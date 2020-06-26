с чего всё началось

Ростуризм опубликовал список ограничений, которые сейчас действуют при въезде в иностранные государства. Перечень размещен на сайте ведомства. Список включает в себя данные по 121 стране.

Ростуризм опубликовал список ограничений по въезду в зарубежные страны

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Технологии Apple ловит TikTok за сбором конфиденциальной информации Как только новая ОС будет выпущена, пользователи будут предупреждены всякий раз, когда приложение собирает конфиденциальную информацию. 2

Политика Посольство России сообщило об угрозах после публикации NYT о талибах Сотрудникам посольств России в Вашингтоне и Лондоне начали поступать угрозы после публикации New York Times (NYT) о якобы объявлении Россией награды за убийство военных США в Афганистане. 289

Общество Явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции превысила 70% Как сообщили в ЦИК, более 10 млн человек по всей России приняли участие в первый день голосования по поправкам к Конституции 25 июня, явка составила 9,2%. 1,5K

Общество Больных коронавирусом в Омской области стало на 75 больше Среди новых заболевших насчитывается 57 жителей Омска, по 3 жителя Таврического и Азовского районов, по 2 новых случая нашли в Саргатском, Одесском, Омском, Москаленском районах, по 1 заболевшему зарегистрировали в Седельниковском, Марьяновском, Калачинском и Крутинском районах. 12

Здоровье Женщина умерла в Тамбовской области от коронавируса На 27 июня 44 новых случая коронавируса выявили в Тамбовской области.

Политика Меркель предложила ЕС задуматься о мире без лидерства США В своем интервью, опубликованном сразу в нескольких европейских СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность новой геополитической реальности, в которой лидирующая роль не была бы за США. 542

Политика Володин: поправки к Конституции сделают Россию более конкурентной Москва, 26 июня 2020, 12:37 — REGNUM Решение, которое позволит президенту РФ Владимиру Путину избираться на новый срок, сделает Россию более конкурентной, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Общество Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 361

Общество В России за сутки выявлено 6800 заболевших коронавирусом За последние сутки в России зафиксировано рекордно низкое за последнее время количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 315

Армия и оружие Стал известен состав вооружения нового фрегата ВМС США По словам президента США Дональда Трампа, новый фрегат будет в 30 раз мощнее, чем представители предыдущего поколения американских боевых кораблей, передаёт ТАСС.

Общество Врач оценил угрозу заражения коронавирусом на курорте Крымский врач Антон Эльстер, лечивший первого больного с COVID-19 на полуострове, оценил вероятность инфицирования коронавирусом во время пляжного отдыха. 8

Политика В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС. 3,2K