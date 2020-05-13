с чего всё началось

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) вместе с экспертными и аналитическими центрами начало подготовку предложений по восстановлению туристической отрасли после снятия ограничительных мер, сообщает пресс-служба ведомства.

Общество В России запустили сервис по оформлению выплат на детей В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября. 3,5K

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 1,4K

Политика NYT уверена в достоверности материала о коронавирусе в России Ранее в The New York Times и Financial Times появились материалы, утверждающие, что реальная статистика по коронавирусу в России может превышать официальные данные. 198

Политика Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты. 1,5K

Политика На Украине раскрыли новый обман МВФ Ранее пресс-секретарь фонда Джерри Райс заявил, что МВФ в настоящий момент обсуждает с Украиной новую программу кредитования на полтора года для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. 4

Технологии Microsoft выпустила крупное обновление Windows 10 Microsoft завершила работы над майским обновлением Windows 10 и сделала его доступным для загрузки в фирменной сети для разработчиков – Microsoft Developer Network, MSDN. 52

Политика Трамп счел возможным введение санкций против Китая Президент США Дональд Трамп считает возможным введение санкций против Китая, если эта страна откажется расследовать причины распространения коронавируса. 163

Общество В России могут пойти по «военному пути» вакцинации от коронавируса Москва, 14 мая 2020, 08:10 — REGNUM «Военный путь» вакцинации от коронавируса в России назвал возможным 13 мая академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников в интервью «Парламентской газете». 944

Общество В Свердловской области возобновят работу магазины и ТЦ В Свердловской области с 19 мая откроют магазины и торговые центры. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев в Instagram. 153

Единоборства Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии. 9

Общество Большинство в России назвало самоизоляцию неподходящей для учёбы детей Другие опасения родителей связаны с тем, что их дети не смогут поступить в желаемое учебное заведение (28%), столкнутся с переносом выпускных экзаменов (22%), не смогут найти работу после выпуска завершения учёбы (21%). 1

Экономика В России построят 25 заводов для утилизации отходов Москва, 14 мая 2020, 08:50 — REGNUM Проект на сумму 600 млрд рублей по строительству в России 25 заводов, предназначенных для энергоутилизации коммунальных отходов, договорились реализовать госкорпорации Росатом, Ростех и ВЭБ.РФ. 76

Политика СНБО предупредил об угрозе водного дефицита на Украине Совет национальной безопасности и обороны Украины предупредил о возможности водного дефицита в стране, предложив оптимизировать использование ресурсов и ввести экономное потребление воды. 15

Политика Козак раскрыл детали переговоров в Берлине Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно. 499

Общество В Госдуме предложили дать скидку на ОСАГО потерявшим работу россиянам Депутат Госдумы Иван Сухарев обратился к главе Российского союза автостраховщиков Игорю Юргенсону с просьбой предоставить скидку на ОСАГО россиянам, потерявшим из-за коронавирусной эпидемии работу.

Общество Доктор Мясников предрек более опасную пандемию после коронавируса В среду, 13 мая, Доктор Мясников предрек более опасную пандемию после коронавируса. Об этом он сообщил в интервью "Комсомольской правде". 365

Футбол «Ман Сити» требует 50 млн евро за Сане. «Бавария» предлагает 40 млн Немецкий клуб предлагает за Сане 40 млн евро, однако «Сити» хочет получить 50 млн евро, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на kicker.

Общество Доктор Мясников пожаловался на критикующих его людей Известный врач и телеведущий Александр Мясников ответил своим «критикам». По словам доктора, на него открылась настоящая охота. 9

Общество В регионы РФ должны поступить более 6,7 тысячи аппаратов ИВЛ «Авента-М» Контракт был заключен 15 апреля, его общая цена составила 7,5 млрд руб. Фиксированная цена одного аппарата ИВЛ равна 1,1 млн руб. 6711 единиц данного оборудования должно поступить в регионы страны. 1

Экономика Госдума отложила обсуждение закона о новых правилах аренды Госдума отложила на неделю вопрос о рассмотрении во втором чтении законопроекта, включающего в том числе нормы о продлении и расторжении некоторых договоров аренды недвижимости в 2020 году. 232

Экономика 23 российские компании вошли в список крупнейших в мире В список вошли 23 российские компании -- на одну больше, чем годом ранее.