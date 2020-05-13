Ростуризм подготовит план по поэтапному выходу туристической отрасли из карантинных мер.

Общество Путин анонсировал единовременные выплаты для семей с детьми Президент предложил удвоить детские пособия, выплатить по пять тысяч рублей семьям с детьми младше трех лет и другие меры.

Общество Мишустин потребовал обеспечить своевременную выплату надбавок медикам Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания по социально-экономическим вопросам потребовал обеспечить своевременную выплату надбавок медикам, ведущим борьбу с коронавирусом.

Общество Саратовскую чиновницу уволили за комментарий в соцсети Лидию Бузовчук, исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельского района Саратовской области, уволили с поста после комментария о материальной помощи для семей с детьми, сообщает ТАСС. 4,9K

Космос Орбитальный аппарат обнаружил доказательство древних рек на Марсе С помощью камеры научного эксперимента высокого разрешения (HiRISE) на исследовательском орбитальном аппарате NASA «Mars», группа ученых во главе с Франческо Салезе, геологом из Утрехтского университета в Нидерландах, получила беспрецедентный вид крупным планом того, что когда-то было древней речной системой в Hellas Planitia – ударном кратере в южном полушарии Марса.

Происшествия Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки". 523

Здоровье Почти 100 тысяч саратовских семей могут получить по 10 тысяч «детских» Как и обычно, Надежда Матвеева рассказала о ситуации с распространением COVID-19 в мире и в России, а затем доложила о положении дел в Саратовской области.

Происшествия В России приостанавливается обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М» Москва, 13 мая 2020, 11:02 — REGNUM На территории России приостанавливается обращение аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом 13 мая сообщили в Росздравнадзоре. 579

Экономика Бизнес-центры предупредили о коллапсе из-за поправок об аренде Собственники и управляющие коммерческой недвижимостью заявили о коллапсе в отрасли и в банковской сфере из-за законопроекта, который позволяет арендаторам в одностороннем порядке расторгать договор. 188

Политика Володин предложил Мурашко выступать в Госдуме без маски Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил министру здравоохранения Михаилу Мурашко во время правчаса выступать с трибуны без медицинской маски, так как трибуна находится на удаленном расстоянии от других участников заседания.

Политика Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша» Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter. 662

Политика Госдума перенесла второе чтение проекта о мерах поддержки бизнеса Госдума перенесла на неделю рассмотрение во втором чтении законопроекта о новых мерах поддержки бизнеса в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Общество Минздрав России обещает вакцину от коронавируса к концу июля Москва, 13 мая 2020, 13:00 — REGNUM Глава Минздрава Михаил Мурашко рассчитывает на появление вакцины к концу июля, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.

Политика Антонов оценил послание военного атташе Украины ветеранам бывшего СССР Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал направленное военным атташе Украины Борисом Кременецким послание проживающим в Соединённых Штатах ветеранам из бывшего СССР, в котором содержались нападки на Россию. 3