:35
Игры
Стала известна дата релиза Crusader Kings 3
Разработчики Crusader Kings 3 поделились подробностями об игре и назвали дату релиза.
CyberSport.ru 17:43
Общество
Уровень воды понизился на Лене у Якутска и пригородов
Понижение уровня воды на реке Лене отмечается вблизи столицы республики и ее пригородов, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу Ленского БВУ.«Верхняя кромка ледохода наблюдается у Якутска, уровень воды составляет 816 сантиметров при критической отметке 827, упав на девять сантиметров за четыре часа», – говорится в сообщении.
Якутия 24 19:46
Общество
В России повторно проведут авиационную часть празднования Дня Победы
В России вновь проведут воздушную часть парада Победы, пишет газета "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны.
РИА Новости 19:43
Игры
2K анонсировали переиздание трилогии Mafia
КМВ Новости вчера в 10:41
Общество
Названы последствия отказа от карантина Швеции
Озвучены последствия отказа от карантина из пандемии в Швеции. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 11:16
Космос
Россия разработает новую программу изучения Венеры
Новая программа по исследованию Венеры, включающая отправку минимум трех научных аппаратов, будет разработана в России, основные ее этапы представят в 2021 году.
ТАСС 20:00
Общество
Москва купила крупнейшего производителя масок в России
Власти Москвы купили ООО «КИТ» — крупнейшего производителя медицинских масок в России, сообщил вице-мэр Владимир Ефимов.
Коммерсантъ 19:26
Гаджеты
NVIDIA представила процессор Ampere
Длительное время на просторах интернета ходили лишь слухи про графический процессор от компании NVIDIA, а теперь компания официально представила данный процессор.
Megaobzor.com 13:27
Космос
НПО Лавочкина занялось ракетой для «Морского старта»
Предположительно, первый пуск ракеты «Союз-7» с разгонным блоком «Фрегат-СБУ» может состояться в 2025 году.
Хакасия-Информ 12 мая в 00:13