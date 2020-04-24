Убытки от закрытия границ в связи с пандемией коронавируса оцениваются в 300 млрд рублей ежеквартально. Об этом 24 апреля сообщили в Ростуризме.

Ростуризм оценил убытки от закрытия внутреннего туризма в России

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