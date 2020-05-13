Коронавирус

Газета.RuГазета.RuРостуризм подготовит план поэтапного выхода отрасли из карантина

Ростуризм подготовит план по поэтапному выходу туристической отрасли из карантинных мер.
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Ростуризм пообещал новые требования для безопасности туристов

РБК05:50

Ключевых отельеров предложили добавить в список системообразующих предприятий

ТАСС05:50

План выхода туротрасли из кризиса будет включать налоговые льготы и поддержку инвесторов

Интерфакс04:56

План выхода туристической отрасли из карантина учтет новые требования безопасности

Известия05:18

Ростуризм подготовит план поэтапного выхода отрасли из карантина

Газета.Ru05:08

Туристической отрасли России готовят поэтапный план выхода из карантина

REGNUM05:35

Новые требования безопасности туристов включат в план выхода туротрасли из ограничительных мер

Агентство Москва04:51
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Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 07:20, Ашберн
Происшествия

В Чите ветер полностью сдул крышу с супермаркета

REGNUM 07:15
15
Общество

Минпросвещения перенесло сроки ЕГЭ

Минпросвещения решило перенести сдачу Единого госэкзамена в России с 8 июня на более поздний срок.
BFM.ru 06:21
396
Общество

Мурашко рассказал, когда появятся первые вакцины от коронавируса

По словам министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.
RT на русском 06:48
278
Общество

Жители 83 регионов России за сутки заболели коронавирусом

Всего за сутки в России выявлено 10 028 случаев заражения COVID-19. Новые пациенты есть в 83 регионах страны.
Pravda.Ru 03:56
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Экономика

Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал

Президент РФ Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.
РИА Новости 11 мая в 10:09
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Здоровье

В российских больницах зафиксировали 400 очагов коронавируса

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что 400 очагов коронавируса возникло в больницах, из-за чего туда опасаются приходить пациенты.
РИА Новости 06:39
Общество

На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 135 человек

Екатеринбург, 13 мая 2020, 11:05 — REGNUM В Свердловской области за последние сутки нашли новый коронавирус ещё у 135 человек.
REGNUM 04:05
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Происшествия

«Ленэнерго» обыскивают из-за пропажи миллионов на «Зенит Арене»

Стадион "Газпром Арена" (ранее "Зенит Арена") Дарья Драи © ИА REGNUM "Идут обыски", — лаконично сообщили в "Ленэнерго".
REGNUM 07:05
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Автоспорт

Феттель покинет Ferrari в конце года

Немецкий пилот Себастьян Феттель и команда Ferrari не будут продлевать контракт после сезона-2020, сообщается на сайте «Формулы-1».
Коммерсантъ вчера в 05:03
Здоровье

Свердловские власти обсудили поэтапный выход из режима ограничений

О поэтапном снятии ограничительных мер в Свердловской области сегодня шла речь на заседании губернатора Евгения Куйвашева и экспертного сообщества – врачей, эпидемиологов и специалистов Роспотребнадзора.
Телеканал ОТВ вчера в 11:21
7
Гаджеты

Главу Xiaomi поймали на использовании iPhone

NewInform 04:19
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Армия и оружие

Последние испытания вертолета Ми-28НМ пройдут до конца года

До конца года российский ударный вертолет пройдет государственные испытания, в ходе которых ему предстоит подтвердить свои летно-технические характеристики, а также провести стрельбы всем набором авиационных средств поражения.
Что происходит вчера в 13:26
3
Гаджеты

Intel представит новый восьмиядерный процессор Core i9-10885H

Представители американской корпорации, специализирующейся на производстве электронных устройств и компьютерных компонентов, презентуют процессор Core i9-10885H.
NewInform 06:44
3
Политика

Исполнительный директор «Нафтогаза» заявил о своем скором увольнении

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что его уволят из компании.
Известия 05:44
Здоровье

За сутки в Алтайском крае коронавирус выявлен еще у 38 человек

Оперштаб сообщил в понедельник, 11 мая о 38 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией, выявленных за минувшие сутки.
Kursk.com 11 мая в 01:35
201
Общество

Названы сроки создания эффективного препарата от коронавируса

Уже к осени 2020 года может появиться действующий препарат от COVID-19, заявили в лаборатории геномной инженерии МФТИ.
Газета.Ru 01:50
549
Общество

Россияне стали чаще умирать от употребления алкоголя

Число смертей от употребления алкоголя в РФ начало расти, можно подумать о повышении возраста продажи спиртного до 21 года, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
РИА Новости 07:08
1
Экономика

Минсельхоз США предсказал России один из крупнейших урожаев пшеницы

Урожай пшеницы в 2019 году составил 74,4 млн т. В конце апреля Минсельхоз сообщил о том, что Россия прекратила вывоз зерна за границу, так как выбрала нетарифную квоту на экспорт.
РБК 00:12
159
Общество

В Ярцеве продолжает расти число заражённых коронавирусом

В Ярцевском районе, где была зафиксирована вспышка коронавируса в доме престарелых, продолжает расти число зараженных.
Smolnarod.ru вчера в 04:46
236
Общество

Мурашко назвал число находящихся в стационарах пациентов с COVID-19

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что более 100 тыс. инфицированных коронавирусом пациентов находятся в стационарах.
Известия 05:44
4
Общество

В Уфе стали известны первые результаты проверки в социальном приюте

Уфа, 13 мая 2020, 11:02 — REGNUM Руководителя социального приюта в Уфе подозревают в некачественном подборе сотрудников учреждения, в котором был заснят оскорбляющий воспитанников ролик.
REGNUM 06:55
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Игры

Ремастер Mafia II готовится к выходу

Вчера 2K Games сделали новый пост в официальном твиттер-аккаунте Mafia, а сегодня появилась вторая запись со словом «Power».
The GEEK 11 мая в 12:53
21
Происшествия

Следствие отказалось переквалифицировать дело сестёр Хачатурян

Следственный комитет завершил дополнительное расследование дела сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, и отказался переквалифицировать их действия на необходимую оборону, на чем настаивала генеральная прокуратура.
Интерфакс 06:07
70
Общество

Жителям Саратовской области разрешили гулять по улице парами

Правительство Саратовской области опубликовало постановление, разрешающее горожанам прогулки и занятия спортом на свежем воздухе в условиях пандемии коронавируса.
Четвертая Власть вчера в 13:51
29
Общество

Лукашенко заявил о двукратном «снижении пневмоний» после парада 9 мая

Минск, 13 мая 2020, 13:38 — REGNUM Количество заболеваний пневмониями в Белоруссии сократилось в два раза после военного парада в Минске.
REGNUM 06:38
7
Общество

Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей

Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, изменения опубликованы на сайте кабмина.
Ведомости 04:51
4
Общество

В Госдуму внесли законопроект о расширении прав полицейских

В Государственную думу внесен правительственный законопроект, расширяющий права полицейских.
Коммерсантъ 04:16
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Политика

Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»

REGNUM 02:08
718
Экономика

Банки снизили уровень одобрения по кредитам до рекордного минимума

Российские банки в апреле одобрили лишь 20 процентов заявок на кредит, что стало минимумом с 2017 года, когда эксперты начали вести такую статистику.
РИА Новости 04:17
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Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
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