с чего всё началось

Ростуризм опубликовал список ограничений, которые сейчас действуют в при въезде в иностранные государства. Перечень размещен на сайте ведомства. Список включает в себя данные по 121 стране.

Ростуризм опубликовал список ограничений по въезду в зарубежные страны

Общество Руководитель «Руси сидящей» объявила о закрытии фонда Руководитель проекта «Русь сидящая» Ольга Романова заявила о закрытии фонда с 26 июня, об этом она написала на своей странице в Facebook. 63

Общество В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей С 1 июля 2020 года в силу вступят три новых изменения для водителей, во первых это запрет на импорт праворульной техники категорий M2 и M3 — строительных машин, грузовиков с манипуляторами, микроавтобусов и пассажирских автобусов. 866

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Футбол ФК «Сочи» выступил с заявлением о матче с «Ростовом» В пятницу вечером - буквально перед самым началом выездного поединка 24-го тура Российской премьер-лиги в Грозном против "Ахмата" - футбольный клуб выступил с официальным заявлением по поводу предыдущего скандального матча с "Ростовом". 4

Общество Росэнергоатом опроверг сообщения о ЧП на АЭС на северо-западе России Никаких отклонений от условий безопасной эксплуатации на атомных электростанциях на северо-западе России в июне не было, радиационная обстановка соответствовала нормальным значениям, сообщил РИА Новости официальный представитель концерна "Росэнергоатом" (оператора всех АЭС в РФ, входящего в госкорпорацию "Росатом"). 4

Политика Трамп подписал указ о защите памятников в США Президент США Дональд Трамп сообщил в пятницу, что подписал исполнительный указ о защите памятников, предусматривающий длительные тюремные сроки для вандалов.

Футбол Стал известен календарь сборной России по футболу в Лиге наций УЕФА Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал расписание матчей группового этапа Лиги наций УЕФА.

Кино На Netflix подали в суд за новый фильм о Шерлоке Холмсе Лондон, 25 июня 2020, 16:34 — REGNUM Наследники Артура Конана Дойла подали в суд на Netflix за создание фильма «Энола Холмс».

Игры Появился список игр, оптимизированных для Xbox Series X В случае Xbox Series X речь идёт о полной совместимости почти со всеми играми для всех поколений Xbox.

Общество За сутки в Москве скончались 20 пациентов с коронавирусом В Москве скончались 20 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в пятницу. 965