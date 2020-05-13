Коронавирус

Газета.RuГазета.RuРостуризм подготовит план поэтапного выхода отрасли из карантина

Ростуризм подготовит план по поэтапному выходу туристической отрасли из карантинных мер.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

План выхода туротрасли из кризиса будет включать налоговые льготы и поддержку инвесторов

Интерфакс04:56

Туристической отрасли России готовят поэтапный план выхода из карантина

REGNUM05:35

План выхода туристической отрасли из карантина учтет новые требования безопасности

Известия05:18

Ростуризм подготовит план поэтапного выхода отрасли из карантина

Газета.Ru05:08

Ростуризм пообещал новые требования для безопасности туристов

РБК05:50

Поэтапный выход из карантина будет включать новые требования безопасности для туристов

ТАСС04:54

Новые требования безопасности туристов включат в план выхода туротрасли из ограничительных мер

Агентство Москва04:51
Показать все источники
Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 06:11, Ашберн
Общество

Путин анонсировал единовременные выплаты для семей с детьми

Президент предложил удвоить детские пособия, выплатить по пять тысяч рублей семьям с детьми младше трех лет и другие меры.
Пятый канал 11 мая в 09:56
Общество

«Победа» заявила о поэтапном возобновлении программы полётов по России

Лоукостер «Победа» поэтапно возобновляет программу полётов по России с 1 июня, сообщили в пресс-службе компании.
RT на русском 04:10
53
Шоу-бизнес

Собчак рассказала о раздельном бюджете с Богомоловым

News.ru 04:18
3
Шоу-бизнес

Джиган рассказал Тимати о лечении в рехабе: «Меня спасла жена»

Джиган вышел в прямой эфир в инстаграме с Тимати.
ОК! вчера в 15:59
1
Общество

Мишустин потребовал обеспечить своевременную выплату надбавок медикам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания по социально-экономическим вопросам потребовал обеспечить своевременную выплату надбавок медикам, ведущим борьбу с коронавирусом.
Пятый канал 05:38
Общество

Саратовскую чиновницу уволили за комментарий в соцсети

Лидию Бузовчук, исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельского района Саратовской области, уволили с поста после комментария о материальной помощи для семей с детьми, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 04:53
4,9K
Космос

Орбитальный аппарат обнаружил доказательство древних рек на Марсе

С помощью камеры научного эксперимента высокого разрешения (HiRISE) на исследовательском орбитальном аппарате NASA «Mars», группа ученых во главе с Франческо Салезе, геологом из Утрехтского университета в Нидерландах, получила беспрецедентный вид крупным планом того, что когда-то было древней речной системой в Hellas Planitia – ударном кратере в южном полушарии Марса.
V-kosmose.com вчера в 08:17
Происшествия

Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу

Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
Интерфакс вчера в 08:14
523
Общество

Школьные экзамены в России могут приравнять к ЕГЭ и ОГЭ

ЕГЭ и ОГЭ не отменят, но Правительство России может приравнять к ним итоги школьных экзаменов.
Регион online 04:30
13
Здоровье

Почти 100 тысяч саратовских семей могут получить по 10 тысяч «детских»

Как и обычно, Надежда Матвеева рассказала о ситуации с распространением COVID-19 в мире и в России, а затем доложила о положении дел в Саратовской области.
Взгляд-инфо вчера в 05:27
Общество

Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей

Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, изменения опубликованы на сайте кабмина.
Ведомости 04:51
4
Происшествия

В России приостанавливается обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Москва, 13 мая 2020, 11:02 — REGNUM На территории России приостанавливается обращение аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом 13 мая сообщили в Росздравнадзоре.
REGNUM 04:02
579
Происшествия

Следствие отказалось переквалифицировать дело сестёр Хачатурян

Интерфакс 05:33
18
Космос

Прототип Starship SN4 испытали под давлением 7,5 бар

Популярная механика вчера в 10:21
Происшествия

В Чите шквалистый ветер снес кровлю с нескольких домов и повалил деревья

Шквалистый ветер с порывами до 30 метров в секунду снес кровлю с нескольких домов в Чите в Забайкальском крае.
ТАСС 05:58
9
Общество

В Госдуму внесли законопроект о расширении прав полицейских

В Государственную думу внесен правительственный законопроект, расширяющий права полицейских.
Коммерсантъ 04:16
1,6K
Экономика

Бизнес-центры предупредили о коллапсе из-за поправок об аренде

Собственники и управляющие коммерческой недвижимостью заявили о коллапсе в отрасли и в банковской сфере из-за законопроекта, который позволяет арендаторам в одностороннем порядке расторгать договор.
РБК вчера в 05:00
188
Политика

Володин предложил Мурашко выступать в Госдуме без маски

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил министру здравоохранения Михаилу Мурашко во время правчаса выступать с трибуны без медицинской маски, так как трибуна находится на удаленном расстоянии от других участников заседания.
РИА Новости 05:51
Общество

В Самарской области заболели коронавирусом еще 79 человек

В Самарской области подтверждено уже 1162 случая заболевания коронавирусом.
SamRU.ru 04:22
101
Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
2,7K
Политика

Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»

Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08
662
Игры

Навеки потеряна: новые скриншоты ранней и более мрачной версии Diablo III, которую Blizzard отменила

3DNews 05:06
Политика

Госдума перенесла второе чтение проекта о мерах поддержки бизнеса

Госдума перенесла на неделю рассмотрение во втором чтении законопроекта о новых мерах поддержки бизнеса в связи с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 05:36
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов

Официальный курс рубля снижается к доллару и евро. Об этом следует из данных Мосбиржи.
Газета.Ru вчера в 03:16
80
Общество

Минздрав России обещает вакцину от коронавируса к концу июля

Москва, 13 мая 2020, 13:00 — REGNUM Глава Минздрава Михаил Мурашко рассчитывает на появление вакцины к концу июля, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.
REGNUM 06:00
Общество

В Приморье спущен на воду первый российский танкер типа «Афрамакс»

На "Звезде" построят 10 танкеров типа "Афрамакс".
Российская газета вчера в 21:30
20
Авто

Новый Mercedes-Benz S-Class раскрыли до премьеры

Новый Mercedes-Benz S-Class серии W223, премьера которого ожидается до конца 2020 года, неожиданно разоблачили фотошпионы.
Автоновости дня вчера в 07:34
28
Политика

Антонов оценил послание военного атташе Украины ветеранам бывшего СССР

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал направленное военным атташе Украины Борисом Кременецким послание проживающим в Соединённых Штатах ветеранам из бывшего СССР, в котором содержались нападки на Россию.
RT на русском 01:31
3
Общество

У саудовской нефти начались проблемы в США

Супертанкеры с саудовской нефтью, прибывающие к восточному побережью США, начали испытывать серьезные проблемы с разгрузкой, сообщает Bloomberg.
Lenta.ru 05:48
9
Политика

Кедми сообщил об угрозе военного конфликта между США и Китаем

Яков Кедми убежден, что подобные недружественные действия Америки обязательно приведут к ответным шагам со стороны КНР.
Военное дело 04:33
74
Как работают Яндекс.Новости?
Главное