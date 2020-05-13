Ростуризм подготовит план по поэтапному выходу туристической отрасли из карантинных мер.

Общество Минпросвещения перенесло сроки ЕГЭ Минпросвещения решило перенести сдачу Единого госэкзамена в России с 8 июня на более поздний срок. 396

Общество Жители 83 регионов России за сутки заболели коронавирусом Всего за сутки в России выявлено 10 028 случаев заражения COVID-19. Новые пациенты есть в 83 регионах страны. 270

Экономика Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал Президент РФ Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса. 408

Здоровье В российских больницах зафиксировали 400 очагов коронавируса Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что 400 очагов коронавируса возникло в больницах, из-за чего туда опасаются приходить пациенты.

Автоспорт Феттель покинет Ferrari в конце года Немецкий пилот Себастьян Феттель и команда Ferrari не будут продлевать контракт после сезона-2020, сообщается на сайте «Формулы-1».

Здоровье Свердловские власти обсудили поэтапный выход из режима ограничений О поэтапном снятии ограничительных мер в Свердловской области сегодня шла речь на заседании губернатора Евгения Куйвашева и экспертного сообщества – врачей, эпидемиологов и специалистов Роспотребнадзора. 7

Армия и оружие Последние испытания вертолета Ми-28НМ пройдут до конца года До конца года российский ударный вертолет пройдет государственные испытания, в ходе которых ему предстоит подтвердить свои летно-технические характеристики, а также провести стрельбы всем набором авиационных средств поражения. 3

Общество Названы сроки создания эффективного препарата от коронавируса Уже к осени 2020 года может появиться действующий препарат от COVID-19, заявили в лаборатории геномной инженерии МФТИ. 549

Общество Россияне стали чаще умирать от употребления алкоголя Число смертей от употребления алкоголя в РФ начало расти, можно подумать о повышении возраста продажи спиртного до 21 года, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. 1

Экономика Минсельхоз США предсказал России один из крупнейших урожаев пшеницы Урожай пшеницы в 2019 году составил 74,4 млн т. В конце апреля Минсельхоз сообщил о том, что Россия прекратила вывоз зерна за границу, так как выбрала нетарифную квоту на экспорт. 159

Общество В Уфе стали известны первые результаты проверки в социальном приюте Уфа, 13 мая 2020, 11:02 — REGNUM Руководителя социального приюта в Уфе подозревают в некачественном подборе сотрудников учреждения, в котором был заснят оскорбляющий воспитанников ролик. 41

Игры Ремастер Mafia II готовится к выходу Вчера 2K Games сделали новый пост в официальном твиттер-аккаунте Mafia, а сегодня появилась вторая запись со словом «Power». 21

Происшествия Следствие отказалось переквалифицировать дело сестёр Хачатурян Следственный комитет завершил дополнительное расследование дела сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, и отказался переквалифицировать их действия на необходимую оборону, на чем настаивала генеральная прокуратура. 70

Общество Жителям Саратовской области разрешили гулять по улице парами Правительство Саратовской области опубликовало постановление, разрешающее горожанам прогулки и занятия спортом на свежем воздухе в условиях пандемии коронавируса. 29