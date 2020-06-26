с чего всё началось

Ростуризм опубликовал список ограничений, которые сейчас действуют в при въезде в иностранные государства. Перечень размещен на сайте ведомства. Список включает в себя данные по 121 стране.

Ростуризм опубликовал список ограничений по въезду в зарубежные страны

Экономика Вкладчики изменили сберегательную тактику Вкладчики изменили сберегательную тактику О том, что портфель длинных рублевых вкладов снижается, а накопительных счетов в то же время растет, свидетельствует банковская отчетность за май. 10

Общество Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами. 3,1K

Общество Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет. 2,8K

Наука Создан способ борьбы с особо опасным раком с помощью взрывов Хотя современная иммунотерапия (например, СAR-T клеточная терапия) позволяет успешно бороться со многими онкологическими заболеваниями, она оказывается бесполезной при некоторых особо опасных разновидностях рака, а также оказывает токсическое воздействие на здоровые ткани, что приводит к серьезным осложнениям и, в некоторых случаях, к смерти пациента. 13

Общество В Ростовской области детские сады пока останутся закрытыми Ростов-на-Дону, 26 июня 2020, 19:23 — REGNUM В Ростовской области анонсировали очередное смягчение ограничительных мер, однако детские сады по-прежнему не смогут возобновить работу, передаёт ИА REGNUM. 35

Политика В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС. 3,2K

Политика Депутат Рады заявил о тайном меморандуме Украины и МВФ Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что украинские власти заключили с Международным валютным фондом (МВФ), помимо официального, тайный меморандум, предполагающий сокращение населения страны. 27

Происшествия Главу строительной компании нашли мертвым в Москве Бизнесмена Андрея Грудина обнаружили мертвым в Москве. Тело руководителя строительной компании нашли в офисе его фирмы в ночь на 27 июня. 16

Общество Coca-Cola приостанавливает рекламу в соцсетях из-за «расизма» Американская корпорация Coca-Cola на месяц приостанавливает рекламу в социальных сетях в знак протеста против отсутствия регулирования появляющихся публикаций «расистского» характера, заявил генеральный директор компании Джеймс Куинси. 31

Общество Суд США приговорил россиянина Буркова к девяти годам тюрьмы Суд в США приговорил россиянина Алексея Буркова к девяти годам тюрьмы за компьютерные преступления, сообщил корреспондент «РИА Новости» из зала суда. 28

Политика США из-за Гонконга ввели визовые санкции против китайских чиновников Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу объявил о введении визовых ограничений в отношении чиновников Коммунистической партии Китая (КПК) за "подрыв автономии" Гонконга. 4

Политика Пушков о словах Зеленского про Крым: Демагогия заменила политику Алексей Майшев / Известия Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, который ранее сказал, что Киев "вернет Крым и его жителей". 1

Политика В США призвали СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана Власти США представили на рассмотрение Совета Безопасности ООН резолюцию о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана, несмотря на оглашенные аргументы России против этого. 102

Здоровье Ирина Гехт рассказала, когда коронавирус уйдет из Челябинской области Как сообщила Ирина Гехт в эфире программы «Разворот» на «Челябинском эхе», новые случаи заболевания коронавирусом будут фиксировать в регионе до тех пор, пока не появится вакцина и не сформируется определенное число жителей с иммунитетом к COVID-19. 10

Игры Разработчики обнародовали новый трейлер видеоигры Cyberpunk 2077 На мероприятии Night City Wire польские разработчики из студии CD Projekt RED продемонстрировали очередной трейлер игры Cyberpunk 2077. 58

Гаджеты Пользователям рекомендуют выключать Bluetooth на смартфоне По словам старшего инженера-программиста по цифровой безопасности компании Avast Войтеха Бочека, на короткий промежуток времени Bluetooth переходит в режим обнаружения, чтобы пользователь мог по сети найти и подключиться к другому устройству, эта возможность повышает риск подключения к гаджету злоумышленников. 79

Политика Минск запросил информацию у Швейцарии о «счёте» сына Лукашенко Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что власти официально запросили у Швейцарии информацию о якобы счёте сына Александра Лукашенко на $840 млн. 1