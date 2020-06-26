Коронавирус
РБКРостуризм опубликовал список ограничений по въезду в зарубежные страны
Ростуризм опубликовал список ограничений, которые сейчас действуют в при въезде в иностранные государства. Перечень размещен на сайте ведомства. Список включает в себя данные по 121 стране.
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с чего всё началось
Российское Федеральное агентство по туризму опубликовало список стран, в которых действуют ограничения на въезд из-за границы в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.Газета.Ruвчера в 15:05
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Экономика
Вкладчики изменили сберегательную тактику
Вкладчики изменили сберегательную тактику О том, что портфель длинных рублевых вкладов снижается, а накопительных счетов в то же время растет, свидетельствует банковская отчетность за май.
Коммерсантъ 25 июня в 15:22
Общество
Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России
Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
РИА Новости вчера в 12:10
Авто
С 1 июля в России активируют ряд изменений для водителей
С 1 июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов.
Газета.Ru вчера в 04:19
Происшествия
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБК вчера в 14:38
Общество
Кому в России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии
Значительная категория россиян пенсионного возраста уже с 1 июля может рассчитывать на прибавку к пенсии, которая составит до 3,5 тысяч рублей.
ФАН вчера в 13:43
Культура
В «Симпсонах» отказались озвучивать цветных персонажей белыми актерами
Продюсеры сериала «Симпсоны» заявили, что впредь белые актеры не будут озвучивать цветных персонажей.
РБК вчера в 23:51
Общество
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет
Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет.
Интерфакс вчера в 16:36
Наука
Создан способ борьбы с особо опасным раком с помощью взрывов
Хотя современная иммунотерапия (например, СAR-T клеточная терапия) позволяет успешно бороться со многими онкологическими заболеваниями, она оказывается бесполезной при некоторых особо опасных разновидностях рака, а также оказывает токсическое воздействие на здоровые ткани, что приводит к серьезным осложнениям и, в некоторых случаях, к смерти пациента.
Lenta.ru 25 июня в 09:47
Общество
В Ростовской области детские сады пока останутся закрытыми
Ростов-на-Дону, 26 июня 2020, 19:23 — REGNUM В Ростовской области анонсировали очередное смягчение ограничительных мер, однако детские сады по-прежнему не смогут возобновить работу, передаёт ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 12:23
Футбол
Зенит — Крылья Советов 2:1
В матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» на своём поле обыграл самарские «Крылья Советов».
RT на русском вчера в 15:27
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.
Газета.Ru 25 июня в 09:55
Политика
Депутат Рады заявил о тайном меморандуме Украины и МВФ
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что украинские власти заключили с Международным валютным фондом (МВФ), помимо официального, тайный меморандум, предполагающий сокращение населения страны.
RT на русском вчера в 21:59
Происшествия
Главу строительной компании нашли мертвым в Москве
Бизнесмена Андрея Грудина обнаружили мертвым в Москве. Тело руководителя строительной компании нашли в офисе его фирмы в ночь на 27 июня.
Известия 00:38
Общество
Coca-Cola приостанавливает рекламу в соцсетях из-за «расизма»
Американская корпорация Coca-Cola на месяц приостанавливает рекламу в социальных сетях в знак протеста против отсутствия регулирования появляющихся публикаций «расистского» характера, заявил генеральный директор компании Джеймс Куинси.
RT на русском 00:30
Общество
Суд США приговорил россиянина Буркова к девяти годам тюрьмы
Суд в США приговорил россиянина Алексея Буркова к девяти годам тюрьмы за компьютерные преступления, сообщил корреспондент «РИА Новости» из зала суда.
Ведомости вчера в 12:16
Политика
США из-за Гонконга ввели визовые санкции против китайских чиновников
Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу объявил о введении визовых ограничений в отношении чиновников Коммунистической партии Китая (КПК) за "подрыв автономии" Гонконга.
Интерфакс вчера в 13:40
Армия и оружие
Бомбардировщики B-21 смогут прорвать оборону С-400
Piter.tv вчера в 02:07
Политика
Пушков о словах Зеленского про Крым: Демагогия заменила политику
Алексей Майшев / Известия Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, который ранее сказал, что Киев "вернет Крым и его жителей".
РЕН ТВ вчера в 16:34
Политика
В США призвали СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана
Власти США представили на рассмотрение Совета Безопасности ООН резолюцию о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана, несмотря на оглашенные аргументы России против этого.
Страна Советов on-line вчера в 13:42
Здоровье
Ирина Гехт рассказала, когда коронавирус уйдет из Челябинской области
Как сообщила Ирина Гехт в эфире программы «Разворот» на «Челябинском эхе», новые случаи заболевания коронавирусом будут фиксировать в регионе до тех пор, пока не появится вакцина и не сформируется определенное число жителей с иммунитетом к COVID-19.
Эхо Москвы в Челябинске вчера в 09:40
Игры
Разработчики обнародовали новый трейлер видеоигры Cyberpunk 2077
На мероприятии Night City Wire польские разработчики из студии CD Projekt RED продемонстрировали очередной трейлер игры Cyberpunk 2077.
Общественная служба новостей 25 июня в 19:31
Общество
В Калининградской области 27 июня запрещено продавать спиртное
В День молодёжи, который отмечается в субботу, 27 июня 2020 года, в Калининградской области запрещена розничная торговля алкоголем.
Русский Запад вчера в 10:34
Гаджеты
Пользователям рекомендуют выключать Bluetooth на смартфоне
По словам старшего инженера-программиста по цифровой безопасности компании Avast Войтеха Бочека, на короткий промежуток времени Bluetooth переходит в режим обнаружения, чтобы пользователь мог по сети найти и подключиться к другому устройству, эта возможность повышает риск подключения к гаджету злоумышленников.
Главный региональный 25 июня в 16:23
Армия и оружие
Литовкин рассказал, чем Россия может ответить на переброску войск США к своей границе
Президент США Дональд Трамп назвал переброску войск в Польшу мощным сигналом для России.
Политическая Экспертиза вчера в 11:19
Происшествия
Последний вор в законе: взлет и падение криминального авторитета из Коми
В Республике Коми судят Юрия Пичугина, известного вора в законе. За свою криминальную карьеру он успел совершить множество преступлений.
Pro Город Сыктывкар 25 июня в 11:24
Политика
Минск запросил информацию у Швейцарии о «счёте» сына Лукашенко
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что власти официально запросили у Швейцарии информацию о якобы счёте сына Александра Лукашенко на $840 млн.
News.ru вчера в 09:10
Происшествия
На Колыме медведь загрыз геолога
Медведь напал на геолога в Омсукчанском округе Колымы, мужчина погиб, следователи вылетели на вертолете к месту инцидента, сообщает в субботу УМВД России по региону.
РИА Новости 02:01
Шоу-бизнес
Личный фотограф Аллы Пугачевой показал снимок певицы в купальнике
Роман Родин показал поклонникам не «всплывавший» ранее архивный снимок 71-летней Аллы Пугачевой, облаченной в закрытый купальник.
Дни24 25 июня в 14:00
Армия и оружие
Неожиданный маневр российских ПВО в Сирии заставил Турцию дрожать
Вечерний курьер вчера в 01:59
Шоу-бизнес
Дело о разводе Пелагеи и Ивана Телегина суд рассмотрит 9 июля
9 июля будет рассмотрено дело по вопросу развода между хоккеистом из ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей.
RuNews24.ru вчера в 13:28