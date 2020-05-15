Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРостуризм оценил потери отрасли в 1,5 трлн рублей

Ростуризм попросил глав регионов выделить дополнительные средства на поддержку внутреннего туризма.
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Глава Ростуризма попросила регионы поддержать отрасль

РБКвчера в 19:54

Ростуризм попросил регионы дополнительно поддержать внутренний туризм

Вести.Ruвчера в 18:50

Ростуризм оценил потери отрасли от пандемии COVID-19 в 1,5 трлн рублей

Газета.Ruвчера в 18:59

Глава Ростуризма попросила регионы дополнительно поддержать отрасль

ТАССвчера в 18:27

Ростуризм обратился к регионам с просьбой о поддержке

РЕН ТВвчера в 19:23

Ростуризм призвал губернаторов проконтролировать поддержку туротрасли

RT на русскомвчера в 18:46

Ростуризм попросил регионы поддержать отрасль

Известиявчера в 18:23
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Происшествия

Москвичка заявила о пропаже украшений после пожара в Хамовниках

Жительница квартиры в доме на Фрунзенской набережной, где 14 мая произошел пожар, заявила о пропаже ювелирных изделий после инцидента.
РБК 04:49
1
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.
Вести.Ru 03:22
5
Экономика

«Роснефть» полностью прекратила деятельность в Венесуэле

Напомним, 28 марта «Роснефть» на фоне усилившегося санкционного давления США объявила о том, что полностью избавляется от своих активов в Венесуэле, передавая их компании, на 100% принадлежащей российскому государству.
Коммерсантъ 04:05
3
Шоу-бизнес

Мэри-Кейт Олсен разводится с Оливье Саркози

33-летняя американская актриса, продюсер и модельер Мэри-Кейт Олсен подала на развод с 50-летним французским банкиром Оливье Саркози, который приходится братом бывшему президенту Франции Николя Саркози.
Paparazzi.ru вчера в 01:35
1
Общество

Саратовскую чиновницу отстранили из-за комментария о выплатах на детей

Исполняющую обязанности директора Центра молодёжных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после размещения в соцсетях комментария о помощи семьям с детьми.
RT на русском 12 мая в 16:57
6,5K
Происшествия

Сын Гиммлера из «Семнадцати мгновений весны» задержан в Москве

Как стало известно РЕН ТВ, мужчиной, который незаконно проник на территорию Верховного суда в Москве, оказался сын советского и российского актера театра и кино Николая Прокоповича.
РЕН ТВ 03:45
Фигурное катание

Экс-ученица Тутберидзе поддержала Трусову

Российская фигуристка Дарья Паненкова, которая раньше тренировалась в группе Этери Тутберидзе, выступила в поддержку Александры Трусовой, передает "Спорт-Экспресс".
Московский Комсомолец 03:40
2
Здоровье

Онищенко рассказал о последствиях неправильной вакцинации от КОВИД

Бывший главный санитарный врач добавил, что пока не видит необходимости в тотальной вакцинации населения.
Невские Новости вчера в 21:56
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Футбол

Тарасов: Футболисты не воруют деньги, нам создали такие условия

Может мне так повезло или, наоборот, не повезло. Я встану на защиту футболистов. Мы не воруем эти деньги, нам создали такие условия.
Pravda.Ru 03:27
Общество

Роскомнадзор требует от Google удалить новость «МБХ медиа» о смертности от COVID-19

Роскомнадзор потребовал от Google удалить на сайте «МБХ медиа» новость со ссылкой на Financial Times о том, что реальное число умерших от коронавируса в России может быть выше официальных данных.
Коммерсантъ 00:23
3
Политика

Путин заявил о меняющейся ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России меняется, и это дает возможность вернуться к вопросам текущей и долгосрочной повестки, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий.
РИА Новости вчера в 08:57
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Общество

Задержанная в Испании сотрудница Россельхознадзора вернулась в Россию

Москва, 15 мая 2020, 11:39 — REGNUM В Россию вернулась сотрудница подведомственного Россельхознадзору «Всероссийского центра карантина растений» Олеся Красилова, которая в феврале 2020 года была задержана в Испании.
REGNUM 04:39
Общество

За сутки в Тульской области выявили еще 105 случаев коронавируса

За последние сутки число заразившихся коронавирусной инфекцией в Тульской области увеличилось на 105 человек.
Тульская пресса 03:39
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Шоу-бизнес

Эрика Герцег объявила об уходе из «ВИА Гры»

Солистка Эрика Герцег ушла из популярной группы «ВИА Гра», пишет «Стархит» со ссылкой на заявление самой певицы.
Московский Комсомолец 03:43
Армия и оружие

На Украине заявили о вине Киева в инциденте в Керченском проливе

Командование ВМС Украины в 2018 году отправило корабли в Керченский пролив без письменных приказов в нарушение порядка исполнения боевых документов, говорится в экспертизе инцидента, проведенной Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз при минюсте Украины.
Известия вчера в 18:45
12
Политика

Генсек ОДКБ предложил новые даты для проведения Парада Победы

Аргументы и Факты 04:41
Футбол

Лионель Месси: «Лаутаро впечатляет, он совершенный нападающий»

Sports.ru вчера в 23:14
Общество

Аналитики назвали возможного первого триллионера в мире

Аналитики сервиса консультаций для малого бизнеса считают, что первым в мире долларовым триллионером станет основатель Amazon Джефф Безос.
Газета.Ru 02:48
92
Общество

Кубань готовится к частичному выходу из режима ограничений

Краснодар, 15 мая 2020, 10:02 — REGNUM Распоряжение о частичном выходе из режима ограничений при условии сохранения стабильной эпидобстановки подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщила 14 мая пресс-служба администрации края.
REGNUM 03:02
57
Общество

Роскачество нашло в пельменях семи марок кишечную палочку

REGNUM 02:01
237
Политика

Глава РКК «Энергия» покинет свой пост

Гендиректор ракетно-космической корпорации «Энергия» Николай Севастьянов покинет свой пост.
РБК 03:21
7
Общество

В регионе вновь растет количество заболевших коронавирусом

В Калининградской области за последние сутки зафиксировали 36 новых случаев заболевания коронавирусом, один человек умер.
РБК Калининград вчера в 03:35
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Фигурное катание

Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
Sports.ru вчера в 07:42
3
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
2,6K
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
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Игры

Игру Grand Theft Auto V бесплатно раздают в Epic Games Store

Как стало известно, игроки смогут получить игру с 18.00 по московскому времени.
Astera вчера в 07:09
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Технологии

Россиян предупредили о новом способе интернет-мошенничества

Менеджер по развитию бизнеса Kaspersky Fraud Prevention Екатерина Данилова предупредила о новом способе получения мошенниками доступа к интернет-банкингу россиян через программу для удалённого доступа.
Наша версия 04:44
21
Культура

Умер композитор и пианист Эцио Боссо

Известный итальянский пианист, композитор и дирижер Эцио Боссо умер в возрасте 48 лет, сообщила газета «Коррьере делла сера».
Взгляд.ру 04:05
Здоровье

Минздрав Белоруссии заявил о выходе на плато по коронавирусу

Белоруссия вышла на плато по распространению коронавируса, считают в Минздраве страны.
Росбалт вчера в 21:16
3
Здоровье

В Бурятии выявили первый случай повторного заболевания COVID-19

По последним данным, в Бурятии зарегистрировали 865 лабораторно подтвержденных случаев заражения, за последние сутки — 41.
РИА Новости 02:18
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