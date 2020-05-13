Экономика
Газета.RuРостуризм подготовит план поэтапного выхода отрасли из карантина
Ростуризм подготовит план по поэтапному выходу туристической отрасли из карантинных мер.
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Общество
Павел Дуров закрыл блокчейн-проект TON
Плюс один +1 вчера в 14:05
Общество
Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Ростова» Павла Мамаева заявил, что второй кассационный суд общей юрисдикции направил дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на пересмотр в Мосгорсуд.
РБК 08:40
Общество
Глава СК поручил разобраться с увольнениями медиков под Владимиром
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться с нехваткой средств индивидуальной защиты для медиков в больницах Владимирской области и с их увольнениями после сюжета РЕН ТВ.
РЕН ТВ 04:58
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ
Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
REGNUM 01:14
Общество
Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с задачей
Ранее Владимир Путин предложил, что семьи с детьми от 3 до 15 лет с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей.
Вести.Ru 07:50
Происшествия
В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
Музыка
Гитару Курта Кобейна продадут на аукционе
Ревизор.ру вчера в 04:04
Общество
65 санаториев Сочи откроют 1 июня
Санатории Сочи ждут гостей с 1 июня. Принимать туристов будут 65 здравниц, которые имеют медицинскую лицензию.
НИА-Кубань 03:21
Общество
Экзамены для девятиклассников отменили
Обязательные экзамены по русскому языку и математике для девятиклассников в этом году отменены на фоне пандемии коронавируса.
BFM.ru 06:37
Общество
В Петербурге резко выросла заболеваемость пневмонией
Заболеваемость внебольничной пневмонией выросла в Петербурге в несколько раз, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов, выступая в Законодательном собрании с отчётом о деятельности правительства города за 2019 год.
DP.RU 04:46
Политика
В Литве раскритиковали Германию за позицию о виновниках Второй мировой
Депутат литовского Сейма от партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» Лауринас Касчюнас обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны.
Lenta.ru вчера в 10:07
Общество
В России во время изоляции стали чаще умирать от алкоголя
Число смертей от употребления алкоголя в период пандемии коронавируса и режима самоизоляции в России начало расти, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Коммерсантъ 07:58
Политика
Госдума приняла закон о дистанционном голосовании на выборах
Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла закон с поправками в избирательное законодательство о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно, а также сборе подписей избирателей за кандидата с использованием портала "Госуслуги".
РИА Новости 08:37
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети
В администрации района заявили, что на время проверки чиновницу отстранили, а в скором времени уволят.
РИА Новости 06:48
Общество
Минпросвещения рекомендовало провести выпускные в школах онлайн
«Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации и в целях избежания массовых скоплений людей Минпросвещения рекомендовало регионам проводить последние звонки и выпускные вечера виртуально в онлайн-режиме», — сказано в сообщении.
Известия 08:09
Общество
Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, изменения опубликованы на сайте кабмина.
Ведомости 04:51
Армия и оружие
В Китае восхитились прекрасно оснащенными войсками ПВО-ПРО России
Журналисты отметили, что в течение последних лет Россия не скрывает своих достижений в развитии противовоздушной и противоракетной обороны и демонстрирует отличное оснащение и подготовку данного рода войск.
Военное дело 03:45
Кино
Роберт Паттинсон рассказал о сложностях роли Бэтмена
Своими мыслями о причинах, побудивших сняться в фильме «Бэтмен», поделился исполнитель главной роли актер Роберт Паттинсон в интервью, опубликованном 12 мая в издании GQ.
ИА Красная Весна вчера в 14:16
Политика
В сенат США внесли проект о санкциях против Китая из-за коронавируса
В американский сенат был внесен проект закона "Об ответственности за COVID-19", который предусматривает введение санкционных мер против Китая из-за коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 00:25
Происшествия
В Красноярске жертв изнасилования обвинили в нарушении самоизоляции
Полиция Красноярска составила административные протоколы о нарушении режима самоизоляции в отношении двух девушек, ставших жертвами изнасилования.
Российская газета 06:06
Здоровье
Минздрав прокомментировал статью FT о смерти пациентов с коронавирусом
Министерство здравоохранения РФ прокомментировало публикацию британского издания Financial Times о смертности от коронавируса в России.
Live24 07:58
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют неоднородное лето
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что предстоящее лето в целом будет тёплым, с периодами потепления и потепления, передаёт «Российская газета».
Мой Брянск вчера в 06:27
Политика
Дмитрий Песков заболел коронавирусом
Ранее коронавирусом заразились трое чиновников из правительства России. В их числе премьер-министр Михаил Мишустин.
Муксун.fm вчера в 09:15
Происшествия
Хоккеист «Северстали» стал участником смертельного ДТП
Представитель форварда череповецкой "Северстали" Егора Морозова Игорь Масленников заявил, что хоккеист стал участником ДТП, в результате которого погиб велосипедист.
Газета.Ru 07:49
Политика
Путин отметил необходимость увеличить спрос на российские самолеты
Необходимо загрузить заказами российские авиастроительные заводы, повысив спрос на отечественные самолеты, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок.
РИА Новости 07:29
Общество
Хакеры пытались сорвать акцию «Бессмертный полк онлайн»
Список ip-адресов, с которых шли атаки, будет передан в Следственный комитет России, заявил 12 мая журналистам руководитель исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артём Хуторской.
REGNUM вчера в 07:54