Коронавирус
РБКРостуризм опубликовал список ограничений по въезду в зарубежные страны
Ростуризм опубликовал список ограничений, которые сейчас действуют при въезде в иностранные государства. Перечень размещен на сайте ведомства. Список включает в себя данные по 121 стране.
Читать в источнике
Оценить12
с чего всё началось
Российское Федеральное агентство по туризму опубликовало список стран, в которых действуют ограничения на въезд из-за границы в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.Газета.Ruвчера в 15:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 04:00, Ашберн
Общество
Названы тревожные симптомы после вакцинации от коронавируса
Как пояснил ученый, легкой реакцией организма на вакцину может считаться повышение температуры до 37,5 градуса, нормальной средней реакцией – до 38,5 градуса.
РИА Новости вчера в 20:50
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата самолётов США над Чёрным морем
Как заявили в Минобороны, 26 июня силы ПВО зафиксировали действия американских самолётов-разведчиков над нейтральными водами Чёрного моря, после чего было осуществлено их сопровождение российским истребителем.
RT на русском 01:16
Общество
За сутки в России выявили меньше 7 тысяч зараженных коронавирусом
За сутки в России выявили 6852 новых случая коронавируса, из них 750 - в Москве, 366 - в Подмосковье, передает Оперативный штаб.
MOS.news 03:52
Технологии
Apple ловит TikTok за сбором конфиденциальной информации
Как только новая ОС будет выпущена, пользователи будут предупреждены всякий раз, когда приложение собирает конфиденциальную информацию.
МИТ вчера в 05:47
Политика
Посольство России сообщило об угрозах после публикации NYT о талибах
Сотрудникам посольств России в Вашингтоне и Лондоне начали поступать угрозы после публикации New York Times (NYT) о якобы объявлении Россией награды за убийство военных США в Афганистане.
РБК вчера в 23:37
Общество
Явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции превысила 70%
Как сообщили в ЦИК, более 10 млн человек по всей России приняли участие в первый день голосования по поправкам к Конституции 25 июня, явка составила 9,2%.
RT на русском 03:19
Общество
Выделение средств для выплат на детей до 16 лет одобрило правительство
Выделение средств из резервного фонда Министерству финансов одобрило российское правительство.
Соловей.Инфо 03:27
Футбол
«Ювентус» разгромил «Лечче» в матче чемпионата Италии по футболу
Vprognoze.ru вчера в 21:52
Общество
Больных коронавирусом в Омской области стало на 75 больше
Среди новых заболевших насчитывается 57 жителей Омска, по 3 жителя Таврического и Азовского районов, по 2 новых случая нашли в Саргатском, Одесском, Омском, Москаленском районах, по 1 заболевшему зарегистрировали в Седельниковском, Марьяновском, Калачинском и Крутинском районах.
Город55.ру 03:37
Космос
SpaceX вновь перенесла запуск партии интернет-спутников Starlink
Интерфакс вчера в 17:32
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
В интернете появилась запись нападения 22-летнего рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК 25 июня в 18:03
Здоровье
Женщина умерла в Тамбовской области от коронавируса
На 27 июня 44 новых случая коронавируса выявили в Тамбовской области.
Kursk.com 02:10
Политика
Меркель предложила ЕС задуматься о мире без лидерства США
В своем интервью, опубликованном сразу в нескольких европейских СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность новой геополитической реальности, в которой лидирующая роль не была бы за США.
Коммерсантъ вчера в 22:22
Общество
ПФР разъяснил условия получения 3 тысяч рублей доплаты к пенсии
Новые условия индексации социальных выплат будут введены Пенсионным фондом России (ПФР) с 1 июля текущего года.
Политическая Экспертиза вчера в 10:04
Общество
Количество новых заразившихся коронавирусом в Петербурге остается на одном уровне. За сутки прибавилось 224 человека
За последние сутки в Петербурге выявили 224 новых случая заражения коронавирусом.
Фонтанка.Ру 03:49
Политика
Володин: поправки к Конституции сделают Россию более конкурентной
Москва, 26 июня 2020, 12:37 — REGNUM Решение, которое позволит президенту РФ Владимиру Путину избираться на новый срок, сделает Россию более конкурентной, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
REGNUM вчера в 05:37
Общество
В Калининградской области 27 июня запрещено продавать спиртное
В День молодёжи, который отмечается в субботу, 27 июня 2020 года, в Калининградской области запрещена розничная торговля алкоголем.
Русский Запад вчера в 10:34
Политика
В Кремле ответили на протест Японии из-за исследований в Охотском море
Ранее японская сторона направила российской представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
RT на русском вчера в 06:06
Экономика
Мост стоимостью 6 млрд рублей построят на севере Красноярского края
Компания предложила выполнить работы за 6,01 млрд рублей при начальной цене контракта в 7,198 млрд рублей.
Интерфакс вчера в 05:49
Общество
Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России
В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ вчера в 00:34
Общество
«Норникель» не позволил Сергею Митрохину вывезти из Норильска образцы загрязненной воды и почвы, которые он пытался отправить на экспертизу по просьбе «Новой газеты»
В Норильск депутат Митрохин прибыл сегодня утром, чтобы встретиться со специальными корреспондентами «Новой газеты» Еленой Костюченко и Юрием Козыревым, которые сейчас находятся в командировке в регионе.
Новая газета 02:40
Общество
В России за сутки выявлено 6800 заболевших коронавирусом
За последние сутки в России зафиксировано рекордно низкое за последнее время количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Planet Today вчера в 05:19
Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат медработникам
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении срока президентских выплат медицинским работникам.
RT на русском 03:02
Армия и оружие
Стал известен состав вооружения нового фрегата ВМС США
По словам президента США Дональда Трампа, новый фрегат будет в 30 раз мощнее, чем представители предыдущего поколения американских боевых кораблей, передаёт ТАСС.
News.ru вчера в 18:43
Экономика
В Краснодаре с 1 июля 2020 года подорожают услуги ЖКХ
Грядет очередное повышение тарифов ЖКХ. Уже с 1 июля в Краснодаре начнут по-новому рассчитывать стоимость коммунальных услуг.
Царьград 03:26
Общество
Врач оценил угрозу заражения коронавирусом на курорте
Крымский врач Антон Эльстер, лечивший первого больного с COVID-19 на полуострове, оценил вероятность инфицирования коронавирусом во время пляжного отдыха.
РИА Новости 02:11
Общество
Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»
Российская газета 02:56
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.
Газета.Ru 25 июня в 09:55
Происшествия
В деле об убийстве соратника Басаева появился еще один подозреваемый
Прокуратура и федеральное ведомство уголовной полиции Германии обнаружили еще одного возможного подозреваемого в убийстве в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили.
Lenta.ru вчера в 17:50