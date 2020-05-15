Москва, 15 мая 2020, 09:51 — REGNUM Ростуризм попросил глав всех российских регионов выделить дополнительные средства на поддержку внутреннего туризма. Об этом говорится в письме, подписанного главой Ростуризма Зариной Догузовой.

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