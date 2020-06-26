с чего всё началось

Ростуризм опубликовал список ограничений, которые сейчас действуют в при въезде в иностранные государства. Перечень размещен на сайте ведомства. Список включает в себя данные по 121 стране.

Ростуризм опубликовал список ограничений по въезду в зарубежные страны

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