Коронавирус
РБКРостуризм опубликовал список ограничений по въезду в зарубежные страны
Ростуризм опубликовал список ограничений, которые сейчас действуют в при въезде в иностранные государства. Перечень размещен на сайте ведомства. Список включает в себя данные по 121 стране.
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Российское Федеральное агентство по туризму опубликовало список стран, в которых действуют ограничения на въезд из-за границы в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.Газета.Ru15:05
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Ростуризм опубликовал действующие ограничения по въезду в зарубежные страны
Комсомольская правда15:23
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Кино
Робот впервые в истории кино сыграет главную роль в фильме
DailyShow.Ru 12:47
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31-летний мотоблогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области
Блогер Александр Diablo R1 погиб в ДТП. 31-летний молодой человек разбился на мотоцикле на автодороге Р-22 "Каспий" в Тамбовской области.
РЕН ТВ вчера в 16:54
Общество
Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России
Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
РИА Новости 12:10
Общество
Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию превысила 49,5%
Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ на 6:30 26 июня составила 49,51%, сообщил зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.
Москва 24 02:05
Экономика
«Газпром» понизит дивиденды за 2019 год на 8%
Акционеры "Газпрома" на годовом собрании приняли решение утвердить дивиденды за 2019 г. в размере 15,24 руб. на акцию, что на 8,24% ниже рекордных выплат за 2018 г. (16,61 руб. на акцию), говорится в сообщении компании.
ТАСС 07:23
Шоу-бизнес
Дело о разводе Пелагеи и Ивана Телегина суд рассмотрит 9 июля
9 июля будет рассмотрено дело по вопросу развода между хоккеистом из ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей.
RuNews24.ru 13:28
Футбол
«Монако» объявил об уходе шести футболистов
"Монако" объявил об уходе сразу группы игроков. Клуб покинули шесть футболистов, у которых завершился контракт или срок аренды.
Pravda.Ru вчера в 08:06
Политика
Минтранс РФ допустил возобновление международных авиаперевозок в июле
Международные авиаперевозки могут возобновиться в июле, допустил министр транспорта России Евгений Дитрих.
Вечерняя Москва 06:56
Общество
Россиянин Сергей Медведев признал вину в киберпреступлениях в суде США
Россиянин Сергей Медведев, обвиняемый в США в причастности к транснациональной преступной организации, признал себя виновным в окружном суде Невады.
RT на русском 17:52
Политика
Трамп подписал указ об уголовном наказании за порчу памятников
Президент США Дональд Трамп объявил о подписании указа, предусматривающего тюремный срок за разрушение памятников.
Коммерсантъ 19:25
Здоровье
В Пермском крае за сутки выявили 58 случаев коронавируса
В Пермском крае за минувшие сутки выявили еще 58 новых случаев заражения коронавирусом.
ВЕТТА 03:50
Шоу-бизнес
«Решение принято»: Певец Niletto сбрил свою знаменитую косичку
Певец Данил Прытков, который известен под псевдонимом Niletto, в микроблоге в Instagram опубликовал видео, на котором с помощью машинки для стрижки волос сбрил свою знаменитую косичку.
Дни24 вчера в 12:22
Технологии
Илон Маск назвал владельца Amazon Джеффа Безоса «подражателем»
Генеральный директор Tesla Илон Маск опубликовал в социальной сети Twitter сообщение, в котором назвал владельца Amazon Джеффа Безоса «подражателем».
Русская Планета 15:28
Наука
52 хомяка доказали эффективность масок от коронавируса
Исследователи провели опыт с 52 хомяками. 13 из них были заражены коронавирусом. Грызунов разделили на три пары групп.
Северный город 24 июня в 03:30
Кино
На Netflix удалили эпизод «Сообщества» из-за «блэкфейса»
Из Netflix удалили эпизод комедийного сериала «Сообщество» из-за «блэкфейса» — ситуации, в которой актёры носят грим темнокожего человека.
Игромания.ру 12:10
Общество
За сутки в Москве скончались 20 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались 20 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в пятницу.
Интерфакс 16:14
Космос
Десять лет наблюдений за Солнцем: НАСА выпустила часовой фильм
Экология Регионов вчера в 03:35
Общество
Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция
В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия 10:49
Общество
В Петербурге на параде нашли ветерана уровня Сталина и Жукова
Shraibikus News 16:16
Гаджеты
Восьмиядерный Intel Rocket Lake с графикой Gen12 Xe отметился в бенчмарке
Интересная особенность Rocket Lake состоит в том, что на одной подложке с собственно процессором, выполненным по 14-нм техпроцессу, будет расположен второй 10-нм графический чип Gen 12 Xe c 32 исполнительными блоками и частотой 1,15 ГГц.
3DNews 14:15
Футбол
«Интер» купит Хакими у «Реала» за 40 млн евро
Нерадзурри заплатят за 21-летнго марокканца 40 млн евро. С футболистом будет заключен контракт до июня 2022 года.
Sport24.ru 10:58
Экономика
KLM получила помощь правительства Нидерландов в размере 3,4 млрд евро
Как сообщалось ранее, Air France получила поддержку французского правительства в размере 7 млрд евро, включая прямой заем объемом 3 млрд евро.
Интерфакс 08:46
Экономика
МВФ ухудшил прогноз падения ВВП России в 2020 году до 6,6%
Обновленный прогноз МВФ пессимистичнее официальных российских оценок: ЦБ РФ ждет падения ВВП в 2020 году в диапазоне 4-6%, Минэкономразвития - на 5%.
Интерфакс 24 июня в 09:06
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили медалью
Участница парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Калининграде, потерявшая туфлю, но не сбившая строй, получила награду от командующего Балтфлотом адмирала Александра Носатова, заявил представитель флота Роман Мартов.
Политическая Экспертиза вчера в 09:15
Общество
Минтруд не поддержал идею выплат 10 тысяч рублей на детей 16 и 17 лет
Минтруд не поддержал идею распространить единовременную выплату в 10 тыс. рублей на детей 16 и 17 лет, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.
RT на русском 15:25
Происшествия
Один человек погиб и трое пострадали из-за стрельбы в Северной Осетии
В Пригородном районе Северной Осетии произошёл конфликт со стрельбой между группой граждан, в результате которого один человек погиб и ещё трое были госпитализированы, сообщила пресс-служба регионального МВД России.
RT на русском 18:22
Происшествия
Стали известны детали инцидента с машиной ФСО перед парадом Победы
REGNUM вчера в 05:28