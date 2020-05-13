Экономика

Газета.RuГазета.RuРостуризм подготовит план поэтапного выхода отрасли из карантина

Ростуризм подготовит план по поэтапному выходу туристической отрасли из карантинных мер.
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с чего всё началось
Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) вместе с экспертными и аналитическими центрами начало подготовку предложений по восстановлению туристической отрасли после снятия ограничительных мер, сообщает
 пресс-служба ведомства.
РБКвчера в 05:50

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В Ростуризме прокомментировали ситуацию в туротрасли

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Ростуризм пообещал новые требования для безопасности туристов

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Новые требования безопасности туристов включат в план выхода туротрасли из ограничительных мер

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Политика

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Газета.Ru вчера в 21:53
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Футбол

Клопп сделал выбор между Месси и Роналду

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сделал выбор между португальским нападающим туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду и аргентинским форвардом "Барселоны" Лионелем Месси, передает Freekickerz.
Газета.Ru 12 мая в 11:50
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ПРАЙМ вчера в 04:33
Политика

Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ

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Metaratings 12 мая в 11:35
Общество

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"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
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Происшествия

Вооруженные грабители напали на полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли

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Газета.Ru вчера в 20:46
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Шоу-бизнес

Джиган рассказал Тимати о своем лечении

Эфир получился очень откровенным. Тимати сказал, что лечение пошло Джигану на пользу.
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Общество

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заразившийся COVID-19, до сих пор возит «блокатор вирусов» в виде бейджа в машине.
РБК вчера в 13:36
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Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ

Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
REGNUM вчера в 01:14
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Шоу-бизнес

Сергей Жигунов тяжело переживал расставание с Анастасией Заворотнюк

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Общество

Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая

Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны 11 мая произвело положительное впечатление на 75% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Известия вчера в 08:13
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Общество

Сбербанк продлил обслуживание банковских карт с истекшим сроком

«С 13 мая по картам, срок действия которых истёк в период с марта 2020 по настоящее время, клиентам банка будут доступны следующие операции: снятие наличных в банкоматах Сбербанка, оплата покупок с использованием чипа и ввода ПИН-кода (при наличии технической возможности в торговой точке) и пополнение карт в банкоматах Сбербанка», — говорится в пресс-релизе.
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Шоу-бизнес

Татьяна Буланова сообщила о проблемах со здоровьем

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Общество

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Известия вчера в 15:51
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Общество

Академик рассказал о «военном» сценарии вакцинации от коронавируса

Вакцинация от коронавируса в России может пойти по "военному пути", заявил академик РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации Сергей Колесников в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости вчера в 19:19
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Политика

На Украине рассказали о новом обмане со стороны МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) снова обдурил Киев, поменяв правила выдачи нового кредита, заявил 13 мая депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадин Рабинович.
Известия 00:13
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Происшествия

СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян

Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер.
РИА Новости вчера в 06:08
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Происшествия

После заражения коронавирусом выздоровели ещё 66 новосибирцев

В Новосибирской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 13 мая, за сутки выписано 66 пациентов с отрицательными результатами контрольных тестов.
REGNUM вчера в 01:07
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Происшествия

Суд не изменил приговор срочнику, издевавшемуся над Шамсутдиновым

РИА Новости вчера в 23:13
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Общество

Госдума временно разрешила приобретать полис ОСАГО без техосмотра

Государственная дума РФ во втором чтении временно разрешила приобретать водителям полис ОСАГО без техосмотра транспортного средства.
ПолитРоссия 12 мая в 06:54
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Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
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Политика

В Германии заявили о приближении «ядерной анархии»

За три месяца пандемии коронавируса мир приобрел опыт борьбы с «невидимым и беспощадным убийцей», но вскоре есть риск столкнуться с «ядерной анархией», пишет немецкий историк Михаэль Штюрмер в статье для Die Welt.
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Общество

В Свердловской области возобновят работу магазины и ТЦ

В Свердловской области с 19 мая откроют магазины и торговые центры. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев в Instagram.
РБК вчера в 10:58
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Экономика

Коронавирус обвалил рынок аренды жилья. Для россиян жизнь в съемной квартире станет еще дешевле

Динамика ставок в целом по стране пока не отражает всей глубины падения рынка аренды жилья: согласно исследованию, проведенному порталом «Мир квартир» (имеется в распоряжении «Ленты.ру»), по итогам первого квартала 2020-го в большинстве крупных городов (39 из 70) даже зафиксирован рост стоимости найма однокомнатных квартир.
Lenta.ru вчера в 17:03
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Кино

Вышел трейлер триллера «Неистовый» с Расселом Кроу

Компания Solstice Studios опубликовала трейлер фильма «Неистовый», главную роль в котором исполнил австралиец Рассел Кроу.
News.ru вчера в 06:04
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Экономика

Каждый десятый дом в России рискует остаться неподготовленным к зиме

Каждый десятый дом в России может не подготовиться к новому отопительному сезону из-за того, что предприятиям ЖКХ не достает свыше 70 млрд рублей.
Известия вчера в 16:30
Шоу-бизнес

Давид Манукян сделал татуировку в честь Ольги Бузовой

Блогер Давид Манукян сделал татуировку, посвящённую своей возлюбленной, певице Ольге Бузовой.
ИА InterMedia 12 мая в 14:32
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