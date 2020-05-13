Экономика
Газета.RuРостуризм подготовит план поэтапного выхода отрасли из карантина
Ростуризм подготовит план по поэтапному выходу туристической отрасли из карантинных мер.
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с чего всё началось
Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) вместе с экспертными и аналитическими центрами начало подготовку предложений по восстановлению туристической отрасли после снятия ограничительных мер, сообщает пресс-служба ведомства.РБКвчера в 05:50
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Новые требования безопасности туристов включат в план выхода туротрасли из ограничительных мер
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