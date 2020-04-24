Коронавирус

ИзвестияИзвестияРостуризм оценил убытки от закрытия внутреннего туризма в России

Убытки от закрытия границ в связи с пандемией коронавируса оцениваются в 300 млрд рублей ежеквартально. Об этом 24 апреля сообщили в Ростуризме.
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Ущерб для экономики РФ от остановки въездного туризма сочли колоссальным

Росбалт06:10

Потери России из-за отсутствия туризма оценили в 300 млрд рублей в квартал

News.ru05:49

Ростуризм оценил убытки от закрытия внутреннего туризма в России

Известия04:52

Ростуризм подсчитал убытки из-за COVID-19 и предложил меры по поддержке отрасли

Вести.Ru05:29

Россия теряет из-за отсутствия въездного туризма 300 млрд рублей в квартал

ТАСС04:44

Ростуризм оценил квартальные убытки от остановки въездного туризма в РФ в 300 млрд рублей

Интерфакс04:31

Ростуризм оценил убытки отрасли

Общественное телевидение России04:29
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Армия и оружие

Подмосковье запросило помощь военных в борьбе с коронавирусом

Губернатор Московской области Андрей Воробьев запросил у Минобороны помощь в борьбе с коронавирусом, заявил глава ведомства Сергей Шойгу.
Lenta.ru 08:55
Политика

Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова

Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
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Общество

В Москве оценили возможность смягчить ограничения на майские праздники

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что в президентском Совете по правам человека обсуждают введение в Москве «зелёного пропуска», который может позволить людям выходить в парки во время майских праздников и «выезжать на картошку».
RT на русском 06:31
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Общество

В Калининградской области решили смягчить режим самоизоляции

Ослабить режим тотальной самоизоляции в Калининградской области планируется с 29 апреля, если не будет других решений на федеральном уровне.
Российская газета 07:03
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Кино

В разработку запущен сиквел «Страшных историй для рассказа в темноте»

Студия Paramount запустила в разработку сиквел «Страшных историй для рассказа в темноте», первая часть которых вышла в 2019 году.
Игромания.ру 07:27
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%

Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.
Интерфакс 06:43
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Политика

Песков отреагировал на появление изображения Путина в храме Минобороны

Газета.Ru 06:15
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Общество

Скворцова не смогла назвать сроки выхода на плато по коронавирусу

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в ходе видеоконференции с депутатами Госдумы не назвала сроки выхода России на плато по заболеваемости коронавирусом ввиду быстро меняющейся ситуации, сообщил РИА Новости по итогам встречи первый зампред фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.
РИА Новости 07:40
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Политика

Великобритания отказалась от отсрочек по Brexit

«Правительство Великобритании отказалось от любых отсрочек окончательного выхода из состава европейского рынка, который намечен на 31 декабря 2020 года», — цитирует ТАСС Барнье.
Известия 07:55
Общество

Собянин попросил Минздрав направить студентов-медиков на практику

Мэр Москвы и зампред координационного совета по борьбе с коронавирусом Сергей Собянин поручил Минздраву и Министерству науки и высшего образования к началу следующей недели подготовить приказ о направлении на практику студентов четвертых и пятых курсов медвузов.
РИА Новости 08:09
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Происшествия

Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом

Вести.Ru 06:58
139
Политика

Грузия отзовет посла в Киеве, если Саакашвили займет пост на Украине

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что его страна отзовет посла в Киеве, если бывший грузинский президент Михаил Саакашвили станет вице-премьером Украины.
Газета.Ru 08:38
64
Игры

Sony планирует сделать Horizon Zero Dawn трилогией

News.ru 09:07
Политика

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
2,4K
Общество

Попова призвала не нарушать режим самоизоляции на майских праздниках

Ближайшие дни не являются основанием для того, чтобы начать нарушать требования, которые есть, это очевидно.
ТАСС 07:33
170
Общество

Роспотребнадзор считает развитие ситуации с коронавирусом позитивным

Анна Попова назвала позитивным развитие ситуации с коронавирусом в России.
Вечерний Мурманск 08:35
4
Интернет

В Telegram появятся групповые видеозвонки

Telegram анонсировал безопасные групповые видеозвонки, которые будут доступны в мессенджере в 2020 году.
Дождь 07:29
3
Здоровье

Режим самоизоляции предлагают ослабить для детей и беременных женщин

Врачи предлагают ослабить ограничительные меры для детей и беременных женщин.
News.ru вчера в 23:19
4
Политика

Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:31
626
Общество

Минобрнауки назвало дату начала нового учебного года

Напомним, что Минобрнауки с 16 марта рекомендовало вузам перейти на удаленное обучение, чтобы препятствовать распространению COVID-19.
RuNews24.ru 22 апреля в 06:22
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Происшествия

Жительницу Кубани объявили в розыск за помощь боевикам в Сирии

В городе Новокубанске Краснодарского края следователи возбудили уголовное дело в отношении 25-летней местной жительницы за участие в террористической деятельности.
Российская газета 07:50
1
Политика

Вашингтон счел коронавирус поводом для новых санкций

В чем США обвиняют Китай Американские власти впервые обвинили Китай в сокрытии масштабов эпидемии COVID-19 и летальности коронавируса в середине марта.
РБК 08:50
Происшествия

На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом

В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета вчера в 03:56
673
Политика

Донецк решили переименовать в Сталино в честь Ленина

«Исполком считает, что символом, характеризующим нашего великого вождя тов. Ленина — будет "сталь", и решил переименовать г. Юзовку — в город Сталино», — цитируют «Новости Донбасса» документ заседания Пленума Юзовского Окрисполкома от 8 марта 1924 года.
Новая газета 06:24
3
Происшествия

Москвич ударил пенсионерку за несоблюдение дистанции в магазине

Вести.Ru 06:10
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Технологии

Стартовало крупнейшее обновление Wi-Fi за 20 лет

Предполагается, что в США новые устройства получат возможность использовать Wi-Fi 6 ГГц в конце 2020 года.
RuNews24.ru 08:18
8
Происшествия

В жилом доме в Краснодаре произошел взрыв газа

РБК 08:35
10
Общество

Россиянам предоставят рекомендации по поведению на майских праздниках

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению граждан на майских праздниках в период самоизоляции на фоне коронавируса.
Газета.Ru 07:36
63
Здоровье

Украина побила антирекорд по числу заразившихся коронавиурсом

На Украине побит антирекорд по числу заразившихся коронавиурсом за сутки.
Lenta.ru вчера в 03:21
15
Общество

ВОЗ назвала девять российских вакцин перспективными

Всемирная организация здравоохранения включила девять российских разработок вакцин против коронавируса в перечень перспективных, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 02:07
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