Политика

РИА НовостиРИА НовостиРостуризм перешел в прямое подчинение правительству

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Федерального агентства по туризму от министерства экономического развития в прямое подчинение правительству, агентству передаются функции надзора за туроператорами, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Передача Ростуризма в правительство – долгожданное и необходимое для отрасли решение

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Ростуризм передан в прямое подчинение правительства РФ

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Путин подчинил Ростуризм напрямую правительству

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Ростуризм перешел в прямое подчинение правительству

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ТАССвчера в 19:22

Ростуризм перейдет в подчинение правительству

ГТРК Нижний Новгород03 июня в 01:00
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Здоровье

Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений коронавируса

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Общество

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"В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственные магазины с 8 июня", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 12:27
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Кино

Скончался артист Михаил Кокшенов

Сегодня, 5 июня, на 84-м году жизни умер народный артист Михаил Кокшенов.
Театрал вчера в 10:52
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Политика

Путин поручил правительству создать базу генетической информации

Москва, 6 июня 2020, 11:08 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил главе правительства России Михаилу Мишустину и директору «Курчатовского института» Александру Благову создать в стране национальную базу генетических данных.
REGNUM 04:08
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Здоровье

В Пермском крае до 15 июня продлили режим самоизоляции

Режим ограничительных мер в Пермском крае, введенных из-за эпидемии коронавируса, продлен до 15 июня.
Рифей-Пермь вчера в 07:47
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Общество

Суд запретил Варваре Карауловой покидать дом ночью до 2029 года

Девушку арестовали и приговорили к реальному сроку. В апреле 2019 года Караулову освободили условно-досрочно.
Snob.ru 04 июня в 12:07
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Политика

МИД России отреагировал на высылку двух дипломатов из Чехии

МИД России назвал высылку Чехией двух дипломатов недружественным шагом, пообещав учесть действия Праги при формировании российской линии в отношении республики.
RT на русском вчера в 13:28
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Космос

Астероид размером с три футбольных поля пролетит рядом с Землей 6 июня

Известия вчера в 18:33
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Здоровье

В Роспотребнадзоре назвали безопасными занятия спортом в масках

При занятиях спортом увеличивается интенсивность дыхания, увеличивается образования аэрозоля, который распространяется на большие расстояния.
Говорит Москва 04 июня в 08:44
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Происшествия

Скончался один из двойняшек, которых родители морили голодом

Один из младенцев-двойняшек, которых морили голодом собственные родители, скончался в больнице, сообщает Следком по Камчатскому краю.
Вести.Ru 04:48
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Общество

Умерла журналистка Юлия Норкина

Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru вчера в 05:22
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Здоровье

В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
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Общество

Первый танкер с американской нефтью для Белоруссии прибыл в порт Литвы

РИА Новости 01:42
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Общество

Соловьев прокомментировал уход своей соведущей Шафран

Взгляд.ру 03 июня в 07:51
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Армия и оружие

Северный флот станет пятой военно-административной единицей России

RT на русском вчера в 18:14
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Здоровье

Инфекционист заявил о неизбежности второй волны пандемии

Вероятность наступления второй волны пандемии коронавируса составляет 90%, убежден японский врач-инфекционист.
Газета.Ru 02:40
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Религия

Православные отмечают родительскую субботу

В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия вчера в 21:42
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Авто

Названы все изменения обновленного Lada Largus

По словам источника, который непосредственно связан с производством и тестами автомобиля, LADA Largus FL (Facelift) получит новые передние крылья, капот и бампер с противотуманными фарами, другую решетку радиатора с большой эмблемой ладьи и фары от актуального Renault Logan.
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Общество

Платошкина отправили под домашний арест

Суд отправил лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина под домашний арест сроком на два месяца, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР.
Накануне.Ru 04 июня в 13:47
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Общество

Прохоров заступился за Потанина после ЧП в Норильске

Прохоров добавил, что глава «Норникеля» Владимир Потанин опытный руководитель и грамотный профессионал, который «найдет правильные решения, чтобы оперативно разрешить эту ситуацию и не допустить повторения подобных сценариев в будущем».
Известия вчера в 06:18
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Общество

Ургант спародировал ролик об усыновлении геями ребенка из детдома

Телеведущий Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант» высмеял видеоролик, выпущенный «Федеральным агентством новостей» (РИА ФАН) об усыновлении геями ребенка из детского дома.
Lenta.ru вчера в 19:53
Происшествия

Полицейские Баффало покинули спецподразделение в знак протеста

В городе Баффало штата Нью-Йорк все полицейские группы быстрого реагирования покинули спецподразделение. Об этом сообщает телеканал WIVB.
Газета.Ru 00:13
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Общество

ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»

В последнее время резко увеличилось число обращений, связанных с перерасчетом пенсий. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России (ПРФ).
Газета.Ru 03:59
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Происшествия

В Иркутской области при пожаре погибли четверо детей

Четверо детей жили с ними, а еще пятеро были на воспитании у родственников.
Коммерсантъ вчера в 17:54
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Происшествия

В Норильске ПДК вредных веществ в воде превышена в 200 раз

BFM.ru 05:33
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Общество

Власти Пекина раздадут жителям $1,7 млрд на шопинг и рестораны

По данным агентства, правительство муниципалитета Пекина планирует выпустить ваучеры на общую сумму 12,2 млрд юаней ($1,7 млрд) для стимулирования потребления.
РБК 01:10
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Культура

В мультсериале «Царевны» появятся азиат и мулат

Авторы мультсериала «Царевны» добавили в картину героев-мальчиков — азиата по имени Ван Ли и мулата Васко.
Культуромания вчера в 09:49
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Общество

Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании

Известия вчера в 09:50
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Общество

Выход России на плато по коронавирусу сравнили с другими странами

Выход России на плато по коронавирусу произошел медленнее, чем в других странах.
Lenta.ru вчера в 18:40
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Здоровье

Ученые сочли препарат против изжоги средством для лечения коронавируса

Газета.Ru 01:58
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