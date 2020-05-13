Коронавирус
Газета.RuРостуризм подготовит план поэтапного выхода отрасли из карантина
Ростуризм подготовит план по поэтапному выходу туристической отрасли из карантинных мер.
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Общество
Путин анонсировал единовременные выплаты для семей с детьми
Президент предложил удвоить детские пособия, выплатить по пять тысяч рублей семьям с детьми младше трех лет и другие меры.
Пятый канал 11 мая в 09:56
Общество
«Победа» заявила о поэтапном возобновлении программы полётов по России
Лоукостер «Победа» поэтапно возобновляет программу полётов по России с 1 июня, сообщили в пресс-службе компании.
RT на русском 04:10
Шоу-бизнес
Джиган рассказал Тимати о лечении в рехабе: «Меня спасла жена»
Джиган вышел в прямой эфир в инстаграме с Тимати.
ОК! вчера в 15:59
Общество
Мишустин потребовал обеспечить своевременную выплату надбавок медикам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания по социально-экономическим вопросам потребовал обеспечить своевременную выплату надбавок медикам, ведущим борьбу с коронавирусом.
Пятый канал 05:38
Общество
Саратовскую чиновницу уволили за комментарий в соцсети
Лидию Бузовчук, исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельского района Саратовской области, уволили с поста после комментария о материальной помощи для семей с детьми, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 04:53
Космос
Орбитальный аппарат обнаружил доказательство древних рек на Марсе
С помощью камеры научного эксперимента высокого разрешения (HiRISE) на исследовательском орбитальном аппарате NASA «Mars», группа ученых во главе с Франческо Салезе, геологом из Утрехтского университета в Нидерландах, получила беспрецедентный вид крупным планом того, что когда-то было древней речной системой в Hellas Planitia – ударном кратере в южном полушарии Марса.
V-kosmose.com вчера в 08:17
Происшествия
Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу
Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
Интерфакс вчера в 08:14
Общество
Школьные экзамены в России могут приравнять к ЕГЭ и ОГЭ
ЕГЭ и ОГЭ не отменят, но Правительство России может приравнять к ним итоги школьных экзаменов.
Регион online 04:30
Здоровье
Почти 100 тысяч саратовских семей могут получить по 10 тысяч «детских»
Как и обычно, Надежда Матвеева рассказала о ситуации с распространением COVID-19 в мире и в России, а затем доложила о положении дел в Саратовской области.
Взгляд-инфо вчера в 05:27
Общество
Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, изменения опубликованы на сайте кабмина.
Ведомости 04:51
Происшествия
В России приостанавливается обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Москва, 13 мая 2020, 11:02 — REGNUM На территории России приостанавливается обращение аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом 13 мая сообщили в Росздравнадзоре.
REGNUM 04:02
Космос
Прототип Starship SN4 испытали под давлением 7,5 бар
Популярная механика вчера в 10:21
Происшествия
В Чите шквалистый ветер снес кровлю с нескольких домов и повалил деревья
Шквалистый ветер с порывами до 30 метров в секунду снес кровлю с нескольких домов в Чите в Забайкальском крае.
ТАСС 05:58
Общество
В Госдуму внесли законопроект о расширении прав полицейских
В Государственную думу внесен правительственный законопроект, расширяющий права полицейских.
Коммерсантъ 04:16
Экономика
Бизнес-центры предупредили о коллапсе из-за поправок об аренде
Собственники и управляющие коммерческой недвижимостью заявили о коллапсе в отрасли и в банковской сфере из-за законопроекта, который позволяет арендаторам в одностороннем порядке расторгать договор.
РБК вчера в 05:00
Политика
Володин предложил Мурашко выступать в Госдуме без маски
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил министру здравоохранения Михаилу Мурашко во время правчаса выступать с трибуны без медицинской маски, так как трибуна находится на удаленном расстоянии от других участников заседания.
РИА Новости 05:51
Общество
В Самарской области заболели коронавирусом еще 79 человек
В Самарской области подтверждено уже 1162 случая заболевания коронавирусом.
SamRU.ru 04:22
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
Политика
Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»
Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08
Игры
Навеки потеряна: новые скриншоты ранней и более мрачной версии Diablo III, которую Blizzard отменила
3DNews 05:06
Политика
Госдума перенесла второе чтение проекта о мерах поддержки бизнеса
Госдума перенесла на неделю рассмотрение во втором чтении законопроекта о новых мерах поддержки бизнеса в связи с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 05:36
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов
Официальный курс рубля снижается к доллару и евро. Об этом следует из данных Мосбиржи.
Газета.Ru вчера в 03:16
Общество
Минздрав России обещает вакцину от коронавируса к концу июля
Москва, 13 мая 2020, 13:00 — REGNUM Глава Минздрава Михаил Мурашко рассчитывает на появление вакцины к концу июля, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.
REGNUM 06:00
Общество
В Приморье спущен на воду первый российский танкер типа «Афрамакс»
На "Звезде" построят 10 танкеров типа "Афрамакс".
Российская газета вчера в 21:30
Авто
Новый Mercedes-Benz S-Class раскрыли до премьеры
Новый Mercedes-Benz S-Class серии W223, премьера которого ожидается до конца 2020 года, неожиданно разоблачили фотошпионы.
Автоновости дня вчера в 07:34
Политика
Антонов оценил послание военного атташе Украины ветеранам бывшего СССР
Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал направленное военным атташе Украины Борисом Кременецким послание проживающим в Соединённых Штатах ветеранам из бывшего СССР, в котором содержались нападки на Россию.
RT на русском 01:31
Общество
У саудовской нефти начались проблемы в США
Супертанкеры с саудовской нефтью, прибывающие к восточному побережью США, начали испытывать серьезные проблемы с разгрузкой, сообщает Bloomberg.
Lenta.ru 05:48
Политика
Кедми сообщил об угрозе военного конфликта между США и Китаем
Яков Кедми убежден, что подобные недружественные действия Америки обязательно приведут к ответным шагам со стороны КНР.
Военное дело 04:33