Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРостуризм оценил потери отрасли в 1,5 трлн рублей

При негативном сценарии работы могут лишиться 2,5 млн человек. Она написала об этом в письме губернаторам.
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с чего всё началось

Глава Ростуризма попросила регионы дополнительно поддержать отрасль

Объем недополученных доходов российской туристической отрасли из-за пандемии коронавируса превысил 1,5 трлн рублей.
ТАССвчера в 18:27

Подробнее о событии

Ростуризм обратился к регионам с просьбой о поддержке

РЕН ТВвчера в 19:23

Ростуризм попросил регионы дополнительно поддержать внутренний туризм

Вести.Ruвчера в 18:50

Ростуризм призвал губернаторов проконтролировать поддержку туротрасли

RT на русскомвчера в 18:46

Глава Ростуризма попросила регионы дополнительно поддержать отрасль

ТАССвчера в 18:27

Глава Ростуризма попросила регионы поддержать отрасль

РБКвчера в 19:54

Ростуризм оценил потери отрасли от пандемии COVID-19 в 1,5 трлн рублей

Газета.Ruвчера в 18:59

Ростуризм попросил регионы поддержать отрасль

Известиявчера в 18:23
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Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13 мая в 13:25
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
1,3K
Политика

Путин подобрал Шойгу нового начальника медцентра в Калининграде

Президент России Владимир Путин высоко оценил работу временно исполняющего обязанности начальника 1409-го военно-морского клинического госпиталя Ивана Каленова.
РЕН ТВ 08:08
Политика

Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru вчера в 15:57
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Политика

В Белоруссии заявили о начале поставок нефти из США

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Соединённые Штаты начали поставку нефти белорусской стороне.
RT на русском 08:28
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Игры

GTA V бесплатно раздают в Epic Games Store

CyberSport.ru вчера в 11:00
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Общество

В России предложили ввести пособия на маски и перчатки

В Национальном родительском комитете предложили ввести на время пандемии коронавируса специальное пособие для покупки средств индивидуальной защиты — масок и перчаток, сообщает телеканал RT.
РИА Новости 04:05
2,2K
Общество

Российским выпускникам разрешат выбрать количество предметов ЕГЭ

Москва, 14 мая 2020, 08:17 — REGNUM В России в 2020 году выпускники школ смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в выбранное ими высшее учебное заведение.
REGNUM вчера в 01:17
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Здоровье

Проценко объяснил низкий уровень смертности от коронавируса в России

Ранняя диагностика и уровень здравоохранения На прошлой неделе директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин объяснил низкий уровень смертности от коронавируса в России ранней диагностикой, которая в большинстве случаев не допускает развития болезни в сложной форме.
РИА Новости вчера в 14:14
331
Политика

Россия созывает Совбез ООН из-за «вторжения» в Венесуэлу

После морского вторжения «колумбийских боевиков» на территорию Венесуэлы российская сторона потребовала рассмотреть ситуацию в Совете безопасности ООН.
Росбалт 00:45
3
Экономика

В России резко сократился прирост сбережений граждан

Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru 06:40
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Политика

Госдума приняла поправки о дистанционном голосовании на выборах

Депутаты Госдумы одобрили законопроект, который позволяет проводить референдумы и выборы всех уровней с использованием дистанционного голосования.
Ведомости 13 мая в 10:05
5,7K
Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая рассказала о страхе и панике из-за самоизоляции

Gazeta.SPb 00:20
6
Общество

Петр Чернышов рассказал, что у Заворотнюк началась ремиссия

RuNews24.ru 06:54
Общество

Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели.
Москва 24 вчера в 14:21
724
Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Вести.Ru 08:59
109
Общество

Лукашенко потребовал снижения цены на российский газ для Белоруссии

Принимая доклад премьер-министра страны Сергея Румаса, Лукашенко заявил: у него есть информация, что Россия продает природный газ в Европу "в это непростое время" по цене до 70 долларов.
ТВ Центр вчера в 06:02
2,7K
Общество

Смоленская область ужесточает ограничения из-за коронавируса

После опубликованных 12 мая поправок в указ «О введении режима повышенной готовности» Смоленская область вошла в число регионов, где произошли наиболее значительные ослабления, принятые в связи с угрозой массового заражения коронавирусной инфекцией.
Smolnarod.ru 07:06
10
Общество

В Госдуму внесли законопроект о дистанционном образовании

Законопроект, который регламентирует дистанционное образование в России, внесён в Государственную думу, следует из базы данных палаты парламента.
RT на русском 09:03
3
Здоровье

В Бурятии женщину повторно госпитализировали с коронавирусом

В Бурятии медики зафиксировали первый случай повторной госпитализации с коронавирусной инфекцией одного и того же человека.
RT на русском 02:37
258
Кино

Финальные серии «Сверхъестественного» выйдут осенью

Piter.tv 02:31
7
Происшествия

В Томской области арестовали избивших до смерти мужчину полицейских

В Томской области арестовали трех сотрудников ОМВД по Бакчарскому району, которые обвиняются превышении полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью местного жителя, повлекшем его смерть.
РБК 09:09
71
Общество

Скворцова назвала средство, подавляющее коронавирус

«Доклинические исследования показали, что «Мефлохин» подавляет на 100% цитопатическое действие вируса уже через 48 часов с момента инфицирования, но в очень маленькой дозе — два микрограмма на миллилитр», — сказала Скворцова.
REGNUM 09:20
Политика

Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам

Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости 07:40
1,5K
Политика

Владимир Путин за 500 дней вручил 2755 наград. Кто получил больше всех

66.ru 08:16
Политика

Глава РКК «Энергия» покинет свой пост

Гендиректор ракетно-космической корпорации «Энергия» Николай Севастьянов покинет свой пост.
РБК 03:21
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Игры

Появились скриншоты ремастера первой Mafia

The GEEK 13 мая в 12:09
3
Шоу-бизнес

Нюша опубликовала фото дочери в новом наряде

Накануне певица разместила свежий снимок с дочерью. На нем видно, как Нюша создает модный образ своей дочери.
RuNews24.ru 07:21
2
Здоровье

На Кубани за сутки зафиксировано 99 случаев коронавируса

В Краснодарском крае зафиксировано 99 новых случаев коронавируса, общее количество заболевших — 2418.
Свободные Медиа 04:01
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Происшествия

СКР занялся хулиганом, ударившим контролера в метро «за маску»

REGNUM 06:23
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