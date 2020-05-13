с чего всё началось

Ростуризм подготовит план по поэтапному выходу туристической отрасли из карантинных мер.

Политика NYT уверена в достоверности материала о коронавирусе в России Ранее в The New York Times и Financial Times появились материалы, утверждающие, что реальная статистика по коронавирусу в России может превышать официальные данные. 1K

Футбол Клопп сделал выбор между Месси и Роналду Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сделал выбор между португальским нападающим туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду и аргентинским форвардом "Барселоны" Лионелем Месси, передает Freekickerz.

Гаджеты В России стартуют продажи мощных и дешевых смартфонов, «убийц» Xiaomi В российских магазинах появились новые смартфоны Realme 6 и Realme 6 Pro, которые выступают конкурентами популярным китайским гаджетам бренда Xiaomi: Redmi Note 9 Pro и 9 Pro Max.

Политика Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах. 4,9K

Биатлон СБР допустил ошибки в документации при согласовании тренеров сборных Глава СБР Владимир Драчёв заявил, что организация допустила ошибки в документах при согласовании тренеров сборных России с Министерством спорта.

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 1,1K

Политика Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. 3,6K

Общество Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны 11 мая произвело положительное впечатление на 75% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 164

Общество Сбербанк продлил обслуживание банковских карт с истекшим сроком «С 13 мая по картам, срок действия которых истёк в период с марта 2020 по настоящее время, клиентам банка будут доступны следующие операции: снятие наличных в банкоматах Сбербанка, оплата покупок с использованием чипа и ввода ПИН-кода (при наличии технической возможности в торговой точке) и пополнение карт в банкоматах Сбербанка», — говорится в пресс-релизе. 6

Общество Выпускникам разрешат выбирать количество предметов ЕГЭ Выпускники российских школ в 2020 году смогут сдать столько экзаменов, сколько им необходимо для поступления в выбранное высшее учебное заведение. 986

Общество Академик рассказал о «военном» сценарии вакцинации от коронавируса Вакцинация от коронавируса в России может пойти по "военному пути", заявил академик РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации Сергей Колесников в интервью "Парламентской газете". 327

Политика На Украине рассказали о новом обмане со стороны МВФ Международный валютный фонд (МВФ) снова обдурил Киев, поменяв правила выдачи нового кредита, заявил 13 мая депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадин Рабинович. 1

Происшествия СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер. 309

Происшествия После заражения коронавирусом выздоровели ещё 66 новосибирцев В Новосибирской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 13 мая, за сутки выписано 66 пациентов с отрицательными результатами контрольных тестов. 17

Общество Госдума временно разрешила приобретать полис ОСАГО без техосмотра Государственная дума РФ во втором чтении временно разрешила приобретать водителям полис ОСАГО без техосмотра транспортного средства. 2

Политика Козак раскрыл детали переговоров в Берлине Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно. 456

Политика В Германии заявили о приближении «ядерной анархии» За три месяца пандемии коронавируса мир приобрел опыт борьбы с «невидимым и беспощадным убийцей», но вскоре есть риск столкнуться с «ядерной анархией», пишет немецкий историк Михаэль Штюрмер в статье для Die Welt.

Общество В Свердловской области возобновят работу магазины и ТЦ В Свердловской области с 19 мая откроют магазины и торговые центры. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев в Instagram. 148

Экономика Коронавирус обвалил рынок аренды жилья. Для россиян жизнь в съемной квартире станет еще дешевле Динамика ставок в целом по стране пока не отражает всей глубины падения рынка аренды жилья: согласно исследованию, проведенному порталом «Мир квартир» (имеется в распоряжении «Ленты.ру»), по итогам первого квартала 2020-го в большинстве крупных городов (39 из 70) даже зафиксирован рост стоимости найма однокомнатных квартир. 19