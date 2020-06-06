Политика
РИА НовостиРостуризм перешел в прямое подчинение правительству
Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Федерального агентства по туризму от министерства экономического развития в прямое подчинение правительству, агентству передаются функции надзора за туроператорами, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Читать в источнике
Оценить66
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 23:43, Ашберн
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Кино
Сериал «Ковбой Бибоп» от Netflix не будет ремейком оригинального аниме
Народные новости вчера в 09:44
Религия
Православные отмечают родительскую субботу
В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия 21:42
Общество
В ПФР предупредили о новой схеме мошенничества с «перерасчётом пенсий»
Пенсионный фонд России (ПФР) отметил резкий рост случаев недобросовестных и мошеннических действий в отношении пожилых граждан, которым навязывают платные услуги за «перерасчёт пенсий».
RT на русском 22:25
Технологии
Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон
В совместной беседе эксперта агентства «Прайм» российским журналистам рассказали, как можно определить или заподозрить что ваш телефон прослушивается.
Evo-rus.com вчера в 10:05
Общество
В Находке разрешат прогулки и занятия спортом на улице малыми группами
Жителям Находкинского городского округа с 6 июня разрешается выходить на прогулки и заниматься спортом на улице группами не более двух человек с соблюдением социальной дистанции, сообщили в правительстве Приморского края.
RT на русском 21:45
Происшествия
Очевидец ЧП в Норильске рассказал о начале экокатастрофы
Infox.ru вчера в 06:04
Общество
Суд отправил Николая Платошкина под домашний арест
Басманный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следствия и направил оппозиционера Николая Платошкина под домашний арест сроком на два месяца.
СОРОКА вчера в 15:07
Общество
Куряне смогут наблюдать лунное затмение
Как рассказали в Курском планетарии, лунные затмения происходят в полнолуние, когда Земля оказывается на одной линии между Солнцем и Луной.
ТРК Сейм (Курск) 06:18
Общество
Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия
Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM 07:42
Общество
Путин потребовал доложить ему о неотложных мерах по ЧП в Норильске
RT на русском 07:27
Политика
Байден раскритиковал Трампа за упоминание Джорджа Флойда
Потенциальный кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден раскритиковал слова действующего главы государства Дональда Трампа, что погибший в результате действий полиции Джордж Флойд порадовался бы результатам американской экономики и росту занятости среди афроамериканцев.
РИА Новости 23:24
Общество
В Москве скончались 58 пациентов с коронавирусом
Газета.Ru 16:44
Космос
НАСА заключило контракт на жилой блок окололунной станции
НАСА заключило контракт стоимостью 187 миллионов долларов на создание пилотируемого модуля окололунной станции Gateway с компанией Orbital Science Corporation, сообщило ведомство.
РИА Новости 22:05
Общество
Суд запретил Варваре Карауловой покидать дом ночью до 2029 года
Девушку арестовали и приговорили к реальному сроку. В апреле 2019 года Караулову освободили условно-досрочно.
Snob.ru вчера в 12:07
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Иркутской области
Российская газета 18:53
Общество
Жителям Пекина раздадут ваучеры на 1,7 миллиарда долларов для покупок
О потребительских ваучерах для жителей Пекина сообщает агентство Bloomberg.
Новые Известия 14:47
Энергетика
Цена Brent поднялась выше $40 за баррель впервые почти за три месяца
Котировки нефти растут, цена Brent впервые за почти три месяца превысила отметку в $40 за баррель на признаках того, что страны ОПЕК+ вот-вот договорятся продлить ограничения по добыче.
Интерфакс 03 июня в 01:48
Здоровье
В Ростовской области выявлено еще 196 случаев заражения коронавирусом
Количество зараженных коронавирусной инфекцией в Ростовской области увеличилось до 5 753 человек.
DonDay-Волгодонск 04:24
Хоккей
Панарин: негодяи пытаются очернить меня, будто я не люблю свою родину
В нынешнем сезоне НХЛ Панарин принял участие в 95 играх, в которых записал в свой актив 32 гола и сделал 63 голевых паса.
Vprognoze.ru 22:23
Шоу-бизнес
Валерия заявила, что Шнуров попросил о помощи шоу-бизнесу
В ответ Валерия заявила, что Шнуров «напрасно очернил» Пригожина, потому что позже и сам заявил, что шоу-бизнесу нужна помощь.
ФАН 20:58
Футбол
Опубликован календарь матчей АПЛ до 2 июля
Британское интернет-издание The Independent опубликовало на своем сайте календарь матчей чемпионата Англии до 2 июля.
Спорт-Экспресс вчера в 16:27
Армия и оружие
Путин приравнял Северный флот к военному округу
Коммерсантъ 18:12
Общество
Чубайс направил личное поручительство в защиту главы РВК Повалко
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс обратился в суд с личным поручительством в защиту интересов главы Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко.
РБК 23:21
Кино
Умер советский актер Михаил Кокшенов
Наша Газета (г. Екатеринбург) 06:51
Шоу-бизнес
Бывшая жена Григорьева-Апполонова продает московскую квартиру
Бывшая жена музыканта Андрея Григорьева-Апполонова Мария продает трехкомнатную квартиру в центре Москвы.
Газета.Ru 06:54
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 19:08
Здоровье
В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru 15:37
Здоровье
Врач оценил вероятность второй волны коронавируса
Популярный в Японии врач-инфекционист Акихиро Сато оценил вероятность второй волны распространения коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 20:30
Политика
США анонсировали новые санкции против «Северного потока -2»
Деловое.ТВ вчера в 01:53