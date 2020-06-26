Коронавирус

РБКРБКРостуризм опубликовал список ограничений по въезду в зарубежные страны

Ростуризм опубликовал список ограничений, которые сейчас действуют в при въезде в иностранные государства. Перечень размещен на сайте ведомства. Список включает в себя данные по 121 стране.
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с чего всё началось
Российское Федеральное агентство по туризму опубликовало
 список стран, в которых действуют ограничения на въезд из-за границы в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru15:05

Подробнее о событии

Ростуризм опубликовал действующие ограничения по въезду в зарубежные страны

Комсомольская правда15:23

Ростуризм опубликовал информацию по действующим в зарубежных странах ограничениях на въезд

Интерфакс16:36

Ростуризм опубликовал перечень ограничений при въезде в иностранные государства

ТАСС16:04

Ростуризм опубликовал ограничения по въезду в зарубежные страны

Известия15:29

Ростуризм опубликовал список ограничений по въезду в зарубежные страны

РБК17:47

Опубликованы действующие ограничения по въезду в зарубежные страны

Вечерняя Москва15:11

Ростуризм опубликовал список стран с ограничением на въезд

Газета.Ru15:05
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Общество

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно

Российская газета 09:53
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Наука

Ученые из Италии заявили, что коронавирус не передается комарами

В ходе исследования ученые выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2, переданный насекомому через зараженную кровь, не способен к дальнейшему размножению и передаче.
REGNUM 13:23
19
Общество

Руководитель «Руси сидящей» объявила о закрытии фонда

Руководитель проекта «Русь сидящая» Ольга Романова заявила о закрытии фонда с 26 июня, об этом она написала на своей странице в Facebook.
Ведомости 14:58
63
Общество

Ростуризм: С 1 июля туристов смогут принимать 67 регионов РФ

С 1 июля инфраструктура въездного туризма начнет работу в 67 регионах страны, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Российская газета 15:47
8
Общество

В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей

С 1 июля 2020 года в силу вступят три новых изменения для водителей, во первых это запрет на импорт праворульной техники категорий M2 и M3 — строительных машин, грузовиков с манипуляторами, микроавтобусов и пассажирских автобусов.
Ёлдаш 00:53
866
Происшествия

Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

РБК 14:38
632
Общество

На Аляске потребовали снести памятник главе русских поселений Баранову

Lenta.ru 12:13
266
Космос

Астронавты завершили выход в космос с МКС для замены электробатарей

Американские астронавты Крис Кэссиди и Роберт Бенкен завершили в пятницу выход в космос с борта Международной космической станции для замены водородно-никелевых батарей на новые литий-ионные.
ТАСС 13:41
Общество

Россия доложила ООН о ликвидации крайней нищеты

В документе говорится об успехах в ликвидации голода.
РИА Новости 13:29
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Армия и оружие

Су-30 подняли для перехвата самолетов-разведчиков США над Черным морем

Газета.Ru 16:59
183
Политика

Российский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях

Ведущий научный сотрудник института, кандидат филологических наук Ольга Северская в эфире радиостанции «Эхо Москвы», запись которого доступна на YouTube, заявила о найденной грамматической ошибке в бюллетенях.
Lenta.ru 14:01
1,6K
Общество

Общая явка на электронное голосование по Конституции превысила 52%

Общая явка на электронное голосование по поправкам к Конституции составляет 52,5%. Как сообщает РИА Новости, это следует из данных электронного штаба по наблюдению за электронным голосованием.
RT на русском 04:03
1,1K
Общество

Россиянин Сергей Медведев признал вину в киберпреступлениях в суде США

Россиянин Сергей Медведев, обвиняемый в США в причастности к транснациональной преступной организации, признал себя виновным в окружном суде Невады.
RT на русском 17:52
2
Интернет

Google выпустила новую версию приложения «Google Фото»

ИнфоСМИ 13:53
1
Здоровье

Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла

Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
UfaTime.ru 09:55
103
Футбол

ФК «Сочи» выступил с заявлением о матче с «Ростовом»

В пятницу вечером - буквально перед самым началом выездного поединка 24-го тура Российской премьер-лиги в Грозном против "Ахмата" - футбольный клуб выступил с официальным заявлением по поводу предыдущего скандального матча с "Ростовом".
Российская газета 11:24
4
Общество

Росэнергоатом опроверг сообщения о ЧП на АЭС на северо-западе России

Никаких отклонений от условий безопасной эксплуатации на атомных электростанциях на северо-западе России в июне не было, радиационная обстановка соответствовала нормальным значениям, сообщил РИА Новости официальный представитель концерна "Росэнергоатом" (оператора всех АЭС в РФ, входящего в госкорпорацию "Росатом").
РИА Новости 13:20
4
Политика

Трамп подписал указ о защите памятников в США

Президент США Дональд Трамп сообщил в пятницу, что подписал исполнительный указ о защите памятников, предусматривающий длительные тюремные сроки для вандалов.
ТАСС 18:03
Происшествия

Оправдан мужчина, признавшийся в насилии над полуторагодовалой дочкой

В Татарстане суд оправдал 27-летнего мужчину, признавшегося в сексуальном насилии над полуторагодовалой дочерью.
Вести.Ru 12:04
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Шоу-бизнес

Екатерина Климова стала еще моложе благодаря правильному макияжу

Как оказалось, профессиональный визажист преобразила ее до неузнаваемости, благодаря этому она помолодела лет на 20, отметили поклонники.
RuNews24.ru 02:00
18
Политика

В конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата

Палата представителей конгресса США в пятницу, 26 июня, проголосовала за предоставление столичному округу Колумбия статуса штата.
Известия 15:25
89
Футбол

Стал известен календарь сборной России по футболу в Лиге наций УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал расписание матчей группового этапа Лиги наций УЕФА.
Интерфакс-Спорт 12:26
Кино

На Netflix подали в суд за новый фильм о Шерлоке Холмсе

Лондон, 25 июня 2020, 16:34 — REGNUM Наследники Артура Конана Дойла подали в суд на Netflix за создание фильма «Энола Холмс».
REGNUM вчера в 09:34
Происшествия

На «смотрящего» за российским городом Валерика завели уголовное дело

В Вологде следователи возбудили уголовное дело на 42-летнего российского авторитета, «смотрящего» за регионом от воров в законе.
Lenta.ru 18:09
3
Политика

В конгресс США внесли смягченные санкции против «Северного потока — 2»

Девять американских конгрессменов от обеих партий подготовили законопроект об уточнении санкций против "Северного потока — 2" с более мягкими ограничениями.
РИА Новости 09:32
189
Игры

Появился список игр, оптимизированных для Xbox Series X

В случае Xbox Series X речь идёт о полной совместимости почти со всеми играми для всех поколений Xbox.
iXBT.com 12:16
Общество

Стриминговая платформа Twitch забанила Гая Dr Disrespect Бэйма

Стриминговая платформа Twitch забанила одного из самых популярных стримеров мира, 38-летнего Гая Dr Disrespect Бэйма.
Чемпионат 17:23
1
Общество

За сутки в Москве скончались 20 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались 20 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в пятницу.
Интерфакс 16:14
965
Общество

Microsoft анонсировала закрытие всех розничных магазинов

Корпорация Microsoft в рамках нового подхода к розничной торговле собирается закрыть все офлайн-магазины.
РБК 15:47
1
Армия и оружие

ВВС Израиля атаковали объекты ХАМАС в южной части Газы

Израильские истребители нанесли удары по объектам ХАМАС в южной части сектора Газа в ответ на обстрел, сообщила пресс-служба армии.
РИА Новости 17:44
2
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