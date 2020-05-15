Ростуризм просит власти регионов по возможности выделить дополнительные средства на поддержку внутреннего туризма, говорится в письме руководителя ведомства Зарины Догузовой, направленном главам субъектов РФ, которое есть в распоряжении ТАСС.

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Ростуризм попросил власти регионов выделить дополнительные средства на поддержку внутреннего туризма. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на письмо главы ведомства Зарины Догузовой руководителям субъектов. Одно из таких писем есть у РБК.

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