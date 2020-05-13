с чего всё началось

Ростуризм подготовит план по поэтапному выходу туристической отрасли из карантинных мер.

Общество Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Ростова» Павла Мамаева заявил, что второй кассационный суд общей юрисдикции направил дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на пересмотр в Мосгорсуд.

Общество Глава СК поручил разобраться с увольнениями медиков под Владимиром Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться с нехваткой средств индивидуальной защиты для медиков в больницах Владимирской области и с их увольнениями после сюжета РЕН ТВ.

Политика Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. 3,1K

Общество Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с задачей Ранее Владимир Путин предложил, что семьи с детьми от 3 до 15 лет с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей. 723

Общество 65 санаториев Сочи откроют 1 июня Санатории Сочи ждут гостей с 1 июня. Принимать туристов будут 65 здравниц, которые имеют медицинскую лицензию. 777

Общество Экзамены для девятиклассников отменили Обязательные экзамены по русскому языку и математике для девятиклассников в этом году отменены на фоне пандемии коронавируса. 245

Общество В Петербурге резко выросла заболеваемость пневмонией Заболеваемость внебольничной пневмонией выросла в Петербурге в несколько раз, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов, выступая в Законодательном собрании с отчётом о деятельности правительства города за 2019 год. 95

Общество В России во время изоляции стали чаще умирать от алкоголя Число смертей от употребления алкоголя в период пандемии коронавируса и режима самоизоляции в России начало расти, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. 189

Политика Госдума приняла закон о дистанционном голосовании на выборах Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла закон с поправками в избирательное законодательство о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно, а также сборе подписей избирателей за кандидата с использованием портала "Госуслуги". 374

Общество Минпросвещения рекомендовало провести выпускные в школах онлайн «Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации и в целях избежания массовых скоплений людей Минпросвещения рекомендовало регионам проводить последние звонки и выпускные вечера виртуально в онлайн-режиме», — сказано в сообщении.

Армия и оружие В Китае восхитились прекрасно оснащенными войсками ПВО-ПРО России Журналисты отметили, что в течение последних лет Россия не скрывает своих достижений в развитии противовоздушной и противоракетной обороны и демонстрирует отличное оснащение и подготовку данного рода войск. 4

Кино Роберт Паттинсон рассказал о сложностях роли Бэтмена Своими мыслями о причинах, побудивших сняться в фильме «Бэтмен», поделился исполнитель главной роли актер Роберт Паттинсон в интервью, опубликованном 12 мая в издании GQ.

Общество В Гидрометцентре прогнозируют неоднородное лето Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что предстоящее лето в целом будет тёплым, с периодами потепления и потепления, передаёт «Российская газета». 435

Политика Дмитрий Песков заболел коронавирусом Ранее коронавирусом заразились трое чиновников из правительства России. В их числе премьер-министр Михаил Мишустин. 9,3K

Происшествия Хоккеист «Северстали» стал участником смертельного ДТП Представитель форварда череповецкой "Северстали" Егора Морозова Игорь Масленников заявил, что хоккеист стал участником ДТП, в результате которого погиб велосипедист. 1

Политика Путин отметил необходимость увеличить спрос на российские самолеты Необходимо загрузить заказами российские авиастроительные заводы, повысив спрос на отечественные самолеты, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок. 7