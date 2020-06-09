Путешествия

RT на русскомRT на русскомГлава Ростуризма рассчитывает на старт туристического сезона с 1 июля

«Очень рассчитываем, что начиная с 1 июля россияне смогут свободно путешествовать по нашей стране — безусловно, с соблюдением всех мер безопасности и предосторожностей», — приводит ТАСС слова Догузовой.
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Ростуризм ожидает начала полноценного курортного сезона с 1 июля

Коммерсантъ08:05

В Ростуризме рассчитывают на полноценный старт турсезона с 1 июля

Российская газета07:47

Ростуризм рассчитывает, что с 1 июля россияне смогут свободно путешествовать по стране

Интерфакс07:23

В Ростуризме понадеялись начать курортный сезон с 1 июля

Известия07:26

Глава Ростуризма рассчитывает на старт туристического сезона с 1 июля

RT на русском07:25

Ростуризм назвал дату начала полноценного курортного сезона в России

РИА Новости07:40

Глава Ростуризма рассчитывает на старт полноценного туристического сезона с 1 июля

ТАСС07:21
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Политика

В Германии готовы ответить США за действия против «Северного потока - 2»

В немецком бундестаге заявили, что готовы к разработке ответных мер, если США не прекратят преследовать проект газопровода "Северный поток - 2". Об этом рассказал "Известиям" депутат ФРГ от партии "Левые" Клаус Эрнст.
Газета.Ru 02:00
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Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
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Происшествия

В Кремле прокомментировали ДТП с участием Михаила Ефремова

РИА Новости 06:07
2,4K
Политика

В Мосгордуме могут рассмотреть вопрос о недоверии председателю

Депутаты Мосгордумы могут рассмотреть вопрос о недоверии ее председателю при поступлении соответствующего проекта постановления, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного парламента.
ТАСС 06:06
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Общество

Как предпринимателям уточнить ОКВЭД для получения поддержки?

После внесения изменений в официальные регистрационные документы субъектов все пострадавшие предприятия могут воспользоваться мерами поддержки в полном объеме.
Ступинская панорама вчера в 06:40
Экономика

В России предложили установить единые правила введения неналоговых платежей

Москва, 9 июня 2020, 07:42 — REGNUM Установить единые правила введения и изменения неналоговых платежей в России предложил глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин в письме статс-секретарю — замминистра финансов РФ Алексею Сазанову.
REGNUM 00:42
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Футбол

Балотелли не пустили на тренировку «Брешии»

По информации La Gazzetta dello Sport, во вторник Балотелли приехал на тренировку команды, но его туда не пустили.
Евро-футбол.ру 08:17
Кино

Режиссер хоррора «Другой» поставит следующих «Зловещих мертвецов»

Piter.tv 02:44
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Происшествия

В Краснодарском крае за сутки выявили 89 носителей коронавируса

Краснодар, 9 июня 2020, 11:13 — REGNUM 89 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщил 9 июня региональный оперативный штаб.
REGNUM 04:13
1,5K
Путешествия

Отдых в России может подорожать на 30%

Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
Коммерсантъ вчера в 23:25
3,1K
Происшествия

Экс-глава саратовского ГУ МЧС оправдан по делу о превышении полномочий

СаратовБизнесКонсалтинг 06:59
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Политика

Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции

"Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции", - констатировал Песков, заметив, что об этом свидетельствуют и социологические исследования.
Российская газета вчера в 06:24
3,5K
Политика

Песков оценил снятие ограничений в Москве

В Кремле не считают снятие ограничений в столице слишком стремительным.
Российская газета 06:36
14
Происшествия

Чемпион мира по хоккею Сушинский сообщил об обысках в его автосалоне

Президент клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" Максим Сушинский прокомментировал информацию о том, что сотрудники полиции проводят обыск в его доме и автосалоне, который ему принадлежит.
Газета.Ru 07:56
96
Общество

В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию приезжающих

Обязательную обсервацию для приезжающих в Крым из других регионов отменят с 15 июня.
Известия 08:36
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Гаджеты

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 получит магнитную зарядку

11 июня состоится презентация фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 5. В Сети одно за другим появляются рекламные изображения этого гаджета.
Shraibikus News 06:10
28
Политика

Украина не предоставила первичные данные с радаров по катастрофе MH17

Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) в 2014 году, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер в ходе судебного заседания.
РИА Новости 05:04
216
Политика

США предрекли глубокую депрессию при победе Байдена на выборах

При победе на грядущих президентских выборах наиболее вероятного кандидата от Демократической партии, бывшего вице-президента Джо Байдена, экономика США может оказаться в глубокой депрессии.
РЕН ТВ 08:33
Игры

Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5 на 11 июня

Японская компания Sony через свой аккаунт в Twitter объявила, что презентация игр для новой консоли PlayStation 5 состоится 11 июня 2020 года в 23:00 по мск.
Коммерсантъ вчера в 18:04
53
Футбол

В РФС признали ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России

«РФС признаёт, что в регламенте Олимп-Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка», — говорится в сообщении РФС в Twitter.
REGNUM 08:25
Происшествия

Ефремов может избежать тюрьмы за смертельное ДТП

Юристы считают, что виновнику смертельного ДТП могут помочь извинения перед родственниками погибшего и компенсация минимум в 5 миллионов рублей.
UsedCars.ru 07:56
15
Футбол

«Манчестер Сити» поборется с «Челси» за Чилвела

Помешать трансферу Чилвела может высокая стоимость футболиста: после продажи в «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра за 85 миллионов евро «Лестер» оценивает Чилвела примерно в такую же сумму.
Бомбардир.ру 07 июня в 16:37
Политика

Зеленский уклонился от ответа на вопрос, считает ли Бандеру героем

Президент Владимир Зеленский ушел от прямого ответа на вопрос, считает ли он националиста Степана Бандеру героем.
ТАСС 05:05
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Технологии

Игру в духе серии «Crash Bandicoot» можно забрать бесплатно в Steam

В Steam началась бесплатная раздача игры "Kao the Kangaroo Round 2", которая всем своим видом напоминает классическую серию игр "Crash Bandicoot".
SM News 07:19
Армия и оружие

ВВС США начали искать замену беспилотнику MQ-9 Reaper

Как заявил помощник министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Уилл Ропер, ВВС США рассматривает замену MQ-9 Reaper более дешевыми многоразовыми беспилотниками, которые "не жалко потерять".
Военное обозрение 08:08
Армия и оружие

Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»

РИА Новости вчера в 05:40
1,7K
Шоу-бизнес

Наташа Королева поделилась видео из бани

На днях популярная певица Наташа Королева порадовала своих поклонников в Instagram.
Bimru.ru вчера в 06:31
22
Общество

В ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается

Ситуация с распространением коронавируса в мире ухудшается, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Российская газета вчера в 15:13
1K
Армия и оружие

Турецкие ПВО не смогли остановить налет МиГ-29 в Идлибе

ВВС Сирии первый раз нанесли авиационные удары по базам террористов в провинциях Идлиб и Хама.
ИнфоСМИ вчера в 14:49
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Происшествия

В семье погибшего в аварии с Ефремовым произошла еще одна трагедия

В родном селе погибшего в пьяном ДТП с актером Михаилом Ефремовым Сергея Захарова рассказали о трагедии, произошедшей в его семье накануне, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 08:26
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