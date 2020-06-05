Политика
Вести.RuРостуризм передан в прямое подчинение правительства РФ
Президент России Владимир путин подписал указ, в соответствии с которым Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) передано из ведения Министерства экономического развития РФ под прямое руководство правительства РФ.
Читать в источнике
Оценить48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 20:39, Ашберн
Кино
Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов
Газета.Ru 10:50
Авто
JAC раскрыл комплектацию электрокара JAC iEV7S для России
Китайская компания JAC выведет на российский рынок новый электрический хэтчбек JAC iEV7S в августе 2020 года.
Автоновости дня вчера в 05:39
Политика
Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ
Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru вчера в 16:53
Экономика
Коронавирус отбросил беднейшую страну Европы в 1990-е
Пандемия коронавируса отбросила Болгарию, которая является беднейшей страной Европы, в 1990-е годы.
Lenta.ru 20:01
Общество
Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия
Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM 07:42
Энергетика
Минск направил письмо «Газпрому» с предложениями по поставкам газа
Минэнерго Белоруссии направило письмо "Газпрому" с предложениями условий поставок газа в республику в 2020 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства.
Газета.Ru 02:52
Единоборства
Олейник предупредил Волкова о грязных приёмах Блейдса
Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник поделился ожиданиями от предстоящего поединка Александра Волкова и Кёртиса Блейдса.
Чемпионат 07:05
Киберспорт
EA Play и летний фестиваль в Steam также отложили
Беспорядки в США и Европе продолжают становиться причиной новых переносов: на этот раз EA отложила конференцию EA Play, а Valve — летний фестиваль в Steam.
Игромания.ру 17:36
Шоу-бизнес
Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет
Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor 05:19
Авто
Toyota презентовала обновленный внедорожник Toyota Fortuner
Компания Toyota представила обновленный Toyota Fortuner.
Автоновости дня вчера в 01:24
Общество
Sina (Китай): в чем секрет успеха русских колбас? Чем они лучшие китайских? Почему китайцы так сильно их расхваливают? (Sina.com)
Будучи «воинственным народом», русские готовят колбасы гораздо большего размера, чем мы обычно встречаем.
ИноСМИ 17:23
Политика
Внешние границы ЕС останутся закрытыми до 1 июля — еврокомиссар
Министры внутренних дел стран-членов ЕС достигли общей договоренности о том, что закрытие внешних границ Евросоюза будет продлено до 1 июля, отметила также еврокомиссар.
REGNUM 09:15
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Общество
Мурашко пообещал сделать прививку от коронавируса с выпуском вакцины
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко пообещал сделать прививку от коронавируса после того, как появится вакцина.
RT на русском 14:04
Происшествия
Два человека пострадали в результате стрельбы в Кизляре
В центральной городской больнице Кизляра сообщили, что пострадавшие прооперированы.
ТАСС 18:23
Политика
Захарова прокомментировала заявление японского политолога о Курилах
В статье для Wedge Infinity политолог пишет, что хотя японский МИД в ежегодном докладе "Синяя книга дипломатии" и указал, что острова южной группы Курильского архипелага входят в состав Японии, не прозвучало уточнение, какие именно острова имеются в виду - Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан или только два последних.
Газета.Ru 13:16
Общество
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 11:48
Авто
Кладбище прокатных машин. Куда исчезли автомобили каршеринга
В Лос-Анджелесе огромные стоянки решили приспособить для временного размещения прокатных машин и автомобилей каршеринга.
AutoNews вчера в 11:59
Политика
Трамп заявил, что ограничения из-за коронавируса в США пора отменять
Дональд Трамп заявил, что ограничения из-за коронавируса в США пора отменять.
Эхо Москвы 12:04
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 19:08
Происшествия
Причиной аварии в Норильске могла стать изношенность оборудования
Названа еще одна причина аварии в Норильске, результатом которой стал разлив топлива.
Вести.Ru 15:24
Политика
ЕС надеется, что Борис Джонсон решит вопрос со сделкой по Брексит
Европейский Союз пытается убедить премьер-министр Бориса Джонсона прийти к соглашению по Брексит к концу этого месяца, так как в ином случае Великобритания выйдет из политического блока без торговой сделки.
Век вчера в 04:22
Экономика
Акции авиакомпаний США выросли на десятки процентов. Что происходит
Инвесторы покупают акции авиакомпаний на фоне высоких ожиданий восстановления спроса на внутренних и внешних рейсах.
РБК 13:27
Авто
Ford, Peugeot и Honda заставили работать без масла в моторе
Car.ru вчера в 05:30
Общество
Место разлива топлива в Норильске обработали сорбентом
На ТЭЦ-3 в Норильске были проведены работы по обработке поверхности, на которой произошёл разлив дизельного топлива.
Pravda.Ru 02:58
Общество
Экс-глава MI6 заявил, что коронавирус создан в лаборатории
Экс руководитель британской разведки MI6 Ричард Дирлав сообщил, что китайский коронавирус был искусственно создан в лаборатории Уханя и распространился из-за стечения некоторых обстоятельств.
Evo-rus.com 11:08
Футбол
Модрич рассказал, как Моуринью и Роналду едва не подрались
Полузащитник «Реала» Лука Модрич поделился воспоминаниями инцидента, произошедшего по ходу победного матча на Кубок Испании, когда бывший лидер мадридцев Криштиану Роналду и экс-главный тренер Жозе Моуринью в резкой форме попытались выяснить отношения.
Матч ТВ 19:51
Спорт
Австралийская гонщица ушла из спорта и стала порноактрисой
Как рассказала 25-летняя гонщица, она очень мало зарабатывала на гонках, поэтому и решила уйти в порноактрисы.
Discover24 12:33