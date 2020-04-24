Ростуризм сообщил, что экономика теряет 300 млрд рублей ежеквартально от отсутствия въездного туризма, пишет ТАСС. Причина «колоссальных убытков» – закрытие границ из-за ситуации с коронавирусом.

Экономика Набиуллина: раздача денег населению взорвет инфляцию Москва, 24 апреля 2020, 15:54 — REGNUM Раздача денег населению России приведет к резкому росту уровня инфляции. 12

Политика Горбачев назвал виновников срыва перестройки Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев. 2,6K

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Общество «Проект»: все факультеты МГУ объединят в 14 высших школ В начале апреля ректор МГУ Виктор Садовничий анонсировал реформу, согласно которой 40 факультетов, институтов и лабораторий вуза объединят в 14 высших школ.

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Происшествия В Москве погиб адвокат Мусатов, защищавший россиянина Винника Известный российский адвокат Тимофей Мусатов, защищавший арестованного в Греции россиянина Александра Винника, погиб в Москве в результате несчастного случая.

Общество В Алтайском крае вводятся новые ограничительные меры Губернатор Виктор Томенко подписал документ, в соответствии с которым вводятся изменения в Указ №44, в котором говорится о мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.