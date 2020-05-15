Экономика
REGNUMРостуризм попросил региональные власти поддержать отрасль
Москва, 15 мая 2020, 09:51 — REGNUM Ростуризм попросил глав всех российских регионов выделить дополнительные средства на поддержку внутреннего туризма. Об этом говорится в письме, подписанного главой Ростуризма Зариной Догузовой.
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Политика
Климкин выразил беспокойство насчет визита Козака в Берлин
Экс-глава украинского МИДа Павел Климкин в своем Facebook прокомментировал визит замглавы администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин.
Газета.Ru вчера в 23:39
Кино
Переводчик Гоблин резко отреагировал на фильм «Париж»
NewInform вчера в 05:32
Игры
Культовая игра Mafia будет переиздана на современных платформах
Компании 2K и Hangar 13 объявили о переиздании легендарной трилогии видеоигр Mafia на современных платформах.
Экономика сегодня вчера в 05:54
Происшествия
В Крыму выявили переносчика СOVID-19, обследуя здоровое население
Бессимптомно протекает болезнь у половины из выявленных на 15 мая 14 случаев.
Севастополь.ру 03:35
Общество
Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о смягчении карантина
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о поэтапном смягчении карантина, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец Краснодар 02:16
Общество
Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, изменения опубликованы на сайте кабмина.
Ведомости 13 мая в 04:51
Авто
В Узбекистане наладят производство китайских автомобилей Oshan
SpeedMe вчера в 23:31
Происшествия
В Ростов-на-Дону прибыл вывозной рейс из индийского Гоа
Самолет авиакомпании "Россия" прибыл из Гоа (Индия) в Ростов-на-Дону, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Платов в четверг.
ТАСС вчера в 14:27
Авто
Премиальный китайский минивэн приедет в Россию летом
Минивэн GAC GN8 доберется до российского рынка летом, скорее всего в июне.
Российская газета вчера в 05:00
Здоровье
Практически 2 тысячи людей в Ростовской области заболели коронавирусом
За последние сутки в регионе заболели 95 человек. В Донском регионе количество заболевших стремительно приближается к 2 тысячам.
DonDay-Волгодонск 12 мая в 04:34
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом произошли во всех регионах РФ
Новые случаи заражения произошли в каждом из 85 регионов России. За сутки зафиксировано 113 смертей пациентов с коронавирусом.
REGNUM 03:43
Технологии
Мошенники придумывают новые схемы снятия денег с банковских карт
Дальше схема простая: рассказывая о якобы попытке взлома счета или странном списании средств, просят назвать либо данные карты, либо продиктовать код из смс.
Навигатор 01:10
Армия и оружие
Иранские военные скрестили американскую гаубицу с советской БМП-1
В издании отметили, что САУ являет собой гибрид советской БМП-1 и американской гаубицы М109.
Военное дело 04:00
Политика
Поклонская ответила назвавшему ее символом предательства Гордону
Инфорос вчера в 05:29
Общество
В открытом доступе оказалась база данных российских автовладельцев
За отдельную плату продавцы базы предлагают персональные данные автовладельцев, среди которых фамилия, имя и отчество, адрес, дата рождения, номер паспорта, контактные данные.
Ведомости вчера в 16:42
Здоровье
На Кубани за сутки выявили 97 носителей коронавируса, двое скончались
97 новых случаев заражения коронавирусом выявлено за последние сутки на территории Краснодарского края, сообщил 14 мая региональный оперштаб.
REGNUM вчера в 04:17
Экономика
Самозанятые и ИП — о новых мерах поддержки
Для ИП из пострадавших от эпидемии отраслей будут списаны все налоги и страховые взносы за второй квартал этого года, кроме НДС.
BFM.ru 12 мая в 02:48
Игры
Игру Grand Theft Auto V бесплатно раздают в Epic Games Store
Как стало известно, игроки смогут получить игру с 18.00 по московскому времени.
Astera вчера в 07:09
Происшествия
Бизнесмену Быкову предъявили обвинение в организации двойного убийства
«Главным следственным управлением СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Анатолию Быкову предъявлено обвинение в организации убийства двух жителей Красноярска в 1994 году – Кирилла Войтенко и Александра Наумова (пп. «д», «з», «н» ст. 102 УК РСФСР)», — говорится в сообщении.
Известия 03:51
Общество
Власти Москвы купили крупнейшего в РФ производителя медицинских масок
Правительство Москвы еще в марте приобрело ООО "Компания инновационных технологий" ("КИТ"), которое является крупнейшим производителем медицинских масок в России, сообщает в пятницу газета "Ведомости".
Интерфакс вчера в 18:27
Общество
Собянин раскрыл срок действия ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин раскрыл срок действия ограничительных мер, введенных из-за эпидемии коронавируса в Москве.
Lenta.ru вчера в 14:32
Происшествия
За сутки в Петербурге на коронавирус проверили почти 12 тыс. человек
За последние 24 часа в Северной столице на коронавирус обследовали 11 тыс. 728 человек, что примерно на 1 тыс. больше, чем за день до этого.
REGNUM 03:20
Общество
В России еще 10 598 человек заразились коронавирусом
За последние сутки в России подтвердили ещё 10 598 случаев заражения коронавирусом нового типа (42,5% без клинических проявлений болезни), 4 696 человек поправились, 113 скончались, сообщает портал стопкоронавирус.рф.
ИжевскИнфо.РУ 03:45
Происшествия
Генерал Капустин не дослужил в Краснодаре
Коммерсантъ вчера в 11:49
Общество
Вильфанд: Европейской части России придётся подождать тепла
В ближайшие дни резкого повышения температуры воздуха на Европейской части России, по прогнозу синоптиков, не ожидается.
Фонтанка.Ру 01:49
Гаджеты
Ноутбуки и смартфоны Honor в России доступны по акции со скидкой
Китайский бренд Honor, который принадлежит техногиганту Huawei, организовал в России майскую распродажу, в рамках которой предлагает довольно существенные скидки на ноутбук, смартфоны, наушники и другие устройства.
Актуальные Новости вчера в 10:05
Авто
Проект «Lada 4x4» представили специалисты из Австрии
Lada 4x4 стала первым автомобилем для специалистов. Проект основывается на Lada 4x4 2007 года выпуска.
ГЛАС.RU вчера в 09:12
Политика
Трамп допустил полное прекращение отношений с Китаем
Президент Дональд Трамп считает, что Соединенные Штаты могли бы полностью разорвать отношения с Китаем из-за пандемии коронавируса.
Профиль вчера в 11:45
Авто
Восстановленный спорткар Marussia B2 продают за 12,5 млн рублей
Стоимость автомобиля с 3,5-литровым 300-сильным двигателем и пробегом в 10 000 км составляет 12 500 000 рублей.
За рулем Кубань 02:10
Общество
В России решили повторно провести воздушную часть Парада Победы
В России решили еще раз провести воздушную часть парада Победы.
Профиль 01:09