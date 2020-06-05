Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Федерального агентства по туризму от министерства экономического развития в прямое подчинение правительству, агентству передаются функции надзора за туроператорами, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Здоровье Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений коронавируса Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение на препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира») для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. 29

Кино Скончался артист Михаил Кокшенов Сегодня, 5 июня, на 84-м году жизни умер народный артист Михаил Кокшенов. 1,5K

Политика Путин поручил правительству создать базу генетической информации Москва, 6 июня 2020, 11:08 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил главе правительства России Михаилу Мишустину и директору «Курчатовского института» Александру Благову создать в стране национальную базу генетических данных. 1,2K

Политика МИД России отреагировал на высылку двух дипломатов из Чехии МИД России назвал высылку Чехией двух дипломатов недружественным шагом, пообещав учесть действия Праги при формировании российской линии в отношении республики. 1,2K

Общество Умерла журналистка Юлия Норкина Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru. 2,1K

Здоровье В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект. 814

Религия Православные отмечают родительскую субботу В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших. 154

Авто Названы все изменения обновленного Lada Largus По словам источника, который непосредственно связан с производством и тестами автомобиля, LADA Largus FL (Facelift) получит новые передние крылья, капот и бампер с противотуманными фарами, другую решетку радиатора с большой эмблемой ладьи и фары от актуального Renault Logan. 32

Общество Платошкина отправили под домашний арест Суд отправил лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина под домашний арест сроком на два месяца, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР. 3,8K

Общество Прохоров заступился за Потанина после ЧП в Норильске Прохоров добавил, что глава «Норникеля» Владимир Потанин опытный руководитель и грамотный профессионал, который «найдет правильные решения, чтобы оперативно разрешить эту ситуацию и не допустить повторения подобных сценариев в будущем». 607

Общество Ургант спародировал ролик об усыновлении геями ребенка из детдома Телеведущий Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант» высмеял видеоролик, выпущенный «Федеральным агентством новостей» (РИА ФАН) об усыновлении геями ребенка из детского дома.

Происшествия Полицейские Баффало покинули спецподразделение в знак протеста В городе Баффало штата Нью-Йорк все полицейские группы быстрого реагирования покинули спецподразделение. Об этом сообщает телеканал WIVB. 87